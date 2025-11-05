ETV Bharat / business

चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर अतिरिक्त 24% टैरिफ के निलंबन की अवधि एक साल के लिए बढ़ाई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (बाएं) और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 30 अक्टूबर, 2025 को बुसान में गिमहे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित गिमहे एयर बेस पर वार्ता के लिए पहुंचते समय एक-दूसरे का अभिवादन करते हुए. ( AFP )

By AFP 2 Min Read

बीजिंग: चीन ने बुधवार को कहा कि वह अमेरिकी वस्तुओं पर अतिरिक्त 24 प्रतिशत टैरिफ के निलंबन को एक साल के लिए बढ़ाएगा, और 10 प्रतिशत का पूर्ण टैरिफ लागू रहेगा. वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर बीजिंग की स्टेट काउंसिल के हवाले से प्रकाशित एक बयान में कहा गया है कि "एक साल के लिए अमेरिकी वस्तुओं पर 24 प्रतिशत टैरिफ निलंबित रहेगा, और अमेरिकी वस्तुओं पर 10 प्रतिशत टैरिफ लागू रहेगा." बयान में कहा गया है कि यह निलंबन "चीन-अमेरिका आर्थिक और व्यापार परामर्श में बनी सहमति" के बाद लिया गया है और 10 नवंबर से प्रभावी होगा. चीनी नेता शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने दक्षिण कोरिया में बातचीत की, जिससे हाल के महीनों में कई दौर की व्यापार वार्ता के बाद, एक नाज़ुक युद्धविराम समझौते को प्रभावी रूप से एक साल के लिए बढ़ा दिया गया. ट्रंप ने मंगलवार को एक समझौते को औपचारिक रूप दिया जिसके तहत व\शिंगटन चीनी आयातों पर अपने अतिरिक्त शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर देगा, जो 10 नवंबर से प्रभावी होगा.