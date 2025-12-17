खुशखबरी ! सस्ती हो रही CNG-PNG, जानें कितना हो रहा फायदा
1 जनवरी 2026 से कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की कीमतें कम होने का एलान कर दिया गया है.
Published : December 17, 2025 at 5:24 PM IST
नई दिल्ली: पूरे भारत में कंज्यूमर्स को कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की कम कीमतों का फायदा मिलने वाला है, क्योंकि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने टैरिफ में रेशनलाइजेशन की घोषणा की है, जो 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा.
एक खास इंटरव्यू में, PNGRB के मेंबर, एके तिवारी ने कहा कि नए यूनिफाइड टैरिफ स्ट्रक्चर से कंज्यूमर्स को हर यूनिट पर 2-3 रुपये की बचत होगी, जो राज्य और लागू टैक्स पर निर्भर करेगा.
रेगुलेटर ने ज़ोन की संख्या तीन से घटाकर दो करके टैरिफ स्ट्रक्चर को आसान बना दिया है. 2023 में घोषित पिछले सिस्टम के तहत, टैरिफ को तीन दूरी के आधार पर जोन में बांटा गया था. 200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 42 रुपये, 300-1,200 किलोमीटर के लिए 80 रुपये और 1,200 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी के लिए 107 रुपए.
तिवारी ने बताया, "हमने टैरिफ को रैशनलाइज किया है. तीन जोन के बजाय, दो जोन होंगे, और पहला जोन पूरे भारत में CNG और घरेलू PNG कस्टमर्स के लिए लागू होगा." जोन 1 के लिए यूनिफाइड रेट अब 54 रुपये तय किया गया है, जो पहले के 80 रुपये और 107 रुपये के रेट से कम है.
नए टैरिफ स्ट्रक्चर से भारत में काम करने वाली 40 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों के तहत आने वाले 312 ज्योग्राफिकल एरिया के कंज्यूमर्स को फायदा होगा.
तिवारी ने कहा, "इससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के उन कंज्यूमर्स को फायदा होगा, जो CNG इस्तेमाल करते हैं और उन घरों को जो अपने किचन में PNG इस्तेमाल करते हैं."
PNGRB ने आदेश दिया है कि इस रैशनलाइज़्ड टैरिफ का फायदा कंज्यूमर्स को दिया जाना चाहिए, और रेगुलेटर एक्टिवली कम्प्लायंस को मॉनिटर करेगा. तिवारी ने कहा, "हमारा रोल इस बिजनेस में कंज्यूमर्स के साथ-साथ ऑपरेटरों के हितों को बैलेंस करना है."
CNG और PNG इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर चर्चा करते हुए, तिवारी ने कहा कि पूरे देश को कवर करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं. इसमें ऑपरेटर्स में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs), प्राइवेट कंपनियाँ और जॉइंट वेंचर्स शामिल हैं.
PNGRB राज्य अथॉरिटीज़ के साथ बातचीत को आसान बनाकर CGD कंपनियों को सपोर्ट कर रहा है, जिसके नतीजे में कई राज्यों ने वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) कम किया है और परमिशन प्रोसेस को आसान बनाया है. उन्होंने कहा, "हम उन्हें सिर्फ़ एक रेगुलेटर के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक फैसिलिटेटर के तौर पर भी सपोर्ट कर रहे हैं."
CNG और घरेलू PNG कंजम्प्शन के लिए सब्सिडी वाली और रैशनलाइज़्ड गैस देने के सरकार के प्रयास से पूरे देश में नैचुरल गैस के इस्तेमाल में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिसमें CGD सेक्टर को भारत में नैचुरल गैस कंजम्प्शन के लिए प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर के तौर पर पहचाना गया है.
