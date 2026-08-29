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सुभाष चंद्रा के ₹22,006 करोड़ के कर्ज माफी पर भड़की CPI(M), NCLT के फैसले को बताया 'न्याय का मजाक'

CPI(M) का कहना है कि यह फैसला साफ तौर पर बड़े कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में 'वर्ग पक्षपात' को दर्शाता है.

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सुभाष चंद्रा (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2026 at 10:34 AM IST

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हैदराबाद: जी एंटरटेनमेंट (Zee Group) के फाउंडर सुभाष चंद्रा के कर्ज निपटारे को लेकर देश में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) यानी CPI(M) ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के एक हालिया फैसले पर तीखी आपत्ति जताई है.

CPI(M) के पोलित ब्यूरो ने एक आधिकारिक बयान जारी कर NCLT के इस फैसले को न्याय का मज़ाक बताया है. पार्टी का कहना है कि यह फैसला साफ तौर पर बड़े कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में 'वर्ग पक्षपात' को दर्शाता है.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, सुभाष चंद्रा के खिलाफ वित्तीय संस्थाओं और बैंकों का कुल ₹22,006.57 करोड़ का बकाया दावा था. लेकिन NCLT ने एक ऐसी रीपेमेंट योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सुभाष चंद्रा को कुल दावे के बदले सिर्फ ₹6.5 करोड़ चुकाने होंगे.

इसका सीधा मतलब यह हुआ कि कर्ज देने वाले बैंकों और सरकारी संस्थाओं को अपने पैसे का 99.97% हिस्सा छोड़ना होगा जिसे बैंकिंग भाषा में 'हेयरकट' या भारी छूट कहा जाता है.

आम जनता के पैसों का भारी नुकसान
CPI(M) ने इस बात पर गहरी चिंता जताई है कि इस फैसले से सरकारी संस्थाओं और आम जनता के पैसों का भारी नुकसान हो रहा है. पार्टी ने उदाहरण देते हुए बताया कि:

  • एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का सुभाष चंद्रा पर ₹1,322.39 करोड़ का बकाया था.
  • लेकिन इस नए सेटलमेंट के तहत LIC को केवल ₹38 लाख मिलेंगे, जो कि कुल रकम का मात्र 0.028% है.

छोटे और बड़े कर्जदारों के बीच भेदभाव का आरोप
वामपंथी पार्टी ने सरकार और सिस्टम पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा है कि देश में अमीर और गरीब कर्जदारों के लिए दो अलग-अलग कानून चल रहे हैं.

बड़े कॉरपोरेट और पूंजीपति: सुभाष चंद्रा जैसे रसूखदार लोगों को बैंकों से हजारों करोड़ रुपये का कर्ज मिल जाता है. बाद में डिफॉल्ट (कर्ज न चुकाने) होने पर सरकारी व्यवस्था उन्हें भारी छूट देकर बचा लेती है. पार्टी ने इसके पीछे सुभाष चंद्रा के सत्तारूढ़ दल और संघ परिवार से करीबी रिश्तों को भी एक वजह बताया है.

आम नागरिक और किसान: दूसरी तरफ, जब देश का गरीब किसान, महिला, मजदूर या छोटा व्यापारी बेहद छोटा कर्ज भी नहीं चुका पाता, तो उन्हें बैंकों और रिकवरी एजेंटों की तरफ से धमकियों, मानसिक उत्पीड़न और घर से बेदखली का सामना करना पड़ता है.

RBI के आंकड़ों से दी दलील
अपनी बात को साबित करने के लिए CPI(M) ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिली जानकारी का हवाला दिया:

  • ₹1 करोड़ से कम का लोन: छोटे कर्जदारों से बैंकों की लोन रिकवरी रेट 74% है. यानी छोटे लोग अपना कर्ज ईमानदारी से चुकाते हैं या उनसे सख्ती से वसूला जाता है.
  • ₹100 करोड़ से ऊपर का लोन: बड़े कॉरपोरेट कर्जदारों से रिकवरी रेट गिरकर मात्र 14.5% रह जाता है.

'टैक्सपेयर्स के पैसों की लूट बंद हो'
पार्टी ने कहा कि देश में इस समय घरेलू कर्ज का स्तर जीडीपी (GDP) के 45.5% तक पहुंच गया है, जिससे आम परिवार पहले से ही परेशान हैं. ऐसे में बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने का सीधा बोझ देश के ईमानदार टैक्सपेयर्स और छोटे जमाकर्ताओं पर पड़ता है. CPI(M) ने केंद्र सरकार से मांग की है कि NCLT के इस फैसले को तुरंत पलटा जाए और जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों को इनाम देने की यह नीति तुरंत बंद की जाए.

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