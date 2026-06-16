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क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बड़ा झटका! बदल गए ब्याज और लेट पेमेंट के नियम, जेब पर बढ़ेगा बोझ; चेक करें डिटेल्स

सांकेतिक तस्वीर ( Getty Images )

हैदराबाद: अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. एक प्रमुख निजी बैंक, इंडसइंड बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो लागू हो चुके हैं. इन नए नियमों के कारण अब ग्राहकों के लिए कार्ड का इस्तेमाल करना पहले से अधिक महंगा हो जाएगा. आइए जानते हैं कि आपके बजट पर इसका क्या असर पड़ेगा. 1. ब्याज का नियम हुआ सख्त

अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल चुकाने के बजाय केवल 'मिनिमम ड्यू' (न्यूनतम देय राशि) चुकाते हैं, तो अब आपको भारी नुकसान होगा. नए नियम के मुताबिक, बचा हुआ बकाया चुकाने तक ब्याज तो लगेगा ही, साथ ही आपकी 'इंटरेस्ट-फ्री अवधि' (बिना ब्याज के पैसे इस्तेमाल करने के दिन) भी तुरंत वापस नहीं मिलेगी. मुफ्त ब्याज की सुविधा दोबारा पाने के लिए ग्राहकों को लगातार दो बिलिंग चक्र तक अपने पूरे बिल का भुगतान समय पर करना होगा. 2. लेट पेमेंट फीस में बढ़ोतरी

बिल चुकाने में देरी करने वालों पर अब ज्यादा जुर्माना लगेगा. 501 रुपये से 1,000 रुपये के बकाये पर लेट पेमेंट फीस 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है. 5,000 रुपये से 10,000 रुपये के बकाये पर अब 550 रुपये की जगह 750 रुपये देने होंगे.(नोट: क्लब विस्तारा एक्सप्लोरर और पायनियर कार्डधारकों को इस जुर्माने से छूट मिलेगी.)