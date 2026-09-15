'भ्रामक एड की वजह से रैपिडो पर लगा 10 लाख रु का जुर्माना', सीसीपीए का फैसला
कंज्यूमर वॉचडॉग सीसीपीए ने कहा, राइडर को अधिक पैसे देने के लिए उकसा रही कंपनी.
Published : September 15, 2026 at 7:16 PM IST
नई दिल्ली : कंज्यूमर वॉचडॉग सीसीपीए ने गलत व्यापार तौर-तरीकों और गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिए राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
यह कंपनी राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो चलाती है. जुर्माना गुमराह करने वाले विज्ञापनों, गलत व्यापार तौर-तरीकों, अनुचित कॉन्ट्रैक्ट और 'डार्क पैटर्न' के लिए लगाया गया है. इसके तहत राइडर्स को राइड कन्फर्म होने से पहले अधिक पैसे देने के लिए उकसाया जाता था. सीसीपीए का यह फैसला चीफ कमिश्नर निधि खरे और कमिश्नर अनुपम मिश्रा ने सुनाया.
सीसीपीए ने साफ तौर पर कहा कि राइडर को अधिक पैसे देने के लिए कंपनी उकसा रही है, ताकि वे अधिक प्राइस वसूल सकें. फैसले में कहा गया कि कंपनी यह जानकारी देने में सक्षम नहीं रही कि अधिक पैसे देने से उन्हें जल्दी बुकिंग मिल जाएगी.
सीसीपीए ने रैपिडो के "सेट योर प्राइस" वाले स्लाइडर की जांच की. सीसीपीए के अनुसार इस एड को इस तरह से दिखाया जा रहा है कि यह राइडर के कीमत तय करने के फैसले को प्रभावित करे. कीमत बढ़ाने पर हरे रंग में “राइड मिलने की अधिक संभावना” दिखाई देता था. कीमत कम करने पर लाल या नारंगी रंग की चेतावनी दिखाई देती थी.
स्लाइडर में कीमत कम करने के मुकाबले बढ़ाने के लिए अधिक गुंजाइश थी.उपभोक्ता संरक्षण संस्था ने माना कि यह डार्क पैटर्न “इंटरफेस इंटरफेरेंस” है, क्योंकि इंटरफेस का डिजाइन उपभोक्ताओं को अधिक पैसे देने के लिए प्रेरित करता था, भले ही साथ में लिखा टेक्स्ट कुछ भी हो.
सीसीपीए उबर, ओला, रैपिडो, नम्मा यात्री जैसे प्लेटफॉर्म को भी इस तरह के नोटिस जारी कर चुकी है. दूसरी कंपनियों के मामले में जांच चल रही है. सीसीपीए ने कहा, "गुमराह करने वाले विज्ञापनों, अनुचित व्यापार तौर-तरीकों या 'डार्क पैटर्न' से जुड़ी शिकायतों या समस्याओं वाले उपभोक्ता नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के नंबर 1915 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या सीसीपीए को com-ccpa@gov.in पर लिख सकते हैं." व्यक्तिगत रूप से शिकायत व्हाट्सएप नंबर -8800001915- पर भी की जा सकती है.
सीसीपीए ने अपने फैसले में कहा कि यूजर के मन में यह इंप्रैशन क्रिएट किया गया कि अगर उसने अतिरिक्त पैसे नहीं जोड़े, तो उसे कोई ड्राइवर नहीं मिलेगा या फिर उसकी बुकिंग लंबे समय तक अटकी ही रहेगी.
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