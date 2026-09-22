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फेस्टिव सीजन है फिर भी हवाई किराया नहीं होगा सस्ता, केंद्रीय मंत्री बोले, 'किराया पर कैप नहीं लगा सकते'

सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, किराया फिक्स करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है.

Ram Mohan Naidu
केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2026 at 6:03 PM IST

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नई दिल्ली : नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने मंगलवार को कहा कि सरकार आगामी त्योहारी मौसम की व्यस्त मांग के बीच हवाई किराये पर किसी तरह की सीमा नहीं लगाएगी, लेकिन एयरलाइन कंपनियों को टिकट के दाम उचित स्तर पर रखने की सलाह देगी.

नायडू ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने वाली 'उड़ान' योजना के अगले चरण के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर के मौके पर संवाददाताओं से यह बात कही. उन्होंने कहा कि सरकार त्योहारी मौसम और महत्वपूर्ण आयोजनों के दौरान हवाई किराये की स्थिति पर नजर रखती है और एयरलाइन कंपनियों के साथ लगातार संपर्क में रहती है.

उन्होंने कहा, "हम एयरलाइन कंपनियों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं और नियमित बैठकें भी करते हैं. हम उनसे यह सुनिश्चित करने को कहते हैं कि त्योहारों के समय किराया उचित स्तर पर रखा जाए, ताकि इस महत्वपूर्ण समय में यात्रा करने वाले लोग इससे लाभान्वित हो सकें."

नागर विमानन मंत्री इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या सरकार आगामी त्योहारी मौसम को देखते हुए हवाई किराये पर किसी तरह की सीमा लगाएगी. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमतें बढ़ गई हैं. यह ईंधन किसी भी एयरलाइन के परिचालन खर्च का बड़ा हिस्सा होता है. उन्होंने कहा कि एटीएफ हवाई किराये का 40 से 43 प्रतिशत होता है और ईंधन की कीमत में मामूली बढ़ोतरी भी टिकट के दाम को सीधे प्रभावित करती है.

नायडू ने कहा, "यह जरूरी नहीं कि त्योहारी समय या किसी अन्य वजह से हो, बल्कि मौजूदा संकट की स्थिति भी इसका कारण है."

आपको बता दें कि सरकार ने मध्य पूर्व संकट के कारण तेल की कीमतों पर नियंत्रण लगाने के लिए कई कदम उठाए ताकि कीमतें स्थिर रहें. जेट-फ्यूल की कीमतों में आई भारी उतार-चढ़ाव से एयरलाइंस को बचाने के भी उपाय किए गए. जैसे, जून महीने में कैबिनेट ने सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों को मदद देने का फैसला किया. उनके लिए तीन साल तक एटीएफ की कीमतें स्थिर रखने में सक्षम बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड को मंजूरी दी. जबकि इंटरनेशनल मार्केट में जेट-फ्यूल की कीमतें तेजी से बढ़ीं. इससे एयरलाइन के ऑपरेटिंग कॉस्ट पर दबाव पड़ा और हवाई किराए बढ़ने की चिंता पैदा हुई.इस साल एयरलाइन के प्राइसिंग फैसलों पर भी फ्यूल की कीमतों का असर दिखा है. अप्रैल में, एटीएफ की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद इंडिगो ने अपने घरेलू फ्यूल सरचार्ज को दूरी-आधारित स्ट्रक्चर में बदल दिया, जो 275 रुपये से 950 रुपये के बीच था, जबकि एयर इंडिया ने भी कई घरेलू और इंटरनेशनल रूट पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिए.

एयर किराया कितना बढ़ा है, इसे समझने के लिए एक उदाहरण से इसे समझिए. हैदराबाद से पटना के लिए आमतौ पर किराया पांच से छह हजार रुपये रहते हैं. लेकिन दिवाली और छठ तक टिकट की कीमत 15 हजार रु. से अधिक हैं. इसी तरह से दिल्ली से पटना जाने के लिए आम तौर पर हवाई किराया पांच हजार से छह हजार रुपये रहते हैं. लेकिन फेस्टिव सीजन में किराया डबल से भी अधिक है.

ये भी पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से हवाई किराया तर्कसंगत बनाने को कहा, टिकट की कीमतों में अंतर पर चिंता जताई

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हवाई किराया पर कैप संभव है या नहीं
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दिवाली और छठ पर हवाई किराया दर
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