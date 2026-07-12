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टू व्हीलर्स के लिए बनी ईवी पॉलिसी पर क्रिसिल ने जताई चिंता, क्या बंद हो जाएंगे आईसीई मॉडल ?

इसकी गति गाड़ी की कीमत, चार्जिंग की सुविधा और मॉडल की उपलब्धता जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करेगी.

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सांकेतिक तस्वीर (VinFast)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 12, 2026 at 11:39 AM IST

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नई दिल्ली : क्रिसिल रेटिंग्स के अनुसार, हाल ही में घोषित दिल्ली ईवी पॉलिसी के लिए टू-व्हीलर कैटेगरी एक बड़ी चुनौती है. इस पॉलिसी के तहत अप्रैल 2028 से पारंपरिक इंजन वाली बाइक और स्कूटर के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग जाएगी, जबकि FY26 में दिल्ली में इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी सिर्फ 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है.

क्रिसिल रेटिंग्स की डायरेक्टर पूनम उपाध्याय ने पीटीआई न्यूज एजेंसी को बताया कि 'अप्रैल 2028 से सिर्फ ईवी रजिस्ट्रेशन' की शर्त टू-व्हीलर इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स, कैपेसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन में निवेश बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप देती है, लेकिन निकट भविष्य में इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई) मॉडल भी प्रासंगिक बने रहेंगे.

आईसीई मैन्युफैक्चरर्स, खासकर टू-व्हीलर कैटेगरी में, पर पॉलिसी के असर के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दिल्ली के टू-व्हीलर मार्केट में भविष्य की ग्रोथ काफी हद तक ईवी के लिए तैयारी से जुड़ी होगी. उपाध्याय ने कहा, "आईसीई मैन्युफैक्चरर्स पर असर अलग-अलग सेगमेंट में अलग-अलग होगा. टू-व्हीलर में यह बदलाव धीरे-धीरे होने की उम्मीद है, क्योंकि FY26 में दिल्ली में होने वाले कुल रजिस्ट्रेशन में ईवी की हिस्सेदारी सिर्फ 7.3 प्रतिशत होगी."

उन्होंने आगे कहा, "टू-व्हीलर एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं. FY26 में रजिस्ट्रेशन लगभग 25 प्रतिशत बढ़कर 5.7 लाख यूनिट होने के बावजूद, EV की हिस्सेदारी सिर्फ 7.3 प्रतिशत रही. ड्राफ्ट पॉलिसी के तहत, अप्रैल 2028 से सभी नए टू-व्हीलर रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक होने जरूरी होंगे. इसके लिए पहले साल में प्रति वाहन 30,000 रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा, जो अगले दो सालों में धीरे-धीरे कम होता जाएगा."

हालांकि इस पॉलिसी के तहत स्क्रैपेज के फायदे और टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन उपाध्याय ने कहा, "जैसे-जैसे आर्थिक मदद धीरे-धीरे कम होगी, ईवी को अपनाने को बनाए रखने के लिए कीमत के मामले में मुकाबला और मालिकाना हक से जुड़े आर्थिक पहलू ज़्यादा अहम होते जाएंगे."

उन्होंने कहा कि पैसेंजर गाड़ियों के मामले में बदलाव की गति अधिक धीमी रहेगी. उन्होंने आगे कहा, "दो-पहिया गाड़ियों के उलट, यह पॉलिसी प्राइवेट कारों के लिए सिर्फ ईवी रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य नहीं करती, बल्कि इन्हें अपनाने को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव पर निर्भर करती है." उपाध्याय ने बताया, "नतीजतन, आईसीई गाड़ियां मध्यम अवधि में भी अहम बनी रहेंगी, और इलेक्ट्रिफिकेशन की रफ़्तार गाड़ी की कीमत, चार्जिंग की सुविधा और मॉडल की उपलब्धता जैसे कारकों से तय होती रहेगी."

उन्होंने आगे बताया कि FY26 में दिल्ली में लगभग 2 लाख चार-पहिया गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिनमें लगभग 77,000 EV (39 प्रतिशत हिस्सेदारी) और लगभग 52,000 हाइब्रिड गाड़ियां शामिल थीं. इस पॉलिसी के तहत, राष्ट्रीय राजधानी में रजिस्टर्ड 30 लाख रुपये या उससे कम एक्स-शोरूम कीमत वाली सभी EV चार-पहिया पैसेंजर गाड़ियों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से 100 प्रतिशत छूट दी जाती है. उपाध्याय ने कहा कि गाड़ी के अलग-अलग सेगमेंट में से तीन-पहिया गाड़ियों में सबसे पहले बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 जनवरी, 2027 से इनके लिए सिर्फ़ EV रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू हो जाएगी.

उन्होंने कहा, "हालांकि, इसकी सफलता गाड़ियों की पर्याप्त सप्लाई, फाइनेंसिंग की सुविधा और चार्जिंग व बैटरी-स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करेगी." उपाध्याय ने बताया कि FY26 में कुल 55,700 थ्री-व्हीलर रजिस्ट्रेशन में से लगभग दो-तिहाई इलेक्ट्रिक गाड़ियां थीं. कुल मिलाकर, उन्होंने कहा कि दिल्ली ईवी पॉलिसी भारत में राज्य-स्तर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की सबसे महत्वाकांक्षी कोशिशों में से एक है. इसका मकसद रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों, खास वित्तीय प्रोत्साहन और हाइब्रिड के मुकाबले पूरी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्राथमिकता देने जैसे उपायों के सही तालमेल से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी देना है.

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