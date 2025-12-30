ETV Bharat / business

एक सिगरेट का दाम 72 रुपये! चार गुना बढ़ सकती हैं कीमतें

केंद्रीय उत्पाद शुल्क को लेकर संशोधित नियम लागू होने के बाद देशभर में सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं.

एक सिगरेट का दाम 72 रुपये! चार गुना बढ़ सकती हैं कीमतें (Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 30, 2025 at 2:34 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 को हाल ही में संसद में पारित किया गया है. इससे सिगरेट और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है. इसलिए विधेयक को मंजूरी मिलने से भारत में सिगरेट की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है.

इस विधेयक में सिगरेट, सिगार, हुक्का तंबाकू और चबाने वाले तंबाकू पर उत्पाद शुल्क दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, जिससे धूम्रपान करने वालों पर टैक्स का बोझ काफी बढ़ जाएगा.

मनी-कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, नया कानून लागू होने के बाद, सिगरेट पर उत्पाद शुल्क लंबाई और श्रेणी के आधार पर मौजूदा 200-735 रुपये प्रति 1,000 स्टिक से बढ़कर 2,700-11,000 रुपये प्रति 1,000 स्टिक हो जाएगा. इसी प्रकार, चबाने वाले तंबाकू पर ड्यूटी 25% से बढ़कर 100% हो जाएगी और हुक्का तंबाकू पर 25% से बढ़कर 40% उत्पाद शुल्क लगेगा. स्मोकिंग मिक्सचर पर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होगी, जिसमें उत्पाद शुल्क 60% से बढ़कर 300% हो जाएगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, नई उत्पाद शुल्क दरें लागू होने के बाद वर्तमान में लगभग 18 रुपये में मिलने वाली सिगरेट की कीमत बढ़कर 72 रुपये तक हो सकती है.

पिछले सरकारी आकलन के मुताबिक, भारत पहले से ही इस इलाके में सबसे ज्यादा तंबाकू टैक्स लगाता है, लेकिन आय के मुकाबले सिगरेट अभी भी काफी सस्ती है. उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी टैक्स को जन स्वास्थ्य उपकरण के तौर पर इस्तेमाल करने की नई कोशिश का इशारा है. सरकार के इस कदम का राजस्व पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि मात्रा में कमी के बावजूद तंबाकू अप्रत्यक्ष कर संग्रह में एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है.

सरकारी अधिसूचना जारी होने के बाद संशोधित उत्‍पाद शुल्‍क लागू हो जाएगी, जिसके बाद निर्माताओं की तरफ से कीमतों में बदलाव किए जाने की उम्मीद है. इसलिए आने वाले में कुछ महीनों में मात्रा और कर संग्रह पर इस असर दिखाई देगा.

