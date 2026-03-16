हैदराबाद में 'SECURE AI 2026' का सफल आयोजन, रामोजी फिल्म सिटी में जुटे देशभर के आईटी दिग्गज
हैदराबाद में आयोजित CIOKlub के 'SECURE AI' इवेंट में देशभर के तकनीकी दिग्गजों ने सुरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी विकास पर चर्चा की.
Published : March 16, 2026 at 12:37 PM IST|
Updated : March 16, 2026 at 12:49 PM IST
हैदराबाद: सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित संगठनों में से एक, CIO क्लब (CIOKlub) के हैदराबाद चैप्टर द्वारा शनिवार को 'SECURE AI इवेंट 2026' का भव्य आयोजन किया गया. विश्व प्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित इस कार्यक्रम में भारत के विभिन्न प्रमुख शहरों से आए मुख्य सूचना अधिकारियों (CIOs) ने हिस्सा लिया. इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भविष्य की तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को सुरक्षित तरीके से अपनाने और इसके प्रभावी उपयोग पर चर्चा करना था.
हैदराबाद का IT क्षेत्र में बढ़ता योगदान
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CIO क्लब हैदराबाद चैप्टर के अध्यक्ष श्री रामी रेड्डी ने सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में हैदराबाद की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, "आज हैदराबाद न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर IT हब के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर चुका है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुरक्षित रूप से अंगीकरण (Adoption) और इसका जिम्मेदारी भरा उपयोग हमारे उद्योग की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए." श्री रेड्डी ने बताया कि कैसे हैदराबाद की कंपनियां और स्टार्टअप सुरक्षित AI फ्रेमवर्क विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं.
सुरक्षित तकनीक और डेटा सुरक्षा पर चर्चा
सम्मेलन के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्रों में 'डेटा प्राइवेसी' और 'साइबर सुरक्षा' जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई. देशभर से आए CIOs ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि AI के बढ़ते प्रभाव के साथ-साथ साइबर सुरक्षा के खतरे भी बढ़े हैं. ऐसे में 'SECURE AI' जैसे मंचों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है ताकि विशेषज्ञ एक-दूसरे के अनुभवों से सीख सकें और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर सकें.
CIO क्लब (CIOKlub) के बारे में
CIO क्लब मुख्य सूचना अधिकारियों का भारत का सबसे बड़ा गैर-लाभकारी संगठन है. यह क्लब तकनीकी नवाचार, नेटवर्किंग और ज्ञान साझा करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करता है. इसका उद्देश्य देश के IT दिग्गजों को एक साथ लाना और डिजिटल परिवर्तन की दिशा में सामूहिक प्रयास करना है.
कार्यक्रम के अंत में श्री रामी रेड्डी ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने विश्वास जताया कि इस सम्मेलन से निकले निष्कर्ष भविष्य में सुरक्षित AI नीतियों को बनाने में सहायक सिद्ध होंगे.
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