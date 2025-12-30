ETV Bharat / business

एक सिगरेट का दाम 72 रुपये! चार गुना बढ़ सकती हैं कीमतें

एक सिगरेट का दाम 72 रुपये! चार गुना बढ़ सकती हैं कीमतें ( Getty Images )

नई दिल्ली: केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 को हाल ही में संसद में पारित किया गया है. इससे सिगरेट और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है. इसलिए विधेयक को मंजूरी मिलने से भारत में सिगरेट की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है.

इस विधेयक में सिगरेट, सिगार, हुक्का तंबाकू और चबाने वाले तंबाकू पर उत्पाद शुल्क दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, जिससे धूम्रपान करने वालों पर टैक्स का बोझ काफी बढ़ जाएगा.

मनी-कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, नया कानून लागू होने के बाद, सिगरेट पर उत्पाद शुल्क लंबाई और श्रेणी के आधार पर मौजूदा 200-735 रुपये प्रति 1,000 स्टिक से बढ़कर 2,700-11,000 रुपये प्रति 1,000 स्टिक हो जाएगा. इसी प्रकार, चबाने वाले तंबाकू पर ड्यूटी 25% से बढ़कर 100% हो जाएगी और हुक्का तंबाकू पर 25% से बढ़कर 40% उत्पाद शुल्क लगेगा. स्मोकिंग मिक्सचर पर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होगी, जिसमें उत्पाद शुल्क 60% से बढ़कर 300% हो जाएगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, नई उत्पाद शुल्क दरें लागू होने के बाद वर्तमान में लगभग 18 रुपये में मिलने वाली सिगरेट की कीमत बढ़कर 72 रुपये तक हो सकती है.