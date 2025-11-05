चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर अतिरिक्त 24% टैरिफ के निलंबन की अवधि एक साल के लिए बढ़ाई
शी जिनपिंग और ट्रंप ने दक्षिण कोरिया में बातचीत की थी. इसके बाद समझौते को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया.
By AFP
Published : November 5, 2025 at 11:57 AM IST
बीजिंग: चीन ने बुधवार को कहा कि वह अमेरिकी वस्तुओं पर अतिरिक्त 24 प्रतिशत टैरिफ के निलंबन को एक साल के लिए बढ़ाएगा, और 10 प्रतिशत का पूर्ण टैरिफ लागू रहेगा. वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर बीजिंग की स्टेट काउंसिल के हवाले से प्रकाशित एक बयान में कहा गया है कि "एक साल के लिए अमेरिकी वस्तुओं पर 24 प्रतिशत टैरिफ निलंबित रहेगा, और अमेरिकी वस्तुओं पर 10 प्रतिशत टैरिफ लागू रहेगा."
बयान में कहा गया है कि यह निलंबन "चीन-अमेरिका आर्थिक और व्यापार परामर्श में बनी सहमति" के बाद लिया गया है और 10 नवंबर से प्रभावी होगा. चीनी नेता शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने दक्षिण कोरिया में बातचीत की, जिससे हाल के महीनों में कई दौर की व्यापार वार्ता के बाद, एक नाज़ुक युद्धविराम समझौते को प्रभावी रूप से एक साल के लिए बढ़ा दिया गया.
ट्रंप ने मंगलवार को एक समझौते को औपचारिक रूप दिया जिसके तहत व\शिंगटन चीनी आयातों पर अपने अतिरिक्त शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर देगा, जो 10 नवंबर से प्रभावी होगा.
इस साल दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव बढ़ गया है, क्योंकि वाशिंगटन और बीजिंग ने एक-दूसरे के उत्पादों पर बढ़ते शुल्क लगाए हैं. एक समय तो दोनों पक्षों के शुल्क निषेधात्मक तिहरे अंकों के स्तर तक पहुंच गए थे, जिससे व्यापार बाधित हुआ था.
हाल के महीनों में शीर्ष आर्थिक नेताओं के बीच कई बार बातचीत के बाद से दोनों देश एक असहज युद्धविराम समझौते पर लगे हुए हैं, निर्यात नियंत्रण और अन्य मुद्दों पर तनाव बढ़ रहा है. एक अलग बयान में चीन ने कहा कि वह सोयाबीन सहित कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 15 प्रतिशत तक का शुल्क हटाएगा.
