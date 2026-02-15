ETV Bharat / business

'न्यू हॉलैंड' और 'केस आईएच' जैसे ब्रांड बनाने वाली कंपनी भारत में करेगी 1800 करोड़ रु का निवेश, यूएस को एक्सपोर्ट

पुणे : इतालवी-अमेरिकी कृषि उपकरण विनिर्माता कंपनी सीएनएच की भारतीय इकाई ने अमेरिका को फिर से पूरी क्षमता के साथ ट्रैक्टर निर्यात शुरू करने का फैसला किया है. इसके साथ ही कंपनी अगले दो-तीन साल में लगभग 1,800 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. यह कदम भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बाद उठाया गया है, जिसके तहत भारतीय सामान पर आयात शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है.

"न्यू हॉलैंड" और "केस आईएच" जैसे ब्रांड का परिचालन करने वाली इस कंपनी ने पिछले साल ऊंचे शुल्क के कारण अमेरिका को होने वाली आपूर्ति रोक दी थी. 2025 के अंतिम महीनों में अमेरिकी बाजार के लिए उत्पादन को लगभग बंद कर दिया गया था.

सीएनएच इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नरिंदर मित्तल ने कंपनी के पुणे संयंत्र में दिए साक्षात्कार में कहा, "शुल्क घटकर 18 प्रतिशत होने के साथ ही हमने अमेरिका को पूर्ण रूप से ट्रैक्टर निर्यात शुरू कर दिया है. नए "कॉम्पैक्ट" मॉडल जुड़ने से इस बार निर्यात पिछले साल से अधिक रहेगा और अमेरिकी बाजार की सुस्ती के बावजूद कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 30 प्रतिशत बनी रहेगी."

निर्यात की यह बहाली सीएनएच की "इंडिया फॉर ग्लोबल" (वैश्विक बाजार के लिए भारत) रणनीति के अनुरूप है. इस रणनीति के तहत भारत को छोटे और मध्यम ट्रैक्टर के साथ-साथ पुर्जों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है, जिनकी आपूर्ति अमेरिका, यूरोप और लातिनी अमेरिका के संयंत्रों में की जाती है. फरवरी, 2026 में हुए व्यापार समझौते से इस्पात और एल्युमीनियम शुल्क में भी राहत मिलने की संभावना है.

भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी ने 1,800 करोड़ रुपये के नए निवेश की रूपरेखा तैयार की है. इसमें से लगभग 1,500 करोड़ रुपये कृषि खंड (ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि) और 300 करोड़ रुपये निर्माण उपकरणों पर खर्च किए जाएंगे.