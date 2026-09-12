भारत-चीन के बीच 6 साल बाद बड़ी खुशखबरी: 21 सितंबर से शुरू हो रही है सीधी फ्लाइट, चेक करें रूट
चीन की चाइना सदर्न एयरलाइंस 21 सितंबर से गुआंगझू-दिल्ली उड़ानें दोबारा शुरू करेगी, जिससे छह साल बाद दोनों देशों में सीधा हवाई संपर्क बढ़ेगा.
Published : September 12, 2026 at 11:49 AM IST
नई दिल्ली: भारत और चीन के बीच हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है. चीन की प्रमुख एयरलाइन कंपनी 'चाइना सदर्न एयरलाइंस' ने आगामी 21 सितंबर से गुआंगझू और नई दिल्ली के बीच अपनी नियमित विमान सेवाओं को फिर से शुरू करने का बड़ा ऐलान किया है. कोविड-19 महामारी और दोनों देशों के बीच उपजे सीमा विवाद के कारण यह हवाई सेवा पिछले छह सालों से पूरी तरह बंद थी. कंपनी इस क्षेत्र में आठ राउंड-ट्रिप रूटों पर हर हफ्ते 100 से अधिक उड़ानें संचालित करने की योजना बना रही है.
BRICS शिखर सम्मेलन के बीच अहम फैसला
यह घोषणा ठीक उस समय हुई है जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर वह नई दिल्ली में आयोजित हो रहे इस दो दिवसीय (12-13 सितंबर) सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं. करीब सात साल में शी जिनपिंग का यह पहला भारत दौरा है. शिखर सम्मेलन से इतर दोनों वैश्विक नेताओं के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक होने की भी उम्मीद है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने की संभावना जताई जा रही है.
विमान सेवाओं की बहाली से सुधरेंगे रिश्ते
साल 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच संबंधों में काफी तनाव आ गया था. भारत हमेशा से यह कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता सबसे जरूरी शर्त है. ऐसे में दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों की बहाली को व्यापार, पर्यटन और कूटनीतिक स्तर पर एक बेहद सकारात्मक और बड़ा कदम माना जा रहा है.
अन्य एयरलाइंस भी बढ़ा रही हैं कदम
इस साल दोनों देशों के बीच डायरेक्ट हवाई संपर्क को धीरे-धीरे पूरी तरह बहाल किया जा रहा है:
- एयर इंडिया: इसी साल फरवरी में अपनी नई दिल्ली-चीन हवाई सेवाओं को दोबारा शुरू किया.
- इंडिगो (IndiGo): 30 मार्च से कोलकाता और शंघाई के बीच दैनिक नॉन-स्टॉप उड़ानें शुरू कीं. इससे पहले कंपनी ने दिल्ली से गुआंगझू के लिए भी सीधी उड़ान शुरू की थी.
- चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस: 18 अप्रैल को कुनमिंग और कोलकाता मार्ग पर अपनी उड़ानें फिर से चालू कीं.
- एयर चाइना: अप्रैल के महीने में ही बीजिंग और दिल्ली के बीच अपनी सेवाओं को बहाल किया.
हवाई सेवाओं के इस नए विस्तार से न केवल दोनों देशों के व्यापारियों और यात्रियों का समय और पैसा बचेगा, बल्कि एशिया की इन दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच आपसी संवाद का रास्ता भी आसान होगा.
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