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उद्योगपतियों से रंगदारी और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं, होगी सख्त कार्रवाई: सुवेंदु अधिकारी

बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बांकुड़ा में कहा कि उद्योगपतियों से रंगदारी और गुंडागर्दी करने वालों को जेल भेजकर तीन गुना जुर्माना वसूलेंगे.

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सुवेंदु अधिकारी, बंगाल के मुख्यमंत्री (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 18, 2026 at 9:52 AM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने साफ किया है कि राज्य में किसी भी उद्योगपति या निवेशक के खिलाफ गुंडागर्दी और रंगदारी (जबरन वसूली) को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए "जीरो टॉलरेंस" की नीति अपनाई है. अशांति फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन बेहद सख्त कदम उठाएगा.

मुख्यमंत्री ने बांकुड़ा जिले के मेजिया में श्याम स्टील ग्रुप के 15,000 करोड़ रुपये के स्टील प्लांट विस्तार परियोजना के उद्घाटन के दौरान यह बातें कहीं. उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में उद्योगों के विकास के लिए सबसे पहले कानून-व्यवस्था को सुधारना जरूरी है. इसी मकसद से सरकार ने 'पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण अधिनियम 2026' लागू किया है.

फैक्ट्री का गेट बंद करने पर जेल और भारी जुर्माना
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा, "अब से अगर कोई भी व्यक्ति या समूह किसी फैक्ट्री का गेट बंद करेगा या काम रोकेगा, तो उसे तुरंत सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा. यदि कोई फैक्ट्री में आकर तोड़फोड़ करता है या गेट तोड़ता है, तो नुकसान की तीन गुना रकम उसी हुड़दंग मचाने वाले समूह से वसूली जाएगी. बंगाल में अब कोई सिंडिकेट या अवैध वसूली नहीं चलेगी."

ज़मीन खरीद के लिए आई नई नीति
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में अपनी सरकार की "डायरेक्ट लैंड पॉलिसी" (सीधी भूमि नीति) के बारे में भी विस्तार से समझाया. उन्होंने बताया कि यह नीति 1977 से 2011 तक रही वाम मोर्चा सरकार और 2011 से 2026 तक रही तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की नीतियों से बिल्कुल अलग है.

उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, "वाम मोर्चा सरकार बंदूक की नोक पर जबरन जमीन छीनने में विश्वास रखती थी. वहीं, इसके बाद आई तृणमूल कांग्रेस सरकार ने उद्योगों के लिए जमीन दिलाने में कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई. वे निवेशकों को खुद जमीन खरीदने के लिए अकेले छोड़ देते थे, जो कि एक बेहद मुश्किल काम था. लेकिन हमारी सरकार सीधे जमीन मालिकों से जमीन खरीदेगी और उसे प्रोजेक्ट के लिए निवेशकों को सौंपेगी."

बंगाल में हुआ बदलाव
सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में अगर राज्य में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ होता, तो बंगाल के बचे-कुचे उद्योग भी दूसरे राज्यों में चले जाते. उन्होंने कहा कि नई सरकार आने से बंगाल और यहां के लोग सुरक्षित हुए हैं और अब निवेशक दोबारा बंगाल का रुख कर रहे हैं.

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