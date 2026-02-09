ETV Bharat / business

टाटा मोटर्स-JLR फैक्ट्री का उद्घाटन, यहां बनेंगी लग्जरी इलेक्ट्रिक कारें, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ( ani )

चेन्नई: टाटा मोटर्स और जगुआर लैंड रोवर (JLR) की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का तमिलनाडु में औपचारिक उद्घाटन हो गया. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने संयंत्र में निर्मित पहला वाहन, लैंड रोवर इवोक, रोल-आउट किया. टाटा समूह के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने राज्य सरकार के सहयोग की सराहना करते हुए इसे टाटा मोटर्स के लिए स्वर्णिम दिन बताया. 16 महीनों में पूरी हुई परियोजना

चंद्रशेखरन ने बताया कि इस संयंत्र की परियोजना केवल 16 महीनों में पूरी की गई. सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री स्टालिन ने शिलान्यास किया था और सभी सुविधाओं और मंजूरी का भरोसा दिलाते हुए शीघ्र उत्पादन शुरू करने का आग्रह किया था. मुख्यमंत्री ने पहले वाहन को प्रतीकात्मक रूप से चलाकर उद्घाटन किया. उन्नत मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र

नई फैक्ट्री सालाना 2.5 से 3 लाख वाहनों का उत्पादन करने में सक्षम होगी. चंद्रशेखरन ने इसे टाटा मोटर्स और जेएलआर के लिए उन्नत मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बताते हुए कहा कि टाटा समूह की तमिलनाडु में मौजूदगी तेजी से बढ़ रही है. इसमें टीसीएस, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, ताज होटल्स और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां शामिल हैं.