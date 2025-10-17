ETV Bharat / business

कोका-कोला की भारतीय बॉटलिंग यूनिट IPO के लिए तैयार, 1 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य

हैदराबाद: कोका-कोला कंपनी अपने भारतीय बॉटलिंग यूनिट, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड, को सार्वजनिक करने की योजना बना रही है. सूत्रों के मुताबिक, कंपनी की यह इकाई लगभग 1 अरब डॉलर के आईपीओ के जरिये बाजार में आ सकती है, जिससे इस यूनिट का कुल मूल्यांकन 10 अरब डॉलर के करीब होगा. फिलहाल यह प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में है और कंपनी ने अभी तक बैंकरों को नियुक्त नहीं किया है.

अगले साल हो सकता है आईपीओ

स्रोतों के अनुसार, यह डील संभवतः अगले साल पूरी हो सकती है. हालांकि, अभी डील के आकार, समय और संरचना पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और इन पहलुओं में बदलाव की संभावना बनी हुई है. कंपनी ने इस संबंध में आधिकारिक बयान नहीं दिया है. अगर डील सफल रही, तो यह भारत के तेजी से बढ़ते आईपीओ बाजार में एक महत्वपूर्ण नाम जुड़ जाएगा.

भारत का आईपीओ बाजार

भारत का आईपीओ बाजार इस समय तेजी से बढ़ रहा है और 2025 को अब तक का सबसे सफल वर्ष बनने की उम्मीद है. बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस जियो और कोका-कोला के आईपीओ से 2026 भी भारतीय शेयर बाजार के लिए एक विशेष साल साबित हो सकता है. वैश्विक ब्रांडों द्वारा भारतीय इकाइयों को सार्वजनिक करने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि हाल ही में LG इलेक्ट्रॉनिक्स और Hyundai मोटर ने किया है.

भारत में बढ़ती प्रतिस्पर्धा

कोका-कोला को भारत में पिछले कुछ वर्षों में बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है. मुकेश अंबानी की कैंपा कोला ने खासकर कम कीमत वाली बोतलों के जरिए तेजी से मार्केट शेयर बढ़ाया है. कैंपा कोला की 200 मिलीलीटर बोतल केवल 10 रुपये में उपलब्ध है, जो कोका-कोला की पारंपरिक कीमतों से काफी सस्ती है.