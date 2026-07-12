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टू व्हीलर्स के लिए बनी ईवी पॉलिसी पर क्रिसिल ने जताई चिंता, क्या बंद हो जाएंगे आईसीई मॉडल ?

सांकेतिक तस्वीर ( VinFast )

नई दिल्ली : क्रिसिल रेटिंग्स के अनुसार, हाल ही में घोषित दिल्ली ईवी पॉलिसी के लिए टू-व्हीलर कैटेगरी एक बड़ी चुनौती है. इस पॉलिसी के तहत अप्रैल 2028 से पारंपरिक इंजन वाली बाइक और स्कूटर के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग जाएगी, जबकि FY26 में दिल्ली में इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी सिर्फ 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है. क्रिसिल रेटिंग्स की डायरेक्टर पूनम उपाध्याय ने पीटीआई न्यूज एजेंसी को बताया कि 'अप्रैल 2028 से सिर्फ ईवी रजिस्ट्रेशन' की शर्त टू-व्हीलर इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स, कैपेसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन में निवेश बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप देती है, लेकिन निकट भविष्य में इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई) मॉडल भी प्रासंगिक बने रहेंगे. आईसीई मैन्युफैक्चरर्स, खासकर टू-व्हीलर कैटेगरी में, पर पॉलिसी के असर के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दिल्ली के टू-व्हीलर मार्केट में भविष्य की ग्रोथ काफी हद तक ईवी के लिए तैयारी से जुड़ी होगी. उपाध्याय ने कहा, "आईसीई मैन्युफैक्चरर्स पर असर अलग-अलग सेगमेंट में अलग-अलग होगा. टू-व्हीलर में यह बदलाव धीरे-धीरे होने की उम्मीद है, क्योंकि FY26 में दिल्ली में होने वाले कुल रजिस्ट्रेशन में ईवी की हिस्सेदारी सिर्फ 7.3 प्रतिशत होगी." उन्होंने आगे कहा, "टू-व्हीलर एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं. FY26 में रजिस्ट्रेशन लगभग 25 प्रतिशत बढ़कर 5.7 लाख यूनिट होने के बावजूद, EV की हिस्सेदारी सिर्फ 7.3 प्रतिशत रही. ड्राफ्ट पॉलिसी के तहत, अप्रैल 2028 से सभी नए टू-व्हीलर रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक होने जरूरी होंगे. इसके लिए पहले साल में प्रति वाहन 30,000 रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा, जो अगले दो सालों में धीरे-धीरे कम होता जाएगा." हालांकि इस पॉलिसी के तहत स्क्रैपेज के फायदे और टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन उपाध्याय ने कहा, "जैसे-जैसे आर्थिक मदद धीरे-धीरे कम होगी, ईवी को अपनाने को बनाए रखने के लिए कीमत के मामले में मुकाबला और मालिकाना हक से जुड़े आर्थिक पहलू ज़्यादा अहम होते जाएंगे."