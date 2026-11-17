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Credit Card Closure: क्रेडिट कार्ड बंद कराने में की ये 3 गलती, तो जेब पर पड़ेगा असर और CIBIL भी बिगड़ेगा!

क्रेडिट कार्ड बंद कराने में ना करें 3 गलतियां (सांकेतिक फोटो) ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: क्रेडिट कार्ड से छुटकारा पाना जितना आसान लगता है, असल में उतना है नहीं. बहुत से लोग सोचते हैं कि कार्ड का सारा पैसा चुका दिया, मतलब कहानी खत्म. लेकिन बैंक की नजर में यह कहानी तब तक खत्म नहीं होती, जब तक कार्ड को सिस्टम में पूरी तरह से बंद नहीं दिखाया जाता है.

हर साल देश में लाखों यूजर्स इसी गलतफहमी का शिकार होते हैं. कोई बढ़ते ब्याज से तंग आकर कार्ड छोड़ता है, कोई सालाना फीस से बचने के लिए, तो कोई अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सिंपल रखना चाहता है. वजह कोई भी हो, अगर बंद करने का तरीका सही नहीं अपनाया, तो वही पुराना कार्ड सालों बाद भी आपका पैसा और क्रेडिट स्कोर दोनों बिगाड़ सकता है. तो ऐसी 3 बड़ी गलतियां अकसर लोग करके फंस जाते हैं-