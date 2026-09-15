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'भ्रामक एड की वजह से रैपिडो पर लगा 10 लाख रु का जुर्माना', सीसीपीए का फैसला

नई दिल्ली : कंज्यूमर वॉचडॉग सीसीपीए ने गलत व्यापार तौर-तरीकों और गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिए राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

यह कंपनी राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो चलाती है. जुर्माना गुमराह करने वाले विज्ञापनों, गलत व्यापार तौर-तरीकों, अनुचित कॉन्ट्रैक्ट और 'डार्क पैटर्न' के लिए लगाया गया है. इसके तहत राइडर्स को राइड कन्फर्म होने से पहले अधिक पैसे देने के लिए उकसाया जाता था. सीसीपीए का यह फैसला चीफ कमिश्नर निधि खरे और कमिश्नर अनुपम मिश्रा ने सुनाया.

सीसीपीए ने साफ तौर पर कहा कि राइडर को अधिक पैसे देने के लिए कंपनी उकसा रही है, ताकि वे अधिक प्राइस वसूल सकें. फैसले में कहा गया कि कंपनी यह जानकारी देने में सक्षम नहीं रही कि अधिक पैसे देने से उन्हें जल्दी बुकिंग मिल जाएगी.

सीसीपीए ने रैपिडो के "सेट योर प्राइस" वाले स्लाइडर की जांच की. सीसीपीए के अनुसार इस एड को इस तरह से दिखाया जा रहा है कि यह राइडर के कीमत तय करने के फैसले को प्रभावित करे. कीमत बढ़ाने पर हरे रंग में “राइड मिलने की अधिक संभावना” दिखाई देता था. कीमत कम करने पर लाल या नारंगी रंग की चेतावनी दिखाई देती थी.