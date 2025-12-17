ETV Bharat / business

खुशखबरी ! सस्ती हो रही CNG-PNG, जानें कितना हो रहा फायदा

नई दिल्ली: पूरे भारत में कंज्यूमर्स को कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की कम कीमतों का फायदा मिलने वाला है, क्योंकि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने टैरिफ में रेशनलाइजेशन की घोषणा की है, जो 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा.

एक खास इंटरव्यू में, PNGRB के मेंबर, एके तिवारी ने कहा कि नए यूनिफाइड टैरिफ स्ट्रक्चर से कंज्यूमर्स को हर यूनिट पर 2-3 रुपये की बचत होगी, जो राज्य और लागू टैक्स पर निर्भर करेगा.

रेगुलेटर ने ज़ोन की संख्या तीन से घटाकर दो करके टैरिफ स्ट्रक्चर को आसान बना दिया है. 2023 में घोषित पिछले सिस्टम के तहत, टैरिफ को तीन दूरी के आधार पर जोन में बांटा गया था. 200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 42 रुपये, 300-1,200 किलोमीटर के लिए 80 रुपये और 1,200 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी के लिए 107 रुपए.

तिवारी ने बताया, "हमने टैरिफ को रैशनलाइज किया है. तीन जोन के बजाय, दो जोन होंगे, और पहला जोन पूरे भारत में CNG और घरेलू PNG कस्टमर्स के लिए लागू होगा." जोन 1 के लिए यूनिफाइड रेट अब 54 रुपये तय किया गया है, जो पहले के 80 रुपये और 107 रुपये के रेट से कम है.

नए टैरिफ स्ट्रक्चर से भारत में काम करने वाली 40 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों के तहत आने वाले 312 ज्योग्राफिकल एरिया के कंज्यूमर्स को फायदा होगा.