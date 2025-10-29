China Digital Currency: चीन का डिजिटल मुद्रा आरएमबी पर जोर: डॉलर को डाउन करना ड्रैगन के लिए आसान नहीं
चीन डिजिटल मुद्रा रेनमिन्बी (आरएमबी) पर फोकस कर रहा है. यह तेज, सीमा-रहित भुगतान डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने में लग गया है.
नई दिल्ली: चीन वैश्विक व्यापार और वित्त में अमेरिकी डॉलर के संभावित विकल्प के रूप में अपनी डिजिटल मुद्रा रेनमिन्बी (आरएमबी) को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक कदम उठा रहा है. यह प्रयास ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी टैरिफ का असर दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है, जिससे कई देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के उपाय तलाश रहे हैं.
विशेषज्ञों का सुझाव है कि अगर चीन एक ऐसी डिजिटल मुद्रा प्रणाली विकसित करने में कामयाब हो जाता है जो देशों को अपनी स्थानीय मुद्राओं को डॉलर में बदले बिना सीधे व्यापार करने की अनुमति देती है, तो यह वैश्विक वाणिज्य के लिए एक बड़ा लाभ साबित हो सकता है. हालांकि, बड़ा सवाल यह है कि क्या अन्य देश चीन पर इतना भरोसा करेंगे कि वे अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए उसकी डिजिटल मुद्रा पर निर्भर रहें?
जब हमने विशेषज्ञों से यह सवाल पूछा, तो उन्होंने इस पर अधिक स्पष्टता दी. एक्सिस बैंक के सेवानिवृत्त उपाध्यक्ष डॉ. नरिंदर कुमार भसीन ने ईटीवी भारत को बताया कि चीन की नई डिजिटल युआन प्रणाली पश्चिमी नियंत्रण के बाहर सीमा पार भुगतान के लिए एक वैकल्पिक नेटवर्क बनाकर वैश्विक वित्त को नया आकार दे सकती है.
बीजिंग की नई भुगतान प्रणाली स्विफ्ट प्रोटोकॉल के बाहर काम करती है और दस सेकंड से कम गति से लेनदेन को संसाधित करती है. अगर यह आसियान और मध्य पूर्वी देशों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ती है, तो यह स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को सुव्यवस्थित कर सकती है और अमेरिकी डॉलर और स्विफ्ट पर निर्भरता कम कर सकती है.
इस तरह से यह एक वैकल्पिक वित्तीय बुनियादी ढांचा बनाकर जो तेज, सस्ता और प्रतिबंध-प्रतिरोधी है, बीजिंग सीधे अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के तीन स्तंभों- तेल व्यापार, स्विफ्ट (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस) मध्यस्थों और डॉलर मूल्यवर्ग के भंडार को चुनौती देता है. यह आर्थिक प्रतिस्पर्धा से कहीं अधिक है, यह एक समानांतर वित्तीय दुनिया का निर्माण है.
यह कैसे काम करता है? उन्होंने आगे बताया कि SWIFT के विपरीत, जो केवल बैंकों के बीच भुगतान निर्देश भेजता है, चीन की प्रणाली अपने केंद्रीय बैंक नेटवर्क के माध्यम से तुरंत वास्तविक डिजिटल मुद्रा स्थानांतरित करती है. यह तेज, सस्ता है और मध्यस्थ बैंकों पर निर्भर नहीं करता है, जिससे लेनदेन लागत और निपटान समय कम हो जाता है.
यह विस्तार वैश्विक व्यापार की मात्रा के लगभग 38 प्रतिशत को सीधे चीन के ब्लॉकचेन आधारित वित्तीय बुनियादी ढांचे से जोड़ता है. साथ ही पारंपरिक SWIFT प्रणाली को दरकिनार करते हुए, जो दशकों से अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग के भुगतानों की रीढ़ के रूप में काम करती रही है.
अपने डिजिटल मुद्रा एजेंडे को आगे बढ़ाने के प्रति चीन की गंभीरता उसके केंद्रीय बैंक के गवर्नर द्वारा इस साल की शुरुआत में शंघाई के लुजियाजुई फोरम में की गई टिप्पणियों से स्पष्ट है.
पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर पैन गोंगशेंग ने डिजिटल युआन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय परिचालन केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य रेनमिनबी की वैश्विक पहुँच और प्रभाव को मजबूत करना है.
इस तरह से यह कदम अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार और तकनीकी तनाव के बीच उठाया गया है. इसने युआन के अंतरराष्ट्रीय उपयोग को बढ़ावा देने और शंघाई को एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करने के बीजिंग के प्रयासों में एक नई तेजी ला दी है.
इस घोषणा से यह भी स्पष्ट होता है कि चीन न केवल डिजिटल युआन के अपने उपयोग को मजबूत करना चाहता है, बल्कि अन्य देशों को भी अपने विस्तारित वित्तीय नेटवर्क में शामिल करना चाहता है.
ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इस कदम से टैरिफ दबाव कम करने में मदद मिलेगी, तो इसका जवाब हां है, हालांकि सीधे तौर पर नहीं. अमेरिकी डॉलर का उपयोग न करने वाले देशों के बीच किसी भी प्रकार के मुद्रा विनिमय या व्यापार तंत्र के कुछ अप्रत्यक्ष लाभ हो सकते हैं. यह व्यापार को थोड़ा सस्ता बना सकता है, क्योंकि स्थानीय या वैकल्पिक मुद्राओं में लेन-देन करने से डॉलर-आधारित लेनदेन में आने वाली अतिरिक्त लागत कम हो जाती है.
क्या इससे पैसा बचेगा? पूर्व भारतीय व्यापार सेवा अधिकारी और ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के संस्थापक ने इसे इस तरह समझाया. कल्पना कीजिए कि आप एक जापानी खरीदार हैं और मैं एक भारतीय विक्रेता हूं. अगर मैं जापान को माल की आपूर्ति करता हूं, तो डिलीवरी होने के बाद भुगतान प्रक्रिया शुरू हो जाती है. जापान पहले अपनी मुद्रा को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करता है, और जब मुझे डॉलर में भुगतान प्राप्त होता है, तो मुझे इसे फिर से भारतीय रुपये में परिवर्तित करना पड़ता है. इनमें से प्रत्येक रूपांतरण में लगभग 3-4 प्रतिशत का शुल्क लगता है. इसलिए यदि हम एक ऐसी प्रणाली विकसित करते हैं, जो मुद्रा रूपांतरण के बिना व्यापार की अनुमति देता है, तो यह उन अतिरिक्त लागतों को बचाएगा और सीधे मुनाफे में वृद्धि करेगा.
उन्होंने आगे बताया कि लगभग 70 प्रतिशत वैश्विक व्यापार में स्थानीय मुद्राओं में विनिमय से पहले डॉलर में रूपांतरण शामिल है. उनके अनुसार, भारत और कई अन्य देशों ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए अपने स्वयं के तंत्र बनाने की कोशिश की है. हालांकि, चीन ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसे वह एक सकारात्मक विकास मानते हैं.
स्थानीय आयात के बारे में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि चीन ने अपनी मुद्रा में तेल खरीदना शुरू कर दिया है और इसी तरह, भारत रूस से गैर-डॉलर भुगतान प्रणाली के माध्यम से तेल खरीद रहा है. हालांकि यह बिल्कुल एक जैसी नहीं है.
उन्होंने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि यदि और अधिक देश इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाएं, तो इससे न केवल अंतर्राष्ट्रीय भुगतान तेजी से हो सकते हैं, बल्कि इस प्रक्रिया में काफी धन की बचत भी हो सकती है.
चीन का डिजिटल युआन:
- चीन अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए डिजिटल युआन को बढ़ावा दे रहा है.
- यह देशों को डॉलर में बदले बिना सीधे व्यापार करने की अनुमति देता है, जिससे भुगतान तेज और सस्ता हो जाता है.
- यह प्रणाली SWIFT के अलावा भी काम करती है, जिससे एशिया और मध्य पूर्व के साथ व्यापार को सुगम बनाने में मदद मिलती है.
- कुछ ब्रिक्स और आसियान देश पहले से ही व्यापार और मुद्रा भंडार के लिए युआन का उपयोग कर रहे हैं.
- विश्वास संबंधी समस्याओं और मुद्रा सीमाओं के कारण डॉलर को पूरी तरह से बदलना अब भी दूर की बात है.
चीन ऐसा क्यों कर रहा है? डॉ. नरिंदर कुमार भसीन के अनुसार, चीन तकनीकी और भू-राजनीतिक, दोनों कारणों से इस पहल को आगे बढ़ा रहा है. वह भुगतानों का आधुनिकीकरण करना चाहता है, दक्षता बढ़ाना चाहता है. इसके साथ ही अपने साझेदारों को एक ऐसी प्रणाली प्रदान करके अपने वित्तीय प्रभाव का विस्तार करना चाहता है, जिस पर अमेरिका या यूरोप का प्रभुत्व न हो.
वहीं चीन के डिजिटल युआन ने साबित कर दिया है कि सीबीडीसी रेल बड़े पैमाने पर, सुरक्षित, त्वरित और राज्य समर्थित रूप से काम कर सकती है. इसने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों में, जहां देश सीबीडीसी को डॉलर प्रणाली के कम जोखिम वाले, उच्च दक्षता वाले विकल्प के रूप में देखते हैं, चुपचाप रुचि जगाई है.
क्या यह डॉलर की जगह लेगा? यह व्यापार समझौतों, खासकर ऊर्जा और क्षेत्रीय वाणिज्य में डॉलर के प्रभुत्व को धीरे-धीरे कमजोर कर सकता है. हालांकि, डॉलर को पूरी तरह से बदलना जल्द ही संभव नहीं है. अधिकतर देश अब भी डॉलर की स्थिरता और तरलता पर अधिक भरोसा करते हैं.
डिजिटल आरएमबी आर्थिक संप्रभुता, तकनीकी नवाचार और शासन कला का एक संगम है. 2025 की शुरुआत तक, ब्रिक्स देश लगभग 24 प्रतिशत अंतर-समूह व्यापार के लिए युआन का उपयोग करते हैं, जबकि उनके कुल व्यापार का लगभग 90 प्रतिशत अब स्थानीय मुद्राओं में निपटाया जाता है.
डॉ. नरिंदर कुमार भसीन ने बताया कि मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड सहित कई आसियान अर्थव्यवस्थाओं ने अपने भंडार में आरएमबी रखना शुरू कर दिया है और ऊर्जा या वस्तुओं के लेनदेन के लिए डिजिटल युआन का उपयोग कर रहे हैं.
केयरएज के वरिष्ठ अर्थशास्त्री सर्बार्थो मुखर्जी ने ईटीवी भारत को बताया कि चीन लंबे समय से युआन के अंतर्राष्ट्रीयकरण की कोशिश कर रहा है और अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने के अपने प्रयासों के तहत द्विपक्षीय मुद्रा व्यापार में संलग्न है.
डिजिटल युआन की शुरूआत से चीन और उसके सहयोगी देश सीधे मुद्रा स्वैप का संचालन कर सकते हैं. इससे डॉलर को शामिल किए बिना सेकंड में लेनदेन हो सकता है. हालांकि ये विकास एशिया के भीतर और एशियाई देशों के बीच व्यापार को लाभान्वित कर सकते हैं, लेकिन निकट भविष्य में वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर इनका कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है.
वहीं यह विचार कि डिजिटल युआन पूरी तरह से डॉलर की जगह ले सकता है, दूर की कौड़ी है और अगर ऐसा होता है, तो इसमें दशकों लगेंगे. फिलहाल, डॉलर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त पर हावी है.
इस बीच, भारत भी रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में धीरे-धीरे कदम उठा रहा है, जो देशों द्वारा अपनी मुद्राओं की वैश्विक भूमिका का विस्तार करने के तरीके खोजने की व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाता है.
चीन के पास पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता नहीं है. इसका अर्थ है कि यदि आप चीन में कोई संपत्ति खरीदते हैं, तो आप स्वतंत्र रूप से बाहर निकल कर उसे वापस डॉलर में नहीं बदल सकते. आपको इसके बदले चीनी मुद्रा मिलेगी.
इसके अतिरिक्त, चीन के एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने के बावजूद, उसकी मुद्रा में वैश्विक विश्वास की कमी एक बाधा बनी हुई है. उन्होंने कहा कि डॉलर को चुनौती देने के लिए युआन को पर्याप्त विश्वसनीय बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उसमें विश्वास होना चाहिए. ये दोनों कारक चीनी मुद्रा की बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता को महत्वपूर्ण रूप से सीमित करते रहेंगे.
अवसर और जोखिम अवसर:
- कम मुद्रा रूपांतरण का मतलब व्यापारियों के लिए कम लागत और अधिक लाभ है.
- अवसर: चीन को वैश्विक स्तर पर अपने वित्तीय प्रभाव का विस्तार करने में मदद करता है.
- जोखिम: युआन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है और इसे आसानी से डॉलर में वापस परिवर्तित नहीं किया जा सकता है.
- जोखिम: चीन की प्रणाली का उपयोग करने से संवेदनशील डेटा साझा हो सकता है और उनकी तकनीक पर निर्भरता पैदा हो सकती है.
- भारत का दृष्टिकोण: डिजिटल रुपया बढ़ रहा है, लेकिन भारत को स्वतंत्रता के साथ व्यापार लाभ को संतुलित करने की आवश्यकता है.
चीन की भुगतान प्रणाली में शामिल होने के जोखिम: डॉ. नरिंदर कुमार भसीन यह भी चेतावनी देते हैं कि चीन के भुगतान नेटवर्क का उपयोग करने से देशों के लेनदेन संबंधी डेटा चीनी नियामकों के सामने आ सकते हैं और वे चीनी तकनीकी बुनियादी ढांचे पर निर्भर हो सकते हैं. इससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता सीमित हो सकती है.
इसके अलावा, अगर चीन की डिजिटल मुद्रा या निपटान प्रणाली चीनी निर्यात को सस्ता या निपटान को आसान बनाती है, तो भारतीय निर्यातकों को नुकसान हो सकता है. अगर ज़्यादा व्यापार आरएमबी में होता है, तो भारत को आरएमबी विनिमय दर जोखिम, या चीनी वित्तीय बुनियादी ढांचे पर निर्भरता का अधिक सामना करना पड़ सकता है.
वैश्विक स्तर पर डिजिटल मुद्राओं का उदय भुगतान और बैंकिंग के काम करने के तरीके को बदल रहा है. इसलिए, उन्होंने कहाकि भारत को अपनी बैंकिंग प्रणाली और जमा स्थानांतरण आदि के जोखिमों से सावधान रहना चाहिए. अन्य देशों को सतर्क लेकिन सक्रिय रहना चाहिए. जहां व्यापार को लाभ हो, वहां सहयोग करना चाहिए. साथ ही किसी एक शक्ति पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिए अपनी सुरक्षित डिजिटल भुगतान प्रणाली या क्षेत्रीय विकल्प भी विकसित करने चाहिए. भारत का डिजिटल रुपया अब भी प्रारंभिक अवस्था में है, और वैश्विक स्तर पर कई सीबीडीसी को कम अपनाया जा रहा है.
डॉ. भसीन ने सलाह दी कि भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोगकर्ता इसे अपनाएं, वास्तविक उपयोग के मामले हों, या निवेश का कम उपयोग होने का जोखिम हो.
गौर करें तो चीनी डिजिटल मुद्रा को डिजिटल युआन कहते हैं. इसे डिजिटल रॅन्मिन्बी (e-CNY) भी कहा जाता है. यह रेनमिनबी (RMB) का एक डिजिटल रूप है. बता दें कि यह एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) है. इसे पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBOC) जारी करता है. यह भौतिक मुद्रा के समान ही कानूनी रूप से मान्य है. इसका उपयोग रोजमर्रा के खुदरा भुगतानों के लिए किया जाता है, जैसे कि भुगतान करना या सामान खरीदना, और इसके लिए बैंक खाते की आवश्यकता नहीं होती है.
