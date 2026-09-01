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LPG Price Hike: 9.50 रुपये महंगा हुआ कमर्शियल LPG सिलेंडर, चेक करें अपने शहर के नए रेट्स

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: देश की सरकारी तेल कंपनियों ने सितंबर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमतों में बड़ा बदलाव किया है. आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं. हालांकि, आम जनता के लिए राहत की बात यह है कि घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. महानगरों में कमर्शियल सिलेंडर के नए दाम

कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी के बाद देश के प्रमुख महानगरों में आज से नई दरें लागू हो गई हैं: दिल्ली: राजधानी में कमर्शियल सिलेंडर अब 9.50 रुपये महंगा होकर 2,747.50 रुपये का हो गया है.

राजधानी में कमर्शियल सिलेंडर अब 9.50 रुपये महंगा होकर 2,747.50 रुपये का हो गया है. मुंबई : आर्थिक राजधानी में उपभोक्ताओं को अब इसके लिए 2,701 रुपये चुकाने होंगे.

: आर्थिक राजधानी में उपभोक्ताओं को अब इसके लिए 2,701 रुपये चुकाने होंगे. चेन्नई: दक्षिण के इस महानगर में अब नया दाम बढ़कर 2,916.50 रुपये हो गया है.

दक्षिण के इस महानगर में अब नया दाम बढ़कर 2,916.50 रुपये हो गया है. अन्य शहर: कोलकाता, हैदराबाद और भुवनेश्वर जैसे शहरों में स्थानीय टैक्स के कारण कीमतों में 11.50 रुपये तक की वृद्धि देखी गई है. आम जनता और व्यापारियों पर असर

जुलाई और अगस्त में लगातार दो महीने कटौती के बाद कमर्शियल गैस के दामों में यह पहली बढ़ोतरी है. इस बदलाव का सीधा असर बाजार पर इस प्रकार दिखेगा: