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कॉरपोरेट रेवेन्यू में बंपर उछाल: दूसरी तिमाही में 16.5% की रफ्तार से दौड़ेगी कंपनियों की कमाई: रिपोर्ट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: भारतीय कॉरपोरेट जगत (India Inc) के लिए चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2) कमाई के मामले में काफी शानदार साबित होने जा रही है. मजबूत घरेलू मांग और उत्पादों की बढ़ती कीमतों के दम पर इस तिमाही में कॉरपोरेट रेवेन्यू में 16% से 16.5% की शानदार सालाना बढ़त दर्ज होने का अनुमान है. रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की ताजा रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है.

क्रिसिल की यह रिपोर्ट बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑयल-गैस सेक्टर को छोड़कर, देश की 65 से ज्यादा सेक्टर्स की करीब 8000 कंपनियों के कामकाज और उनके आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है.

मुनाफे का मार्जिन स्थिर, कंपनियों ने झेला लागत का बोझ

रिपोर्ट के मुताबिक, रेवेन्यू में दमदार तेजी के बावजूद कंपनियों के मुनाफे का मार्जिन यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 18.2% से 18.6% के दायरे में स्थिर रहने की उम्मीद है. क्रिसिल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर सेहुल भट्ट ने बताया कि कंपनियों के सामने कच्चे तेल और एनर्जी की बढ़ती कीमतों के कारण इनपुट कॉस्ट का भारी दबाव था. कंपनियों ने अपनी बिक्री और मांग को बनाए रखने के लिए इस बढ़ी हुई लागत का पूरा बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला. खासकर आम उपभोक्ताओं से सीधे जुड़े सेक्टर्स ने इस बढ़े हुए खर्च का एक बड़ा हिस्सा खुद ही संभाला, ताकि फेस्टिव सीजन में सेल पर कोई असर न पड़े. ऑटोमोबाइल और मेटल सेक्टर्स ने मारी बाजी

इस तिमाही में कमाई की रफ्तार को बनाए रखने में ऑटोमोबाइल और मेटल सेक्टरों की सबसे बड़ी भूमिका रही. गाड़ियों की बंपर डिमांड: ऑटोमोबाइल सेक्टर इस तिमाही का सबसे बड़ा स्टार रहा. पैसेंजर व्हीकल्स (कार और एसयूवी) के रेवेन्यू में 24% और कमर्शियल व्हीकल्स (कमर्शियल गाड़ियां) के रेवेन्यू में 21% की भारी ग्रोथ देखी गई. मेटल और पावर सेक्टर में उछाल: अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊंची कीमतों का फायदा मेटल कंपनियों को मिला. एल्युमीनियम सेक्टर का रेवेन्यू 26% बढ़ा, जबकि स्टील कंपनियों ने 12% की ग्रोथ दर्ज की. बिजली उत्पादन सेक्टर के रेवेन्यू में भी 23% का बड़ा उछाल आया.