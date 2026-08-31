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क्यों महंगी हो रही चीनी और कब घटेंगे दाम? जानिए क्रिसिल एक्सपर्ट से

वास्तविक राहत कब मिलेगी?अक्टूबर के अंत में, यानी दशहरा और दिवाली के आसपास जब विदेशों से आई चीनी बाजार में पहुंचेगी और देश में गन्ने की पेराई का नया सीजन शुरू होगा, तब कीमतें कम होनी शुरू होंगी. नवंबर 2026 तक सप्लाई पूरी तरह सुधरने पर कीमतें सामान्य हो जाएंगी. खुदरा दुकानदारों के पास अभी जो पुराना और महंगा स्टॉक है, उसे बेचने के बाद ही वे आम ग्राहकों के लिए दाम कम करेंगे.

ब्राजील से पानी के जहाज के जरिए चीनी को भारत पहुंचने में 30 से 40 दिन का समय लगता है. इसलिए, सितंबर के आखिर तक बाजार में चीनी की कमी बनी रहेगी. सरकार ने जो चीनी मंगवाई है, वह हमारे देश की केवल 15 दिनों की खपत के बराबर है, इसलिए यह केवल शॉर्ट-टर्म राहत देगी.

सवाल: त्योहारों के सीजन में चीनी की कीमतें कितनी ऊपर जा सकती हैं? उपभोक्ताओं को कब तक और कैसे राहत मिलेगी? पुशन शर्मा: सितंबर और अक्टूबर 2026 के शुरुआती दिनों तक चीनी की कीमतें मजबूत (यानी महंगी) बनी रहेंगी. सरकार ने ब्राजील से 10 लाख टन कच्ची चीनी बिना किसी टैक्स (Duty-Free) के मंगाने का फैसला किया है, लेकिन यह राहत तुरंत नहीं दिखेगी.

ग्राफ में पिछले छह शुगर सीजन (SS21 से SS26E) के दौरान मुंबई (S30), दिल्ली (M30) और राष्ट्रीय औसत चीनी कीमतों (रुपये प्रति क्विंटल में) के बढ़ते रुझान को दर्शाया गया है (क्रिसिल इंटेलिजेंस)

अगर ब्राजील से तुलना करें, तो भारत का रिकवरी रेट बहुत कम है. ब्राजील में यह 12% से 14% के बीच रहता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्राजील गन्ने की अधिक मजबूत और लचीली किस्मों का उपयोग करता है और वहां कटाई के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल होता है. भारत को भी अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए ब्राजील का मॉडल अपनाना चाहिए और सरकारी मदद से कीड़ों व सूखे से लड़ने वाली गन्ने की किस्में विकसित करनी चाहिए.

सवाल: गन्ने की पैदावार और चीनी के रिकवरी रेट में कितनी गिरावट आई है? क्या भारत इस मामले में ब्राजील जैसे देशों से पीछे है? पुशन शर्मा: आंकड़े बताते हैं कि पैदावार में भारी कमी आई है. शुगर सीजन 2022 में एक हेक्टेयर में करीब 82 टन गन्ना पैदा होता था, जो अब (SS2026) घटकर केवल 71 टन रह गया है. वहीं गन्ने से चीनी निकलने की क्षमता (रिकवरी रेट) भी 10% से घटकर 9.3% पर आ गई है.

चीनी की कमी का मुख्य कारण गन्ने की पैदावार और रिकवरी रेट में गिरावट है. इसके अलावा 'रेड रॉट' और 'टॉप बोरर' जैसे कीड़ों के हमलों ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. इथेनॉल का असर इसकी तुलना में बहुत छोटा रहा है.

शुगर सीजन 2022 (SS22) से लेकर आगामी सीजन 2027 (SS27P) तक भारत के चीनी संतुलन (ओपनिंग स्टॉक, कुल उत्पादन, आयात, घरेलू खपत, निर्यात और क्लोजिंग स्टॉक) के आंकड़ों को दर्शाया गया है (क्रिसिल इंटेलिजेंस)

हालांकि, इस सीजन (SS26) में चीनी का उत्पादन करीब 8% बढ़ने का अनुमान है, लेकिन पुराना स्टॉक कम होने की वजह से बाजार में चीनी की सप्लाई अभी भी तंग बनी हुई है. सरकार द्वारा 10 लाख मीट्रिक टन (1 मिलियन टन) चीनी के आपातकालीन आयात की मंजूरी देने के बाद भी, हमारा कुल स्टॉक 4.9 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) रहने का अनुमान है. यह पिछले पांच साल के औसत (6.5 MMT) से करीब 25% कम है. यही वजह है कि त्योहारों से ठीक पहले बाजार में दबाव बना हुआ है.

सवाल: इस साल अचानक भारत के शुगर बैलेंस में क्या बदलाव आया है और इस तंगी के लिए मुख्य रूप से कौन सा कारण जिम्मेदार है? पुशन शर्मा: पिछले दो सालों से देश में चीनी के उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है. दूसरी तरफ, हमारे देश में चीनी की खपत लगातार बढ़ रही है. इसका नतीजा यह हुआ कि जब नया सीजन (SS26) शुरू हुआ, तो हमारे पास पुराना बचा हुआ स्टॉक बहुत कम था.

आखिर चीनी की कीमतों में यह तेजी क्यों है? क्या इसके लिए गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला 'इथेनॉल' जिम्मेदार है? और आने वाले समय में आम जनता को राहत कब मिलेगी? इन सभी गंभीर सवालों पर क्रिसिल इंटेलिजेंस के रिसर्च डायरेक्टर पुशन शर्मा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. पेश है इस बातचीत के सभी प्रश्न और उनके विस्तृत उत्तर

नई दिल्ली: देश में त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन आम जनता की रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है. बाजार में चीनी की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. थोक बाजार में सरकार के हस्तक्षेप से भले ही 15% की गिरावट आई हो, लेकिन आम उपभोक्ताओं को खुदरा दुकानों पर चीनी 58 से 60 रुपये प्रति किलो तक मिल रही है. हालत यह है कि बड़े सुपरमार्केट और क्विक-कॉमर्स ऐप्स ने प्रति ग्राहक चीनी की बिक्री को 2 से 3 किलो पर सीमित कर दिया है ताकि स्टॉक बना रहे.

तालिका में पिछले पांच वर्षों के दौरान चावल , मक्का और गन्ना के बुवाई क्षेत्र, कुल उत्पादन और प्रति हेक्टेयर पैदावार के उतार-चढ़ाव को दर्शाया गया है। (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

सवाल: सरकार द्वारा मंजूर की गई 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात से रिफाइनिंग के नुकसान के बाद बाजार में कितनी वास्तविक चीनी आएगी? क्या यह स्टॉक को सामान्य करने के लिए काफी है?

पुशन शर्मा: कच्ची चीनी को जब रिफाइन किया जाता है, तो उसमें होने वाला नुकसान बहुत मामूली होता है. इसलिए, इस आयात से भारत का चीनी स्टॉक मौजूदा 3.9 MMT से बढ़कर लगभग 4.9 MMT हो जाएगा.

इसके बावजूद, जैसा मैंने पहले बताया, यह स्टॉक हमारे 5 साल के ऐतिहासिक औसत (6.5 MMT) से काफी कम रहेगा. इसका सीधा मतलब यह है कि आयात के बाद भी बाजार में चीनी की उपलब्धता ऐतिहासिक मानकों के हिसाब से काफी तंग बनी रहेगी.

सवाल: पिछले 5 सालों में इथेनॉल बनाने के लिए कितनी चीनी डायवर्ट की गई है? क्या यह चीनी की कमी का मुख्य कारण है?

पुशन शर्मा: अगर हम पिछले 5 सालों का डेटा देखें, तो शुगर सीजन 2022 (SS22) तक इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के शुरुआती विस्तार के कारण चीनी के डायवर्जन में तेज बढ़ोतरी देखी गई थी. लेकिन उसके बाद से, इथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी की मात्रा लगभग एक जगह पर रुक गई है. साल 2026 (SS26) में भी यह डायवर्जन SS22 के स्तर के आसपास ही है.

यह ट्रेंड साफ दिखाता है कि इथेनॉल डायवर्जन हमारे चीनी स्टॉक के घटने का प्राथमिक कारण नहीं रहा है. असल कमी गन्ने की बीमारी, कम उपज और खराब रिकवरी रेट के कारण ही हुई है.

फोटोग्राफ में चीनी उत्पादन और इथेनॉल के लिए चीनी के डायवर्जन का वर्ष-वार विवरण (मिलियन मीट्रिक टन - MMT में) दिखाया गया है (क्रिसिल इंटेलिजेंस)

सवाल: अगर सरकार आने वाले सीजन (SS27) में इथेनॉल के लिए गन्ने के इस्तेमाल को कम कर दे, तो चीनी की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा?

पुशन शर्मा: अगर सरकार आने वाले सीजन (SS27) में इथेनॉल के लिए चीनी के डायवर्जन की सीमा को 2 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) के आसपास तय (Cap) कर दे, तो बाजार में 1.5 मिलियन मीट्रिक टन अतिरिक्त चीनी वापस आ जाएगी. इससे हमारा कुल स्टॉक बढ़कर 6 मिलियन मीट्रिक टन के आरामदायक स्तर पर पहुंच जाएगा और चीनी की कीमतें तुरंत सस्ती हो जाएंगी.

लेकिन, इसका एक दूसरा और बेहतर तरीका भी है. हमें इथेनॉल को रोकने के बजाय अपनी रिकवरी रेट को वापस 9.3% से बढ़ाकर 10% (जो SS22 में थी) या ब्राजील की तरह 13% पर ले जाने पर ध्यान देना चाहिए. इससे उत्पादन में इतनी भारी बढ़ोतरी होगी कि हमारे पास खाने के लिए भी चीनी बचेगी और इथेनॉल के लिए भी भरपूर सप्लाई होगी.

सवाल: इथेनॉल बनाने के लिए वर्तमान में किन चीजों (Feedstock Mix) का उपयोग हो रहा है और हाल के वर्षों में इसमें क्या बदलाव आया है?

पुशन शर्मा: भारत के इथेनॉल उद्योग ने हाल के वर्षों में गन्ने पर अपनी निर्भरता को बहुत तेजी से कम किया है. इथेनॉल सप्लाई ईयर 2021 (ESY21) में 86% इथेनॉल गन्ने की चीजों (जैसे बी-हैवी मोलासेस, सी-हैवी मोलासेस और गन्ने के रस) से बनता था.

लेकिन हाल के वर्षों में अनाज आधारित इथेनॉल का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है. इथेनॉल सप्लाई ईयर 2025 (ESY25) तक, गन्ने से बनने वाले इथेनॉल की हिस्सेदारी घटकर 35% से भी कम रह गई है, जबकि अकेले मक्के (Maize) की हिस्सेदारी 45% से अधिक हो गई है. यह एक बहुत बड़ा बदलाव है.

सवाल: क्या मक्का और अन्य अनाज बिना पोल्ट्री, पशु चारे, स्टार्च और आम उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ाए इथेनॉल की जरूरतें पूरी कर सकते हैं?

पुशन शर्मा: साल 2025 (ESY25) के लिए, मक्के और अन्य अनाजों की इथेनॉल उत्पादन में कुल हिस्सेदारी बढ़कर 66% हो गई है. इसे बढ़ते हुए अनाज उत्पादन और मक्के की अधिक बुवाई से सहारा मिला है.

लेकिन यहां एक बड़ा रिस्क है. यदि भविष्य में इथेनॉल की मांग देश के अनाज उत्पादन की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है, तो बाजार में अनाज की कमी हो जाएगी. इससे मक्के की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ेंगी. चूंकि मक्का मुर्गी पालन, पशुओं के चारे, स्टार्च उद्योग और सीधे खाद्य उत्पादों का एक प्रमुख इनपुट है, इसलिए मक्का महंगा होने से पूरे फूड चेन में महंगाई बढ़ सकती है.

सवाल: पिछले 5 वर्षों में गन्ना, मक्का और चावल के उत्पादन और बुवाई में क्या बदलाव आया है? क्या यह उत्पादन देश की खाद्य सुरक्षा और इथेनॉल दोनों लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काफी है?

पुशन शर्मा: इन तीनों में से मक्के की बुवाई और क्षेत्रफल में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जिसे सरकार की नीतियों से काफी बढ़ावा मिला है. इसी तरह, चावल के तहत आने वाले क्षेत्र में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसलिए अनाज (मक्का और चावल) के मोर्चे पर भारत वर्तमान में भोजन की मांग और ईंधन दोनों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है.

समस्या केवल गन्ने के साथ आ रही है, जहां बुवाई क्षेत्र होने के बावजूद प्रति हेक्टेयर पैदावार कम होने और बीमारियों के कारण कुल चीनी उत्पादन प्रभावित हो रहा है.

सवाल: क्या देश के कुछ राज्यों में चीनी की ज्यादा किल्लत है, जहां कीमतें दूसरों से ज्यादा हैं? और 31 अक्टूबर के बाद सरकार को आगे क्या कदम उठाना चाहिए?

पुशन शर्मा: क्षेत्रीय स्तर पर कीमतों में कोई बड़ा अंतर या किल्लत नहीं है. भारत सरकार एक 'मंथली शुगर कोटा सिस्टम' चलाती है. इसके तहत देश के हर हिस्से में चीनी की नियमित सप्लाई सुनिश्चित की जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर कीमतों का असंतुलन नहीं होता.

31 अक्टूबर के बाद सरकार के लिए सबसे बड़ा 'ट्रिगर' और मॉनिटर करने वाली चीज़ चीनी का वास्तविक उत्पादन होना चाहिए. यदि नए सीजन में उत्पादन उद्योग की उम्मीदों से कम रहता है, तो स्टॉक और गिरेगा और कीमतों पर दबाव बढ़ेगा. इसलिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री के स्तर को देखकर ही सरकार को इथेनॉल पॉलिसी या अगले आयात पर कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए.

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