सुबह-सुबह मिल गई खुशखबरी, LPG गैस सिलेंडर के दामों में कटौती, जानिए कितने कम हुए दाम
सरकारी तेल कंपनिया हर महीने गैस सिलेंडर के दाम अपडेट करती हैं. इसी सिलसिले में आज भी दामों में बदलाव हुए हैं.
Published : November 1, 2025 at 10:09 AM IST
हैदराबाद: नवंबर का महीना शुरू होते ही तमाम बदलाव लागू हो गए हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियों ने आज महीने के पहले दिन गैस सिलेंडर के दामों को अपडेट कर दिया है. तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट में कटौती की है. यह कटौती 19 किग्रा. वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों पर की गई है.
कंपनियों ने प्रति सिलेंडर करीब 5 रुपये की कमी की है. कंपनी के मुताबिक नए रेट्स आज शनिवार 1 नवंबर 2025 से लागू भी हो गए हैं.
इंडियन ऑयल कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर डालें तो 19 किग्रा. वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के नए दाम अपडेट कर दिए गए हैं. राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां यह सिलेंडर अब 1590.50 रुपये में उपलब्ध होगा. पहले इसकी कीमत 1595.50 रुपये थे. कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है. उसके दाम स्थिर बने हुए हैं.
जानिए अपने शहर के लेटेस्ट रेट
पिछले महीने अक्टूबर में भी इन गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव हुए थे. कंपनियों ने 19 किग्रा. वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में करीब 15 रुपये की वृद्धि की थी. वहीं, इस बार 5 रुपये की कटौती की गई है. मायानगरी मुंबई में यह सिलेंडर अब 1542 रुपये, चेन्नई में 1750 रुपये और कोलकाता में 1694 रुपये में मिलेगा. बता दें, कमर्शियल गैस सिलेंडर का प्रयोग रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य कमर्शियल जगह होता है.
बात दिल्ली से सटे नोएडा की करें तो यहां 19 किग्रा. वाला सिलेंडर 1876 रुपये, पटना और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इसी दाम पर यह गैस सिलेंडर बिकेगा. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस सिलेंडर के नए दाम करीब 1853.50 रुपये और हरियाणा के गुरुग्राम मे इस सिलेंडर के रेट 1607 रुपये होंगे.
14 किग्रा. वाले घरेलू गैस के दाम लगातार यथावत बने हुए हैं. आखिरी बार इस सिलेंडर के दाम 8 अप्रैल 2025 को अपडेट किए गए थे. तब से लेकर आज तक दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
अपने शहर के घरेलू गैस सिलेंडर के जानिए दाम
राजधानी दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 853 रुपये, कोलकाता में 879 रुपये, मुंबई में 852.50 रुपये और चेन्नई में 868.50 रुपये हैं. हैदराबाद में 905 रुपये, लखनऊ में यही सिलेंडर 890.50 रुपये में बेचा जा रहा है.
