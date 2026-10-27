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बाजार में आने वाला है ₹1000 का नया नोट? भारी असमंजस के बीच PIB ने किया बड़ा खुलासा

सांकेतिक फोटो ( ani )

नई दिल्ली: क्या बाजार में ₹1000 का नया नोट आने वाला है? क्या रिजर्व बैंक एक बार फिर पुराने नोट को नए रंग-रूप में वापस ला रहा है? अगर आपके पास भी सोशल मीडिया पर ऐसा कोई दावा या वीडियो आया है, तो सावधान हो जाइए. सरकार ने साफ कर दिया है कि यह दावा पूरी तरह झूठा और फर्जी है.

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ लोग पीले रंग का एक चमचमाता हुआ ₹1000 का नोट हाथ में थामे नजर आ रहे हैं. कई कंटेंट क्रिएटर्स और यूजर्स यह दावा कर रहे हैं कि आरबीआई ने इस नए नोट को बाजार में उतार दिया है या फिर इसे किसी तय तारीख को लॉन्च किया जाएगा. इस वायरल तस्वीर ने आम जनता के बीच भारी असमंजस और अटकलों का बाजार गर्म कर दिया था.

अफवाहों पर लगा विराम, PIB ने कहा- 'सावधान रहें'

मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार की आधिकारिक एजेंसी 'प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो' (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने तुरंत इस पर एक्शन लिया. पीआईबी ने एक्स (ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा करते हुए इस अफवाह की धज्जियां उड़ा दीं. एजेंसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, "कई सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि ₹1000 का नया नोट जारी किया गया है. यह दावा पूरी तरह से फर्जी है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ₹1000 के नए बैंकनोट को जारी करने के संबंध में कोई भी घोषणा नहीं की है." इसके साथ ही सरकार ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इंटरनेट पर बिना जांच-परख के किसी भी खबर को शेयर न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें.