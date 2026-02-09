टाटा मोटर्स-JLR फैक्ट्री का उद्घाटन, यहां बनेंगी लग्जरी इलेक्ट्रिक कारें, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार
तमिलनाडु में टाटा-JLR के ₹9,000 करोड़ के नए प्लांट का उद्घाटन हुआ, जिससे करीब 5,000 नौकरियां मिलेंगी और सालाना 3 लाख लग्जरी कारें बनेंगी.
Published : February 9, 2026 at 2:29 PM IST
चेन्नई: टाटा मोटर्स और जगुआर लैंड रोवर (JLR) की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का तमिलनाडु में औपचारिक उद्घाटन हो गया. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने संयंत्र में निर्मित पहला वाहन, लैंड रोवर इवोक, रोल-आउट किया. टाटा समूह के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने राज्य सरकार के सहयोग की सराहना करते हुए इसे टाटा मोटर्स के लिए स्वर्णिम दिन बताया.
16 महीनों में पूरी हुई परियोजना
चंद्रशेखरन ने बताया कि इस संयंत्र की परियोजना केवल 16 महीनों में पूरी की गई. सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री स्टालिन ने शिलान्यास किया था और सभी सुविधाओं और मंजूरी का भरोसा दिलाते हुए शीघ्र उत्पादन शुरू करने का आग्रह किया था. मुख्यमंत्री ने पहले वाहन को प्रतीकात्मक रूप से चलाकर उद्घाटन किया.
#WATCH | Ranipet, Tamil Nadu: Visuals from the new Tata Motors passenger vehicles and Jaguar Land Rover (JLR) manufacturing facility in Panapakkam, Ranipet district, today at the SIPCOT complex, inaugurated by Chief Minister MK Stalin in the presence of Chairperson of the Tata… pic.twitter.com/fyc6FTwpzL— ANI (@ANI) February 9, 2026
उन्नत मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र
नई फैक्ट्री सालाना 2.5 से 3 लाख वाहनों का उत्पादन करने में सक्षम होगी. चंद्रशेखरन ने इसे टाटा मोटर्स और जेएलआर के लिए उन्नत मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बताते हुए कहा कि टाटा समूह की तमिलनाडु में मौजूदगी तेजी से बढ़ रही है. इसमें टीसीएस, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, ताज होटल्स और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां शामिल हैं.
रोजगार और स्थानीय विकास
संयंत्र से लगभग 5,000 प्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन की उम्मीद है. उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने कहा कि इसके आसपास सहायक इकाइयों के विस्तार से रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे. राज्य की कौशल विकास पहल, नान मुदलवन, के तहत यहां अधिकांश स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार मिला है, जिससे समावेशी विकास को बल मिला है.
Ranipet, Tamil Nadu: CM MK Stalin says, " today is a golden day for tamil nadu, especially for tamil nadu’s industrial sector. i am extremely happy to inaugurate this project by the tata group. the trust shown by tata in the tamil nadu government makes us proud. i sincerely thank… https://t.co/EgaHpboK3V pic.twitter.com/9FTjSvPEsK— ANI (@ANI) February 9, 2026
9,000 करोड़ रुपये की ग्रीनफील्ड परियोजना
यह परियोजना लगभग 9,000 करोड़ रुपये (994 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के निवेश से विकसित की गई है. मंत्री राजा ने कहा कि यह केवल पहले चरण की शुरुआत है और भविष्य में उत्पादन क्षमता और निवेश बढ़ाने के लिए दूसरे और तीसरे चरण का विस्तार किया जाएगा.
ICE और EV का उत्पादन
संयंत्र में आंतरिक दहन इंजन (ICE) और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) दोनों का निर्माण होगा. इससे तमिलनाडु को भविष्य की मोबिलिटी का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा.
निवेश और आने वाले अवसर
राज्य सरकार को उम्मीद है कि आने वाले समय में और निवेश घोषणाएं होंगी. इसके संकेत आगामी कन्वर्जेंस कॉन्क्लेव में दिए जा सकते हैं. इस परियोजना से तमिलनाडु का औद्योगिक परिदृश्य और रोजगार अवसर दोनों मजबूत होंगे.
यह भी पढ़ें- कोको की खेती में ग्लोबल हब बनने की राह पर आंध्र प्रदेश: CPCRI के पूर्व निदेशक चौडप्पा