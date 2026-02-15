'न्यू हॉलैंड' और 'केस आईएच' जैसे ब्रांड बनाने वाली कंपनी भारत में करेगी 1800 करोड़ रु का निवेश, यूएस को एक्सपोर्ट
आयात शुल्क कटौती के बाद सीएनएच अमेरिका को फिर करेगी ट्रैक्टर निर्यात.
By PTI
Published : February 15, 2026 at 1:44 PM IST
पुणे : इतालवी-अमेरिकी कृषि उपकरण विनिर्माता कंपनी सीएनएच की भारतीय इकाई ने अमेरिका को फिर से पूरी क्षमता के साथ ट्रैक्टर निर्यात शुरू करने का फैसला किया है. इसके साथ ही कंपनी अगले दो-तीन साल में लगभग 1,800 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. यह कदम भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बाद उठाया गया है, जिसके तहत भारतीय सामान पर आयात शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है.
"न्यू हॉलैंड" और "केस आईएच" जैसे ब्रांड का परिचालन करने वाली इस कंपनी ने पिछले साल ऊंचे शुल्क के कारण अमेरिका को होने वाली आपूर्ति रोक दी थी. 2025 के अंतिम महीनों में अमेरिकी बाजार के लिए उत्पादन को लगभग बंद कर दिया गया था.
सीएनएच इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नरिंदर मित्तल ने कंपनी के पुणे संयंत्र में दिए साक्षात्कार में कहा, "शुल्क घटकर 18 प्रतिशत होने के साथ ही हमने अमेरिका को पूर्ण रूप से ट्रैक्टर निर्यात शुरू कर दिया है. नए "कॉम्पैक्ट" मॉडल जुड़ने से इस बार निर्यात पिछले साल से अधिक रहेगा और अमेरिकी बाजार की सुस्ती के बावजूद कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 30 प्रतिशत बनी रहेगी."
निर्यात की यह बहाली सीएनएच की "इंडिया फॉर ग्लोबल" (वैश्विक बाजार के लिए भारत) रणनीति के अनुरूप है. इस रणनीति के तहत भारत को छोटे और मध्यम ट्रैक्टर के साथ-साथ पुर्जों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है, जिनकी आपूर्ति अमेरिका, यूरोप और लातिनी अमेरिका के संयंत्रों में की जाती है. फरवरी, 2026 में हुए व्यापार समझौते से इस्पात और एल्युमीनियम शुल्क में भी राहत मिलने की संभावना है.
भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी ने 1,800 करोड़ रुपये के नए निवेश की रूपरेखा तैयार की है. इसमें से लगभग 1,500 करोड़ रुपये कृषि खंड (ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि) और 300 करोड़ रुपये निर्माण उपकरणों पर खर्च किए जाएंगे.
मित्तल ने बताया कि इस निवेश में से लगभग 1,000 करोड़ रुपये एक नए ट्रैक्टर विनिर्माण संयंत्र के लिए आवंटित किए गए हैं. इस चौथे संयंत्र के चालू होने पर कंपनी की वार्षिक उत्पादन क्षमता 60,000 से बढ़कर 1,20,000 इकाई हो जाएगी.
संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों से बातचीत जारी है. स्थान पर स्पष्टता 2026 की दूसरी तिमाही तक आने की उम्मीद है, जबकि उत्पादन 2028 की शुरुआत तक शुरू हो सकता है.
कंपनी ने वर्ष 2025 में घरेलू बाजार में 28 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 48,000 ट्रैक्टर बेचे थे. सीएनएच का लक्ष्य 2030 तक भारत में सालाना 1,00,000 ट्रैक्टर बेचने और अपनी बाजार हिस्सेदारी को दोगुना करने का है.
पिछले साल कंपनी ने 11,000 इकाइयों का निर्यात किया था. यह निवेश भारत में कृषि मशीनीकरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और हालिया जीएसटी कटौती जैसी अनुकूल नीतियों को दर्शाता है. कंपनी भारत में कंबाइन हार्वेस्टर और अन्य कृषि उपकरणों के साथ-साथ पुर्जों का भी निर्माण और निर्यात करती है.
ये भी पढ़ें : US-India Deal: ट्रंप ने भारतीय सामान पर 25% दंडात्मक टैरिफ हटाया, PM मोदी ने किया धन्यवाद