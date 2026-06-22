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CRED मेटा से 8,550 करोड़ रुपये जुटाएगा, कुणाल शाह छोड़ेंगे सीईओ का पद, संभालेंगे व्हाट्सऐप की कमान

नई दिल्ली : फिनटेक प्लेटफॉर्म CRED ने सोमवार को कहा कि वह मेटा की अगुवाई वाले फंडिंग राउंड में 8,550 करोड़ रुपये जुटाएगा. इस बड़ी डील के तहत, कंपनी के फाउंडर कुणाल शाह सीईओ का पद छोड़ देंगे और ग्लोबल टेक कंपनी मेटा के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप (WhatsApp) की कमान संभालेंगे.

बेंगलुरु में हेडक्वार्टर वाली कंपनी ने एक बयान में कहा कि शाह मेटा की ग्लोबल लीडरशिप टीम में शामिल होंगे, लेकिन CRED में अपनी पर्सनल हिस्सेदारी बनाए रखेंगे.सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शाह ने कहा, "CRED टीम, मुझे अब भी उम्मीद है कि आप खुद का 10x वर्शन बनेंगे. जहां तक ​​मेरी बात है, मैं व्हाट्सऐप को ग्लोबल लेवल पर लीड करने के लिए मेटा से जुड़ूंगा. हालांकि WhatsApp ने काफी तरक्की की है, लेकिन आज के व्हाट्सऐप और इसकी पूरी क्षमता के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर है."

मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक पर लिखा, "कुणाल शाह व्हाट्सऐप के अगले लीडर के तौर पर मेटा से जुड़ेंगे. कुणाल ने CRED को भारत की सबसे अहम टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक बनाया है. उनमें 'बिल्डर' वाली सोच और ग्लोबल नजरिया है, जो दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग ऐप को चलाने में उनके काम आएगा. मैं कुणाल के साथ काम करने के लिए उत्साहित हूं ताकि व्हाट्सऐप को अरबों लोगों और लाखों बिजनेस के लिए सबसे अच्छी सर्विस बनाया जा सके."लीडरशिप में इस बदलाव के बाद, मितेन संपत को तुरंत प्रभाव से अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है. वे 2020 से कंपनी के लिए स्ट्रैटेजी और फाइनेंस का काम संभाल रहे थे.

कंपनी ने कहा, "CRED अपने तेजी से बढ़ने के प्लान के तहत, मेटा की अगुवाई में 'सीरीज H' राउंड में ₹8,550 करोड़ (~USD 900 मिलियन) जुटाएगा. यह फंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर खरीद के जरिए जुटाई जाएगी. CRED इस राउंड में ₹43,239 करोड़ (USD 4.5 बिलियन) की पोस्ट-मनी वैल्यूएशन और ₹38,819 करोड़ (USD 4.03 बिलियन) की प्री-मनी वैल्यूएशन पर फंड जुटाएगा. निवेश की शर्तों के तहत, मेटा एक माइनॉरिटी इन्वेस्टर के तौर पर CRED के कैप टेबल में शामिल होगा और उसे CRED के कस्टमर की जानकारी का एक्सेस नहीं मिलेगा."