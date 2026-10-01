महंगाई का झटका: आज से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े, जानें घरेलू और कमर्शियल गैस का नया रेट
1 अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडर के दामों में बड़ा बदलाव; त्योहारों से ठीक पहले कमर्शियल उपभोक्ताओं को झटका, जानें घरेलू गैस का हाल.
Published : October 1, 2026 at 9:26 AM IST
नई दिल्ली: अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही आम जनता और व्यापारिक वर्ग को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है. देश की प्रमुख सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ₹62.50 से लेकर ₹71.50 तक की भारी बढ़ोतरी कर दी है. त्योहारों के ठीक पहले लागू किए गए इस फैसले से होटल, रेस्तरां, ढाबा संचालकों और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों की इनपुट लागत में सीधा इजाफा होगा. हालांकि, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें पूरी तरह स्थिर रखी गई हैं, जिससे आम गृहणियों के बजट पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा.
देश के प्रमुख महानगरों और शहरों में नई दरें
इस ताजा संशोधन के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में टैक्स और परिवहन शुल्क के आधार पर कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें अलग-अलग तय की गई हैं:
|शहर
|वर्तमान दर (₹)
|वृद्धि (₹)
|पूर्व दर (सितंबर) (₹)
|दिल्ली
|2,810.00
|62.50
|2,747.50
|मुंबई
|2,764.00
|63.00
|2,701.00
|चेन्नई
|2,983.00
|66.50
|2,916.50
|लखनऊ
|2,932.50
|62.50
|2,870.00
|पटना
|3,100.50
|71.50
|3,029.00
नोट: भौगोलिक और लॉजिस्टिक्स कारणों से लद्दाख के लेह में कमर्शियल सिलेंडर सबसे महंगा ₹3,450 पर पहुंच गया है. वहीं सुदूर क्षेत्रों जैसे कन्याकुमारी में इसकी कीमत ₹3,046 और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ₹3,073.50 दर्ज की गई है.
घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत बरकरार
व्यावसायिक सिलेंडरों के विपरीत, घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर के दाम अपरिवर्तित हैं:
- दिल्ली: ₹942.00
- मुंबई: ₹941.50
- चेन्नई: ₹957.50
- पटना: ₹1,031.50
क्यों बढ़े दाम? कीमतों के निर्धारण का गणित
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, भारत में एलपीजी की कीमतें मुख्य रूप से दो वैश्विक कारकों पर निर्भर करती हैं:
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की बेंचमार्क दरें
- अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की विनिमय दर
कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को पिछले महीने के औसत अंतरराष्ट्रीय रुझानों की समीक्षा कर कीमतें संशोधित करती हैं.
सब्सिडी का सुरक्षा कवच
चूंकि घरेलू एलपीजी सीधे तौर पर आम नागरिकों की अनिवार्य आवश्यकता से जुड़ी है, इसलिए सरकार इसके दामों को पूरी तरह बाजार के हवाले नहीं छोड़ती. अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद घरेलू दरों को स्थिर रखने के लिए सरकार समय-समय पर तेल कंपनियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देती है.
इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के पात्र लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर ₹300 तक की लक्षित सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है. यह सब्सिडी सालाना तय रिफिल (सिलेंडर सीमा) तक ही सीमित होती है, जिससे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बाजार की महंगाई से सुरक्षा मिलती है.
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि कमर्शियल गैस महंगी होने से आने वाले त्योहारी सीजन में बाहर खाना-पीना और मिठाइयों की कीमतें थोड़ी प्रभावित हो सकती हैं.
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