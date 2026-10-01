ETV Bharat / business

महंगाई का झटका: आज से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े, जानें घरेलू और कमर्शियल गैस का नया रेट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही आम जनता और व्यापारिक वर्ग को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है. देश की प्रमुख सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ₹62.50 से लेकर ₹71.50 तक की भारी बढ़ोतरी कर दी है. त्योहारों के ठीक पहले लागू किए गए इस फैसले से होटल, रेस्तरां, ढाबा संचालकों और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों की इनपुट लागत में सीधा इजाफा होगा. हालांकि, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें पूरी तरह स्थिर रखी गई हैं, जिससे आम गृहणियों के बजट पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा.

देश के प्रमुख महानगरों और शहरों में नई दरें

इस ताजा संशोधन के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में टैक्स और परिवहन शुल्क के आधार पर कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें अलग-अलग तय की गई हैं: शहर वर्तमान दर (₹) वृद्धि (₹) पूर्व दर (सितंबर) (₹) दिल्ली 2,810.00 62.50 2,747.50 मुंबई 2,764.00 63.00 2,701.00 चेन्नई 2,983.00 66.50 2,916.50 लखनऊ 2,932.50 62.50 2,870.00 पटना 3,100.50 71.50 3,029.00 नोट: भौगोलिक और लॉजिस्टिक्स कारणों से लद्दाख के लेह में कमर्शियल सिलेंडर सबसे महंगा ₹3,450 पर पहुंच गया है. वहीं सुदूर क्षेत्रों जैसे कन्याकुमारी में इसकी कीमत ₹3,046 और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ₹3,073.50 दर्ज की गई है. घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत बरकरार

व्यावसायिक सिलेंडरों के विपरीत, घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर के दाम अपरिवर्तित हैं: