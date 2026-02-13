ETV Bharat / business

एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों की मौज! सरकार ने बदला टोल का नियम, 15 फरवरी से मिलेगी बड़ी राहत

नई दिल्ली: भारत में एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले करोड़ों वाहन चालकों के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. सरकार ने टोल टैक्स वसूलने के पुराने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए 'राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण एवं वसूली) नियम, 2008' में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इस नए नियम के लागू होने के बाद, यात्रियों को अब अधूरे एक्सप्रेसवे पर पूरा टोल नहीं देना होगा.

क्या है नया नियम और क्यों मिली राहत?

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए यात्रियों को सामान्य नेशनल हाईवे की तुलना में 25% अधिक टोल टैक्स देना पड़ता है. यह अतिरिक्त शुल्क इसलिए लिया जाता है क्योंकि एक्सप्रेसवे उच्च श्रेणी की सुविधाएं, सुरक्षा और तेज रफ्तार का अनुभव प्रदान करते हैं. समस्या तब आती थी जब कोई एक्सप्रेसवे आंशिक रूप से खुला होता था, लेकिन यात्रियों से टोल पूरे खंड का और एक्सप्रेसवे की ऊंची दरों पर ही वसूला जाता था.

अब नए संशोधन के तहत, यदि कोई एक्सप्रेसवे अपनी पूरी लंबाई में तैयार नहीं है और केवल कुछ हिस्सों में ही शुरू हुआ है, तो वहां एक्सप्रेसवे वाली ऊंची दरें लागू नहीं होंगी. ऐसे मामलों में, टोल शुल्क को घटाकर सामान्य नेशनल हाईवे की दरों से भी कम कर दिया जाएगा. सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल यात्रियों के पैसे बचेंगे, बल्कि लोग एक्सप्रेसवे के खुले हुए हिस्सों का अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होंगे.