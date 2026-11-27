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UPI से ज्यादा क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग! हर कार्ड पर एवरेज ₹12,177 खर्च हुए

ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका - यूपीआई या क्रेडिट कार्ड (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat/Canva )

नई दिल्ली: फेस्टिव सीजन में भारतीयों ने दुकानों से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग पर भरोसा दिखाया है. इक्विरस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में क्रेडिट कार्ड से कुल खर्च का 63.0 फीसदी हिस्सा सिर्फ ई-कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग का रहा, जो सितंबर में 61.9 फीसदी था.

इसका मतलब साफ है कि अब क्रेडिट कार्ड सिर्फ दुकान पर स्वाइप करने के लिए नहीं, बल्कि अमेजॉन-फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स पर बड़ी खरीदारी के लिए इस्तेमाल हो रहा है. हर क्रेडिट कार्ड पर औसतन हर महीने ऑनलाइन 12,177 रुपये खर्च हुए, जबकि दुकान (POS) पर खर्च सिर्फ 7,147 रुपये रहा. यानी ऑनलाइन खर्च दुकान से करीब 70 फीसदी ज्यादा है.

डिजिटल पेमेंट 12.8 लाख करोड़ के पार अक्टूबर 2026 में मर्चेंट्स को कुल डिजिटल पेमेंट 16.3 फीसदी सालाना और 11.7 फीसदी महीने-दर-महीने बढ़कर 12 लाख 80 हजार करोड़ रुपये पहुंच गया. इसमें यूपीआई-पी2एम का खर्च 17.6 फीसदी बढ़कर 9 लाख 71 हजार करोड़ रुपये रहा और क्रेडिट कार्ड का खर्च 14.3 फीसदी बढ़कर 2 लाख 45 हजार करोड़ रुपये पहुंच गया. हालांकि, पेमेंट में यूपीआई की हिस्सेदारी 77.6 फीसदी से घटकर 76.0 फीसदी हो गई, जबकि क्रेडिट कार्ड की हिस्सेदारी 17.8 फीसदी से बढ़कर 19.2 फीसदी हो गई. यह पिछले 12 महीने के औसत 18 फीसदी से भी ज्यादा है. रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर में नवरात्रि-दशहरा (11-20 अक्टूबर) की खरीदारी आई थी, जबकि दिवाली 8 नवंबर को होने से फेस्टिव खर्च का एक हिस्सा नवंबर में भी शिफ्ट होगा. क्रेडिट कार्ड के नए रिकॉर्ड अक्टूबर में क्रेडिट कार्ड खर्च महीने-दर-महीने 20.1 फीसदी बढ़ा. इसी महीने 14.01 लाख नए कार्ड जुड़े और देश में कुल क्रेडिट कार्ड की संख्या बढ़कर 12.67 करोड़ हो गई. नए कार्ड जोड़ने में एक्सिस बैंक (2.82 लाख) सबसे आगे रहा. उसके बाद एसबीआई कार्ड्स (2.55 लाख), आईसीआईसीआई बैंक (2.13 लाख), बैंक ऑफ बड़ौदा (1.15 लाख) और कोटक महिंद्रा (64 हजार) का नंबर आया.