बजट 2026: CII ने निवेश बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारों का सुझाव दिया
Budget 2026: CII ने ग्लोबल निवेशकों को जोड़ने के लिए इंडिया ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम बनाने, ECB प्रक्रिया आसान और प्राइवेट निवेश बढ़ाने की सलाह दी.
नई दिल्ली: भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए सरकार को एक व्यापक निवेश रणनीति पेश की है. संगठन ने सुझाव दिया है कि बजट में सार्वजनिक, निजी और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, जिससे भारत की आर्थिक वृद्धि की गति बनी रहे और देश एक टिकाऊ विकास मार्ग पर आगे बढ़ सके.
केंद्रीय और राज्य पूंजीगत व्यय में वृद्धि
CII ने वित्त वर्ष 2027 में केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में 12 प्रतिशत वृद्धि और राज्यों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है. संगठन ने इसके साथ ही 2026-2032 के लिए 150 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) 2.0 शुरू करने का प्रस्ताव रखा है. इसका उद्देश्य देशभर में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को गति देना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है.
निजी और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन
CII ने बड़े निवेश और उत्पादन लक्ष्य हासिल करने वाली कंपनियों के लिए कर प्रोत्साहन और अनुपालन में ढील देने की सिफारिश की है. इसके तहत कंपनियों को नए निवेश, उत्पादन और कर योगदान में वृद्धि करने पर अतिरिक्त लाभ दिए जा सकते हैं. संगठन ने एनआरआई निवेश प्रोत्साहन कोष बनाने का भी सुझाव दिया है, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 49 प्रतिशत तक हो सकती है. यह कोष एनआरआई, एफपीआई और अन्य संस्थागत निवेशकों को अवसंरचना और एआई जैसे क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षित करेगा.
एमएसएमई और विनिर्माण क्षेत्र के लिए उपाय
CII ने त्वरित मूल्यह्रास (Accelerated Depreciation) लाभ को पुनः लागू करने की मांग की है. इसका उद्देश्य एमएसएमई और विनिर्माण क्षेत्रों में नई तकनीक और मशीनरी में निवेश को बढ़ावा देना है. साथ ही यह लाभ ऐसे तरीके से संरचित होना चाहिए कि कंपनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) का बोझ न बढ़े.
सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और ईसीबी सुधार
बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECB) प्रक्रियाओं को सरल बनाने, उच्च उधारी सीमा देने और लंबी अवधि के लिए आंशिक जोखिम कवर प्रदान करने की भी सिफारिश की गई है. बड़े FDI प्रस्तावों के लिए *सिंगल-विंडो क्लीयरेंस* और 60-90 दिनों में डीम्ड अप्रूवल की प्रक्रिया लागू करने से निवेशकों के लिए समयबद्ध और आसान प्रक्रिया सुनिश्चित होगी.
भविष्य की दिशा: विकास और स्थिरता का संतुलन
CII के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि बजट को विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए. सार्वजनिक पूंजीगत व्यय ने भारत की महामारी के बाद की आर्थिक रिकवरी में अहम भूमिका निभाई है. अब निजी और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है. CII का मानना है कि राजकोषीय अनुशासन, संस्थागत सुधार और निवेशक विश्वास पर आधारित नीति ही भारत को अगले दशक में तेज़ और टिकाऊ आर्थिक विकास की राह पर ले जाएगी.
