सुबह-सुबह मिल गई खुशखबरी, LPG गैस सिलेंडर के दामों में कटौती, जानिए कितने कम हुए दाम

हैदराबाद: नवंबर का महीना शुरू होते ही तमाम बदलाव लागू हो गए हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियों ने आज महीने के पहले दिन गैस सिलेंडर के दामों को अपडेट कर दिया है. तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट में कटौती की है. यह कटौती 19 किग्रा. वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों पर की गई है.

कंपनियों ने प्रति सिलेंडर करीब 5 रुपये की कमी की है. कंपनी के मुताबिक नए रेट्स आज शनिवार 1 नवंबर 2025 से लागू भी हो गए हैं.

इंडियन ऑयल कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर डालें तो 19 किग्रा. वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के नए दाम अपडेट कर दिए गए हैं. राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां यह सिलेंडर अब 1590.50 रुपये में उपलब्ध होगा. पहले इसकी कीमत 1595.50 रुपये थे. कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है. उसके दाम स्थिर बने हुए हैं.

जानिए अपने शहर के लेटेस्ट रेट

पिछले महीने अक्टूबर में भी इन गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव हुए थे. कंपनियों ने 19 किग्रा. वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में करीब 15 रुपये की वृद्धि की थी. वहीं, इस बार 5 रुपये की कटौती की गई है. मायानगरी मुंबई में यह सिलेंडर अब 1542 रुपये, चेन्नई में 1750 रुपये और कोलकाता में 1694 रुपये में मिलेगा. बता दें, कमर्शियल गैस सिलेंडर का प्रयोग रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य कमर्शियल जगह होता है.