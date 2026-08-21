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ग्रीन एनर्जी की भारी कीमत! इस देश में सोलर प्लांट्स के चक्कर में तेजी से गायब हो रहे हैं पक्षी

चीन में तेजी से बढ़ते सोलर पैनलों के कारण खेती और घास के मैदान नष्ट होने से पक्षियों की तादाद में भारी गिरावट आई है.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2026 at 5:03 PM IST

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नई दिल्ली: चीन से आई एक नई रिसर्च रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के पर्यावरणविदों को चिंता में डाल दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में जिस तेजी से सोलर प्लांट्स (सौर ऊर्जा फार्म) लगाए जा रहे हैं, उसकी वजह से वहां पक्षियों की तादाद और उनकी अलग-अलग प्रजातियों में भारी कमी आ रही है. इस स्थिति ने वैज्ञानिकों के सामने एक 'हरित दुविधा' (Green Dilemma) खड़ी कर दी है, जहां एक तरफ प्रदूषण कम करने के लिए सोलर एनर्जी जरूरी है, तो दूसरी तरफ इससे बेजुबान पक्षियों के आशियाने छिन रहे हैं.

खेती की जमीन और घास के मैदानों पर कब्जा
इस रिसर्च में साल 2014 से 2023 के बीच चीन के 2,344 जिलों के डेटा का अध्ययन किया गया. रिपोर्ट बताती है कि सोलर पैनल लगाने के लिए बड़े पैमाने पर उपजाऊ खेती वाली जमीन और हरे-भरे घास के मैदानों को साफ किया जा रहा है. इसका सीधा असर वहां रहने वाले स्थानीय और बाहर से आने वाले प्रवासी पक्षियों पर पड़ा है. उनके रहने और खाने-पीने की जगहें खत्म हो रही हैं.

हैरानी की बात यह है कि यह नुकसान चीन के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा देखा गया है. वहीं, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले पक्षी इस खतरे से बचे हुए हैं, क्योंकि पहाड़ों पर सोलर पैनल लगाना आसान नहीं होता.

कागजी हरियाली से नहीं सुधरे हालात
चीन ने साल 2060 तक खुद को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है. साल 2024 तक चीन का सोलर नेटवर्क 4,520 वर्ग किलोमीटर में फैल चुका था. रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार सोलर प्लांट लगाने की जगह इस आधार पर चुनती है कि उस इलाके का आर्थिक विकास कैसे करना है, न कि इस आधार पर कि वहां जमीन खाली है या धूप अच्छी आती है.

नियमों के मुताबिक, सोलर कंपनियों के लिए प्लांट के आसपास पेड़-पौधे लगाना जरूरी किया गया था. लेकिन रिसर्च के मुख्य लेखक हुईमिंग झांग (नानजिंग यूनिवर्सिटी) का कहना है कि यह हरियाली सिर्फ एक ही तरह के पौधों की थी. यह इंसानी हरियाली उस असली जंगल और कुदरती माहौल की बराबरी नहीं कर सकी, जिसकी जरूरत पक्षियों को होती है.

क्या है इसका समाधान?
वैज्ञानिकों का कहना है कि इस रिपोर्ट का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमें सोलर एनर्जी का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए. बल्कि जरूरत इस बात की है कि हम समझदारी से काम लें. एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि भविष्य में बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स सिर्फ बंजर या ऐसी जमीनों पर लगाए जाएं जहां वन्यजीवों को नुकसान न हो. साफ सुथरी बिजली बनाना और पर्यावरण को बचाना, दोनों काम एक साथ किए जा सकते हैं, बशर्ते सही योजना और सही जगह का चुनाव किया जाए.

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