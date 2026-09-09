ETV Bharat / business

सेवा निर्यात में विविधता लाना जरूरी, तभी मिलेगी टिकाऊ आर्थिक तरक्की: वाणिज्य सचिव

मुंबई: भारतीय उद्योग जगत को अगर लंबे समय तक टिकाऊ आर्थिक विकास हासिल करना है, तो उसे अपने सेवा निर्यात को पारंपरिक आईटी और व्यावसायिक सेवाओं के दायरे से बाहर निकालना होगा. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को मुंबई में आयोजित 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026' के एक सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर वित्तीय सेवाओं का बाजार लगातार बड़ा हो रहा है, लेकिन इसमें भारत की हिस्सेदारी बहुत ही कम है.

वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1%

वाणिज्य सचिव ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि पूरी दुनिया में वित्तीय सेवाओं का व्यापार लगभग $670 बिलियन का है. इस विशाल बाजार में भारत का सेवा निर्यात महज $8 बिलियन है, जो कुल वैश्विक व्यापार का सिर्फ एक प्रतिशत से थोड़ा ही ज्यादा है.

उन्होंने भारतीय फिनटेक कंपनियों की क्षमता पर भरोसा जताते हुए कहा, "हमारे देश के फिनटेक इस स्थिति को बदल सकते हैं. भारत की ताकत यह है कि इस $8 बिलियन के निर्यात में से 95 प्रतिशत सेवाएं पूरी तरह से डिजिटल रूप से डिलीवर की जा रही हैं. यानी हमारे पेशेवर अपने ही देश में बैठकर सीमा पार सेवाएं दे रहे हैं. अब समय आ गया है कि हम तकनीक के इस्तेमाल से इस क्षेत्र में विविधता लाएं."

दो स्तंभों पर टिकी है भारत की 80% ताकत

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात $863 बिलियन दर्ज किया गया था, जिसमें सेवा क्षेत्र का योगदान $421 बिलियन रहा. वाणिज्य सचिव ने कहा कि इस मजबूत वृद्धि के बावजूद भारत के सेवा निर्यात की सबसे बड़ी चुनौती इसका केवल दो स्तंभों पर केंद्रित होना है. इसमें आईटी और आईटीईएस आधारित सेवाओं की हिस्सेदारी लगभग 50 प्रतिशत है, जबकि व्यावसायिक सेवाएं करीब 30 प्रतिशत योगदान देती हैं. लंबे समय तक लगातार आगे बढ़ने के लिए इस निर्भरता को कम करना होगा.