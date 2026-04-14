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महंगाई का डबल अटैक! युद्ध और कम बारिश बदल सकते हैं आपकी रसोई का बजट

नई दिल्ली: क्रिसिल इंटेलिजेंस की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में भारी उछाल के बावजूद भारत की खुदरा महंगाई पर इसका असर अब तक काफी सीमित रहा है. 14 अप्रैल, 2026 को जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार के सक्रिय कदमों और घरेलू कारकों ने उपभोक्ताओं को वैश्विक तेल संकट के सीधे झटके से बचा लिया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2026 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में लगभग 45% और प्राकृतिक गैस की कीमतों में 69% की भारी वृद्धि दर्ज की गई. इसके बावजूद, भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई फरवरी के 3.2% से मामूली बढ़कर मार्च में 3.4% पर पहुंची. कोर इन्फ्लेशन भी 3.7% पर स्थिर रहा, जो यह दर्शाता है कि ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों का असर अभी अन्य वस्तुओं और सेवाओं तक व्यापक रूप से नहीं फैला है.

सरकार की भूमिका और राहत

महंगाई को नियंत्रित रखने में केंद्र सरकार की नीतियों ने अहम भूमिका निभाई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों को स्थिर रखा और मार्च के अंत में एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) में कटौती की. इस कदम से आम घरों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिली. इसके अलावा, सोने और चांदी की कीमतों में वैश्विक सुधार और 'हाई बेस इफेक्ट' ने भी कुल महंगाई को थामे रखने में योगदान दिया.