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हैदराबाद में 'SECURE AI 2026' का सफल आयोजन, रामोजी फिल्म सिटी में जुटे देशभर के आईटी दिग्गज

विश्व प्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित SECURE AI इवेंट 2026 ( ETV Bharat )

हैदराबाद: सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित संगठनों में से एक, CIO क्लब (CIOKlub) के हैदराबाद चैप्टर द्वारा शनिवार को 'SECURE AI इवेंट 2026' का भव्य आयोजन किया गया. विश्व प्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित इस कार्यक्रम में भारत के विभिन्न प्रमुख शहरों से आए मुख्य सूचना अधिकारियों (CIOs) ने हिस्सा लिया. इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भविष्य की तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को सुरक्षित तरीके से अपनाने और इसके प्रभावी उपयोग पर चर्चा करना था. हैदराबाद का IT क्षेत्र में बढ़ता योगदान

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CIO क्लब हैदराबाद चैप्टर के अध्यक्ष श्री रामी रेड्डी ने सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में हैदराबाद की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, "आज हैदराबाद न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर IT हब के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर चुका है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुरक्षित रूप से अंगीकरण (Adoption) और इसका जिम्मेदारी भरा उपयोग हमारे उद्योग की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए." श्री रेड्डी ने बताया कि कैसे हैदराबाद की कंपनियां और स्टार्टअप सुरक्षित AI फ्रेमवर्क विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं. SECURE AI इवेंट 2026 का भव्य आयोजन (ETV Bharat)