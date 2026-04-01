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भारत में आज से चीनी CCTV कैमरों की बिक्री पर रोक; खरीदने से पहले जान लें नए नियम

सांकेतिक फोटो ( canva )

नई दिल्ली: भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता को प्राथमिकता देते हुए सीसीटीवी कैमरों की बिक्री को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. आज, 1 अप्रैल 2026 से, देश भर में इंटरनेट से जुड़े चीनी मूल के सीसीटीवी कैमरों की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध और नए नियम लागू हो गए हैं. अब कोई भी कंपनी निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूरा किए बिना इन कैमरों को भारतीय बाजार में नहीं बेच पाएगी. क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?

पिछले कुछ वर्षों में ऐसी कई खबरें आई थीं कि विदेशी (विशेषकर चीनी) चिपसेट वाले कैमरों के जरिए भारतीय डेटा चोरी किया जा रहा है और उसे विदेशी सर्वर पर भेजा जा रहा है. इसे 'बैकडोर' एंट्री कहा जाता है, जिससे जासूसी का खतरा बना रहता है. इसी खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने 'क्लीन नेटवर्क' और 'सुरक्षित हार्डवेयर' की नीति अपनाई है. कंपनियों के लिए ये शर्तें हुईं अनिवार्य

नए सरकारी नियमों के अनुसार, सीसीटीवी निर्माताओं को अब कड़े नियमों का पालन करना होगा. डेटा का स्थानीय भंडारण

कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सीसीटीवी से जुड़ा कोई भी डेटा भारत की सीमा से बाहर नहीं जाएगा. सभी क्लाउड रिकॉर्डिंग और यूजर डेटा भारतीय सर्वर पर ही स्टोर होने चाहिए. STQC सर्टिफिकेशन

अब केवल वही कैमरे बेचे जा सकेंगे जिन्हें Standardisation Testing and Quality Certification (STQC) लैब से सुरक्षा प्रमाण पत्र मिला होगा.