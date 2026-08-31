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भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय टैक्स से बचाने के लिए 'कार्बन मार्केट' जरूरी: CII-IIM रिपोर्ट

नई दिल्ली: बदलते वैश्विक व्यापार नियमों के बीच भारतीय निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए भारत को तुरंत एक पारदर्शी और मजबूत घरेलू 'कार्बन मार्केट' व्यवस्था तैयार करने की जरूरत है. भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और आईआईएम अहमदाबाद की एक संयुक्त रिपोर्ट में यह बात सामने आई है. रिपोर्ट के अनुसार, एक बेहतर कार्बन-प्राइसिंग ढांचा न केवल देश के उद्योगों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मदद करेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता भी बनाए रखेगा.

यह मुद्दा इसलिए बेहद गंभीर हो गया है क्योंकि यूरोपीय संघ (EU) का 'कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म' (CBAM) नियम लागू हो चुका है. इस नियम के तहत यूरोप में बाहर से आने वाले उन सामानों पर भारी पर्यावरण टैक्स लगाया जा रहा है, जिन्हें बनाने में ज्यादा प्रदूषण या कार्बन उत्सर्जन होता है. इसका सीधा असर भारत के स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर, रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स जैसे बड़े उद्योगों पर पड़ रहा है.

प्रामाणिक रिकॉर्ड बनाना बेहद जरूरी

रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि भारतीय कंपनियों को विदेशी टैक्स के बोझ से बचना है, तो उनके पास देश में किए गए कार्बन खर्च का एक पक्का, पारदर्शी और डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए. इसके लिए भारत को अपनी एक मजबूत 'घरेलू रजिस्ट्री' और सख्त चेकिंग व्यवस्था बनानी होगी. इसकी मदद से हमारे निर्यातक अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह साबित कर पाएंगे कि वे भारत में पहले ही पर्यावरण नियमों के तहत जरूरी खर्च कर चुके हैं.