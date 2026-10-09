कॉरपोरेट रेवेन्यू में बंपर उछाल: दूसरी तिमाही में 16.5% की रफ्तार से दौड़ेगी कंपनियों की कमाई: रिपोर्ट
क्रिसिल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर सेहुल भट्ट ने ईटीवी संवाददाता सौरभ शुक्ला को बताया कि घरेलू मांग से Q2 कॉरपोरेट रेवेन्यू 16.5% बढ़ेगा. पढ़ें पूरी खबर.
Published : October 9, 2026 at 9:55 AM IST
नई दिल्ली: भारतीय कॉरपोरेट जगत (India Inc) के लिए चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2) कमाई के मामले में काफी शानदार साबित होने जा रही है. मजबूत घरेलू मांग और उत्पादों की बढ़ती कीमतों के दम पर इस तिमाही में कॉरपोरेट रेवेन्यू में 16% से 16.5% की शानदार सालाना बढ़त दर्ज होने का अनुमान है. रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की ताजा रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है.
क्रिसिल की यह रिपोर्ट बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑयल-गैस सेक्टर को छोड़कर, देश की 65 से ज्यादा सेक्टर्स की करीब 8000 कंपनियों के कामकाज और उनके आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है.
मुनाफे का मार्जिन स्थिर, कंपनियों ने झेला लागत का बोझ
रिपोर्ट के मुताबिक, रेवेन्यू में दमदार तेजी के बावजूद कंपनियों के मुनाफे का मार्जिन यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 18.2% से 18.6% के दायरे में स्थिर रहने की उम्मीद है. क्रिसिल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर सेहुल भट्ट ने बताया कि कंपनियों के सामने कच्चे तेल और एनर्जी की बढ़ती कीमतों के कारण इनपुट कॉस्ट का भारी दबाव था.
कंपनियों ने अपनी बिक्री और मांग को बनाए रखने के लिए इस बढ़ी हुई लागत का पूरा बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला. खासकर आम उपभोक्ताओं से सीधे जुड़े सेक्टर्स ने इस बढ़े हुए खर्च का एक बड़ा हिस्सा खुद ही संभाला, ताकि फेस्टिव सीजन में सेल पर कोई असर न पड़े.
ऑटोमोबाइल और मेटल सेक्टर्स ने मारी बाजी
इस तिमाही में कमाई की रफ्तार को बनाए रखने में ऑटोमोबाइल और मेटल सेक्टरों की सबसे बड़ी भूमिका रही.
गाड़ियों की बंपर डिमांड: ऑटोमोबाइल सेक्टर इस तिमाही का सबसे बड़ा स्टार रहा. पैसेंजर व्हीकल्स (कार और एसयूवी) के रेवेन्यू में 24% और कमर्शियल व्हीकल्स (कमर्शियल गाड़ियां) के रेवेन्यू में 21% की भारी ग्रोथ देखी गई.
मेटल और पावर सेक्टर में उछाल: अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊंची कीमतों का फायदा मेटल कंपनियों को मिला. एल्युमीनियम सेक्टर का रेवेन्यू 26% बढ़ा, जबकि स्टील कंपनियों ने 12% की ग्रोथ दर्ज की. बिजली उत्पादन सेक्टर के रेवेन्यू में भी 23% का बड़ा उछाल आया.
ग्रामीण इलाकों में सुस्ती, टू-व्हीलर और ट्रैक्टर की रफ्तार थमी
क्रिसिल की रिपोर्ट बाजार में एक बड़ी असमानता की ओर भी इशारा करती है. जहां एक तरफ कारों और प्रीमियम सामानों की मांग शहरों में तेज रही, वहीं ग्रामीण इलाकों से जुड़े सेक्टर्स में सुस्ती देखने को मिली.
पहली तिमाही में 36% से ज्यादा की रफ्तार से भागने वाले टू-व्हीलर रेवेन्यू की ग्रोथ दूसरी तिमाही में घटकर महज 12% रह गई.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले ट्रैक्टर की बिक्री और रेवेन्यू में भी भारी गिरावट आई है. यह आंकड़ा दिखाता है कि ग्रामीण बाजारों में अभी मांग उतनी मजबूत नहीं हुई है.
FMCG कंपनियों ने अपनाया नया पैंतरा, IT को रुपये से मिली मदद
आम जनता के रोजमर्रा के सामान (FMCG) बनाने वाली कंपनियों का रेवेन्यू 10.5% बढ़ा है. इनपुट कॉस्ट से निपटने के लिए कंपनियों ने 'श्रिंकफ्लेशन' का सहारा लिया, यानी उन्होंने सीधे दाम बढ़ाने के बजाय सामान के पैकेट का साइज छोटा कर दिया.
इसके अलावा संगठित रिटेल में 16% और कंज्यूमर फूड्स में 14% की बढ़त रही. आईटी (IT) सर्विसेज सेक्टर का रेवेन्यू रुपये में 12% बढ़ा, जिसे डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी से फायदा मिला. वहीं, मोबाइल और इंटरनेट टैरिफ महंगे होने के कारण टेलीकॉम कंपनियों का रेवेन्यू भी 10% बढ़ा है.
कुल मिलाकर, क्रिसिल की इस रिपोर्ट से साफ है कि भारतीय कंपनियों ने वैश्विक चुनौतियों और महंगी लागत के बीच भी अपनी ग्रोथ को थामे रखा है. त्योहारी सीजन की मांग और कंपनियों की रणनीतियों ने बाजार को सहारा दिया है. हालांकि, ग्रामीण इलाकों में मांग का सुस्त होना और कंपनियों पर लागत का बढ़ता दबाव आने वाले समय के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है.
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