यूएस टैरिफ पर 'कंफ्यूजन' में एक्सपोर्टर, क्या पैसा मिलेगा वापस ?

नई दिल्ली : अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भारतीय निर्यातकों के सामने मुश्किल स्थिति ला दी है. उनके द्वारा निर्यातित सामानों पर अमेरिका में कितना टैरिफ लगेगा, इस पर असमंजस है. पिछले सप्ताह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ पर ट्रंप के आदेश को अवैध ठहरा दिया था.

इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत ही एक आदेश जारी किया. इसमें उन्होंने 24 फरवरी से 10 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी. यह सभी देशों पर बेस रेट के रूप में काम करेगा. उनके अनुसार यह आदेश अगले 150 दिनों तक प्रभाव में रहेगा. लेकिन एक दिन बाद ही ट्रंप फिर पलट गए.

इस विषय पर जब ट्रंप से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमने टैरिफ को रिवाइज किया है. ट्रंप ने कहा, टैरिफ की दर अब 10 फीसदी नहीं होगी, बल्कि 15 फीसदी हो गई है. भ्रम इसलिए है, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों ने ट्रंप के नए आदेश पर कोई अधिसूचना जारी नहीं की है. जब तक आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की जाती है, तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है. यही वजह है कि निर्यातकों के सामने कठिन चुनौती है. उन पर कौन सा रेट अप्लाई होगा, किसी को पता नहीं है.

यही सवाल जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया, तो उन्होंने भी इसका सीधा जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि अभी हमलोग फैसले की समीक्षा कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था से परे विशेष रूप से व्यापार के मुद्दे पर, वाणिज्य मंत्रालय स्थिति की समीक्षा कर रहा है. प्रतिनिधिमंडल को यह तय करना होगा कि आगे की वार्ताओं के लिए वे कब जाएंगे. इसलिए मेरे लिए अभी टिप्पणी करना थोड़ी जल्दबाजी होगी."

भारतीय निर्यातक संगठनों के महासंघ (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा, "वर्तमान आदेश के अनुरूप 24 फरवरी से भारतीय वस्तुओं पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगेगा. लेकिन 15 प्रतिशत शुल्क को लेकर कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है, इसलिए अनिश्चितता बनी हुई है."

मुंबई स्थित टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इंडिया के संस्थापक चेयरमैन शरद कुमार सराफ ने कहा, "भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिका प्रमुख बाजार है और आयात शुल्क को लेकर अस्थिरता होने से कारोबारी धारणा पर असर पड़ता है. शुल्क से जुड़े इस नाटक पर अब पर्दा गिर जाना चाहिए."

इस मामले को जानने वाले बताते हैं कि ट्रंप ने 10 फीसदी के टैरिफ की जो घोषणा की है, वह एमएफएन शुल्क के ऊपर लगेगा. मान लीजिए यदि एमएफएन की दर 5 फीसदी है, तो कुल टैरिफ 15 फीसदी हो जाएगा.