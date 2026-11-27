UPI से ज्यादा क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग! हर कार्ड पर एवरेज ₹12,177 खर्च हुए
Credit Card vs UPI: यूपीआई छोटे पेमेंट का किंग है, लेकिन बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भारतीयों की पहली पसंद क्रेडिट कार्ड बन गया है.
Published : November 27, 2026 at 2:07 PM IST
नई दिल्ली: फेस्टिव सीजन में भारतीयों ने दुकानों से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग पर भरोसा दिखाया है. इक्विरस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में क्रेडिट कार्ड से कुल खर्च का 63.0 फीसदी हिस्सा सिर्फ ई-कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग का रहा, जो सितंबर में 61.9 फीसदी था.
इसका मतलब साफ है कि अब क्रेडिट कार्ड सिर्फ दुकान पर स्वाइप करने के लिए नहीं, बल्कि अमेजॉन-फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स पर बड़ी खरीदारी के लिए इस्तेमाल हो रहा है. हर क्रेडिट कार्ड पर औसतन हर महीने ऑनलाइन 12,177 रुपये खर्च हुए, जबकि दुकान (POS) पर खर्च सिर्फ 7,147 रुपये रहा. यानी ऑनलाइन खर्च दुकान से करीब 70 फीसदी ज्यादा है.
डिजिटल पेमेंट 12.8 लाख करोड़ के पार
अक्टूबर 2026 में मर्चेंट्स को कुल डिजिटल पेमेंट 16.3 फीसदी सालाना और 11.7 फीसदी महीने-दर-महीने बढ़कर 12 लाख 80 हजार करोड़ रुपये पहुंच गया. इसमें यूपीआई-पी2एम का खर्च 17.6 फीसदी बढ़कर 9 लाख 71 हजार करोड़ रुपये रहा और क्रेडिट कार्ड का खर्च 14.3 फीसदी बढ़कर 2 लाख 45 हजार करोड़ रुपये पहुंच गया.
हालांकि, पेमेंट में यूपीआई की हिस्सेदारी 77.6 फीसदी से घटकर 76.0 फीसदी हो गई, जबकि क्रेडिट कार्ड की हिस्सेदारी 17.8 फीसदी से बढ़कर 19.2 फीसदी हो गई. यह पिछले 12 महीने के औसत 18 फीसदी से भी ज्यादा है. रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर में नवरात्रि-दशहरा (11-20 अक्टूबर) की खरीदारी आई थी, जबकि दिवाली 8 नवंबर को होने से फेस्टिव खर्च का एक हिस्सा नवंबर में भी शिफ्ट होगा.
क्रेडिट कार्ड के नए रिकॉर्ड
अक्टूबर में क्रेडिट कार्ड खर्च महीने-दर-महीने 20.1 फीसदी बढ़ा. इसी महीने 14.01 लाख नए कार्ड जुड़े और देश में कुल क्रेडिट कार्ड की संख्या बढ़कर 12.67 करोड़ हो गई. नए कार्ड जोड़ने में एक्सिस बैंक (2.82 लाख) सबसे आगे रहा. उसके बाद एसबीआई कार्ड्स (2.55 लाख), आईसीआईसीआई बैंक (2.13 लाख), बैंक ऑफ बड़ौदा (1.15 लाख) और कोटक महिंद्रा (64 हजार) का नंबर आया.
स्पेंड्स मार्केट शेयर में आईसीआईसीआई बैंक को 211 बीपीएस, एसबीआई कार्ड्स को 158 बीपीएस और एक्सिस बैंक को 98 बीपीएस का फायदा हुआ, जबकि एचडीएफसी बैंक को 332 बीपीएस का नुकसान हुआ. फिर भी कुल कार्ड्स में एचडीएफसी बैंक 21.6 फीसदी के साथ नंबर-1 है, उसके बाद एसबीआई कार्ड्स 18.5 फीसदी, आईसीआईसीआई बैंक 15.8 फीसदी और एक्सिस बैंक 13.3 फीसदी पर हैं.
ऑनलाइन में बड़ा ट्रांजैक्शन, दुकान पर छोटा
ब्रोकरेज रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प आंकड़ा ट्रांजैक्शन साइज का है. अक्टूबर में क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन औसत ट्रांजैक्शन 4,369 रुपये का हुआ, जबकि पीओएस पर यह सिर्फ 2,778 रुपये का रहा. यानी लोग ऑनलाइन एक बार में बड़ी खरीदारी कर रहे हैं, जबकि दुकान पर छोटी-छोटी पेमेंट कर रहे हैं.
बैंक-वाइज देखें तो एचडीएफसी बैंक के कार्ड पर हर महीने सबसे ज्यादा ऑनलाइन खर्च 16,546 रुपये रहा, आईसीआईसीआई बैंक पर 15,678 रुपये और एसबीआई कार्ड्स पर 12,594 रुपये रहा. वहीं, अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्डधारक सबसे अमीर निकले, उन्होंने हर कार्ड पर ऑनलाइन 39,339 रुपये और कुल 54,260 रुपये खर्च किए.
डेबिट कार्ड पिछड़ा, यूपीआई अभी भी किंगडेबिट कार्ड का हाल क्रेडिट कार्ड से उल्टा रहा. डेबिट कार्ड खर्च सालाना 4.2 फीसदी घटकर 40 हजार 200 करोड़ रुपये रह गया. हालांकि महीने-दर-महीने 19 फीसदी बढ़ा. डेबिट कार्ड से ई-कॉमर्स का हिस्सा सिर्फ 38.0 फीसदी रहा, जो क्रेडिट कार्ड के 63 फीसदी से काफी कम है.
इक्विरस ने एसबीआई कार्ड्स पर लॉन्ग रेटिंग बरकरार रखी है और उम्मीद जताई है कि वित्त वर्ष 2027 में इसका आरओए 4 फीसदी से ऊपर रहेगा.