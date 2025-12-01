ETV Bharat / business

नए GST सुधारों के बाद खपत में तेज उछाल, उपभोक्ता बचत में उल्लेखनीय वृद्धि

जीएसटी आंकड़ों से पता चलता है कि नए जीएसटी सुधारों के बाद बचत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

consumption rising sharply in months following GST next gen reforms latest data shows
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी बजट उत्सव के दौरान (File/ ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 1, 2025 at 8:14 PM IST

सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: नवीनतम GST डेटा से साफ ट्रेंड दिखता है कि नए GST सुधारों के बाद के महीनों में खपत तेजी से बढ़ रहा है. वित्त मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, उपभोक्ता बचत को दर्शाने के लिए GST बचत उत्सव के तौर पर जो लॉन्च किया गया था, वह असल में इस बदलाव की पहली असली लकीर बन गया है.

सितंबर-अक्टूबर के शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि आपूर्ति की टैक्सेबल वैल्यू में जबरदस्त उछाल आया है, जिससे पता चलता है कि खरीदार ज्यादा खर्च कर रहे हैं और व्यापार में उच्च मात्रा (higher volumes) देखने को मिल रही है. रुकावट पैदा करने के बजाय, ये सुधार जमीन पर डिमांड को मजबूत करते दिख रहे हैं. जीएसटी के आंकड़े अर्थव्यवस्था के सबसे वास्तविक रियल-टाइम डेटा हैं, इसलिए डेटा अब साफ तौर पर एक ऐसे बाजार की ओर इशारा करता है जो कई लोगों की उम्मीद से ज्यादा तेजी से और सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है.

सूत्रों ने यह भी बताया कि इन उपायों का असर डेटा में साफ दिख रहा है, GST के तहत सभी आपूर्ति की कर योग्य मूल्य (taxable value) सितंबर-अक्टूबर 2025 के दो महीने के समय में 2024 की इसी अवधि के मुकाबले 15 प्रतिशत बढ़ी. पिछले साल इसी अवधि में वृद्धि 8.6 प्रतिशत थी. उन्होंने आगे कहा कि टैक्सेबल वैल्यू में यह उछाल कम दर और बेहतर अनुपाल आचरण (compliance behavior) से बढ़ी मजबूत खपत को दिखाता है.

ताजा जीएसटी आंकड़ें
ताजा जीएसटी आंकड़ें (ETV Bharat)

क्षेत्रवार उछाल
अधिकारी के अनुसार, यह हमारी रणनीति को सही साबित करता है कि जरूरी चीजों और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले सेक्टर पर जीएसटी रेट कम करने से डिमांड में उछाल आएगा, जो एक Laffer Curve टाइप की डिमांड अपलिफ्ट है. ये ट्रेंड्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि नए GST सुधारों ने राजस्व की स्थिरता को बाधित नहीं किया है और खपत में उछाल मुख्य सेक्टर में अधिक टैक्सेबल वैल्यू में बदलना शुरू हो गया है.

वृद्धि खास तौर पर उन क्षेत्रों में ज्यादा रही है, जहां जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाया गया था, जैसे FMCG, फार्मा, फूड प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, मेडिकल डिवाइसेज, कपड़ा आदि. इन सेक्टर्स में आपूर्ति की टैक्सेबल वैल्यू में काफी ज्यादा ग्रोथ देखी गई है, जिससे यह पुष्टि होती है कि कम जीएसटी दरों का सीधा मतलब उपभोक्ता व्यय में बढ़ोतरी है.

आंकड़ों से पता चलता है कि यह वृद्धि मूल्य के संदर्भ में है. चूंकि जीएसटी दरें कम थीं, इसलिए मात्रा के संदर्भ में वृद्धि और भी अधिक होगी. यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि नए जीएसटी सुधारों के परिणामस्वरूप बचत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, उद्योग जीएसटी बचत को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में बहुत सक्रिय रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि आपूर्ति पक्ष में कोई कमी न हो.

अधिकारी ने कहा कि चूंकि जीडीपी निजी खपत के आंकड़े बहुत बाद में जारी किए जाएंगे, जीएसटी कर योग्य मूल्य खपत के लिए सबसे विश्वसनीय वास्तविक समय आंकड़ों के रूप में कार्य करता है और मौजूदा संख्या स्पष्ट रूप से निरंतर मांग में वृद्धि का संकेत देती है.

विशेषज्ञों की राय
जीएसटी दरों में कमी के प्रभाव के बारे में बात करते हुए, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और पहले इंडिया फाउंडेशन (Pahele India Foundation) के चेयरमैन, राजीव कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि GST का फायदा शायद एक बार ही होगा, क्योंकि लोग नई दरों को अपना रहे हैं. चूंकि दरें लगातार कम नहीं होने वाली हैं, इसलिए आर्थिक विकास सिर्फ खपत से नहीं बढ़ेगा. ज्यादा रोजगार से खपत बढ़ेगी, जो बदले में आर्थिक विकास को समर्थन करता है.

उन्होंने आगे कहा, "मेरा कहना है कि यह असर तब तक कम होता रहेगा जब तक कि और सरलीकरण न हो और ईंधन (पेट्रोल-डीजल) को GST के तहत लाना एक बड़ा कदम होगा क्योंकि इससे उद्यो को बड़े फायदे होंगे. हालांकि, मुझे नहीं लगता कि यह जल्द होगा क्योंकि राज्यों को अभी भी इस पर बहुत आपत्ति है."

संपादक की पसंद

