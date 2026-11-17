Credit Card Closure: क्रेडिट कार्ड बंद कराने में की ये 3 गलती, तो जेब पर पड़ेगा असर और CIBIL भी बिगड़ेगा!
Credit Card: बकाया शून्य होना सिर्फ यह दिखाता है कि आपने पैसे लौटा दिए हैं, यह नहीं कि बैंक ने अकाउंट को बंद कर दिया.
Published : November 17, 2026 at 3:56 PM IST
नई दिल्ली: क्रेडिट कार्ड से छुटकारा पाना जितना आसान लगता है, असल में उतना है नहीं. बहुत से लोग सोचते हैं कि कार्ड का सारा पैसा चुका दिया, मतलब कहानी खत्म. लेकिन बैंक की नजर में यह कहानी तब तक खत्म नहीं होती, जब तक कार्ड को सिस्टम में पूरी तरह से बंद नहीं दिखाया जाता है.
हर साल देश में लाखों यूजर्स इसी गलतफहमी का शिकार होते हैं. कोई बढ़ते ब्याज से तंग आकर कार्ड छोड़ता है, कोई सालाना फीस से बचने के लिए, तो कोई अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सिंपल रखना चाहता है. वजह कोई भी हो, अगर बंद करने का तरीका सही नहीं अपनाया, तो वही पुराना कार्ड सालों बाद भी आपका पैसा और क्रेडिट स्कोर दोनों बिगाड़ सकता है. तो ऐसी 3 बड़ी गलतियां अकसर लोग करके फंस जाते हैं-
1- सिर्फ बिल भरकर निश्चिंत हो जाना
सबसे ज्यादा लोग यहीं चूक जाते हैं. उन्हें लगता है कि जीरो बैलेंस का मतलब है कार्ड बंद. जबकि हकीकत में बैंक के लिए पेमेंट करना और अकाउंट बंद करना, दो बिल्कुल अलग काम हैं.अगर आपने बैंक को साफ-साफ कार्ड बंद करने के लिए नहीं कहा, तो आपका अकाउंट चालू ही माना जाएगा, भले ही आपने उसे महीनों से इस्तेमाल न किया हो. बैंक की भाषा में इसे 'इनएक्टिव' कहते हैं, 'क्लोज्ड' नहीं, और इनएक्टिव अकाउंट पर भी बैंक सालाना फीस, रिन्यूअल चार्ज या सर्विस चार्ज लगा सकता है.
शुरुआत में ये रकम छोटी लगती है, लेकिन अगर आपने नोटिस नहीं किया, तो इस पर लेट फीस और ब्याज जुड़ते-जुड़ते ये एक बड़ा बकाया बन जाता है. इसलिए सिर्फ पैसा जमा करना काफी नहीं है, बैंक को लिखित में या कस्टमर केयर पर कॉल करके क्लोजर रिक्वेस्ट देना जरूरी है. रिक्वेस्ट नंबर को संभालकर रखें, यही आगे काम आएगा.
2- बैंक से क्लोजर प्रूफ न मांगना
कार्ड बंद होने के बाद सबसे जरूरी कागज होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) या क्लोजर लेकर. ये एक छोटा सा लेटर है, लेकिन यही इस बात का पक्का सबूत है कि आपका कोई बकाया बाकी नहीं है और बैंक ने आपका अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया है.
अगर ये लेटर आपके पास नहीं है, तो कल को बैंक के सिस्टम में कोई पुराना चार्ज दिखा, तो आप अपनी बात साबित नहीं कर पाएंगे. कई बार तो ऐसा भी होता है कि सालों बाद रिकवरी एजेंट पुराने कार्ड का बकाया मांगने के लिए फोन कर देते हैं, और आपको याद भी नहीं रहता कि कार्ड कब बंद हुआ था. इस झंझट से बचने के लिए कार्ड बंद होने के 1-2 हफ्ते के अंदर ही बैंक से एनओसी जरूर ले लें. इसे ईमेल पर मंगवाएं और उसकी कॉपी सेव करके रखें.
3- सिबिल रिपोर्ट में स्टेटस चेक न करना
कई लोगों को लगता है कि एनओसी मिल गया, तो सारा काम हो गया. लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है. बैंक को आपकी क्लोजर जानकारी सिबिल, एक्सपरियन और ईक्विफैक्स जैसे क्रेडिट ब्यूरो को भेजनी होती है. अगर बैंक ने ये अपडेट नहीं भेजा या सिस्टम में कोई गड़बड़ी रह गई, तो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में वो कार्ड अब भी 'एक्टिव' दिखता रहेगा.
एक्टिव दिखने वाला पुराना कार्ड आपके क्रेडिट स्कोर को नीचे खींच सकता है. इससे आपकी कुल क्रेडिट लिमिट और इस्तेमाल का हिसाब भी गड़बड़ा जाता है. नतीजा, जब आप भविष्य में होम लोन या पर्सनल लोन के लिए जाएंगे, तो आपको दिक्कत हो सकती है.सही तरीका यही है कि कार्ड बंद कराने के करीब 30 से 45 दिन बाद अपनी सिबिल रिपोर्ट जरूर देखें. अगर वहां 'क्लोज्ड' नहीं लिखा है, तो तुरंत बैंक में शिकायत करें और उसे ठीक करवाएं. तो ध्यान रहे कि कार्ड बंद करना सिर्फ बिल भरना नहीं है. क्लोजर रिक्वेस्ट, एनओसी और सिबिल वेरिफिकेशन, ये तीनों स्टेप पूरे करेंगे, तभी आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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