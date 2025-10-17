कोका-कोला की भारतीय बॉटलिंग यूनिट IPO के लिए तैयार, 1 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य
कोका-कोला अपनी भारतीय बॉटलिंग यूनिट हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज का लगभग 1 अरब डॉलर का आईपीओ करने पर विचार कर रही है.
हैदराबाद: कोका-कोला कंपनी अपने भारतीय बॉटलिंग यूनिट, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड, को सार्वजनिक करने की योजना बना रही है. सूत्रों के मुताबिक, कंपनी की यह इकाई लगभग 1 अरब डॉलर के आईपीओ के जरिये बाजार में आ सकती है, जिससे इस यूनिट का कुल मूल्यांकन 10 अरब डॉलर के करीब होगा. फिलहाल यह प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में है और कंपनी ने अभी तक बैंकरों को नियुक्त नहीं किया है.
अगले साल हो सकता है आईपीओ
स्रोतों के अनुसार, यह डील संभवतः अगले साल पूरी हो सकती है. हालांकि, अभी डील के आकार, समय और संरचना पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और इन पहलुओं में बदलाव की संभावना बनी हुई है. कंपनी ने इस संबंध में आधिकारिक बयान नहीं दिया है. अगर डील सफल रही, तो यह भारत के तेजी से बढ़ते आईपीओ बाजार में एक महत्वपूर्ण नाम जुड़ जाएगा.
भारत का आईपीओ बाजार
भारत का आईपीओ बाजार इस समय तेजी से बढ़ रहा है और 2025 को अब तक का सबसे सफल वर्ष बनने की उम्मीद है. बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस जियो और कोका-कोला के आईपीओ से 2026 भी भारतीय शेयर बाजार के लिए एक विशेष साल साबित हो सकता है. वैश्विक ब्रांडों द्वारा भारतीय इकाइयों को सार्वजनिक करने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि हाल ही में LG इलेक्ट्रॉनिक्स और Hyundai मोटर ने किया है.
भारत में बढ़ती प्रतिस्पर्धा
कोका-कोला को भारत में पिछले कुछ वर्षों में बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है. मुकेश अंबानी की कैंपा कोला ने खासकर कम कीमत वाली बोतलों के जरिए तेजी से मार्केट शेयर बढ़ाया है. कैंपा कोला की 200 मिलीलीटर बोतल केवल 10 रुपये में उपलब्ध है, जो कोका-कोला की पारंपरिक कीमतों से काफी सस्ती है.
हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज
कोका-कोला की भारतीय बॉटलिंग कंपनी का मुख्यालय बैंगलोर में है. यह कंपनी दक्षिण और पश्चिम भारत के 12 राज्यों और 236 जिलों में फैली हुई है. कंपनी के 14 विनिर्माण संयंत्र हैं, जो 2 मिलियन से अधिक रिटेलर तक अपनी उत्पाद पहुंचाते हैं और 5,200 से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं. हाल ही में, कोका-कोला ने ज्यूबिलेंट भारतीया ग्रुप को अपने भारतीय बॉटलर की मूल कंपनी हिंदुस्तान कोका-कोला होल्डिंग्स में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बेची है.
वैश्विक कंपनियों के भारतीय बाजार में निवेश का ट्रेंड
कोका-कोला का यह कदम भारत में वैश्विक कंपनियों के निवेश और आईपीओ की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है. LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस महीने 1.3 अरब डॉलर का आईपीओ किया है, जबकि Hyundai ने पिछले साल 3.3 अरब डॉलर की सबसे बड़ी सार्वजनिक पेशकश की थी. कोका-कोला की इस योजना से भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों की रुचि और बढ़ने की उम्मीद है.
