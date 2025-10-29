ETV Bharat / business

China Digital Currency: चीन का डिजिटल मुद्रा आरएमबी पर जोर: डॉलर को डाउन करना ड्रैगन के लिए आसान नहीं

सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: चीन वैश्विक व्यापार और वित्त में अमेरिकी डॉलर के संभावित विकल्प के रूप में अपनी डिजिटल मुद्रा रेनमिन्बी (आरएमबी) को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक कदम उठा रहा है. यह प्रयास ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी टैरिफ का असर दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है, जिससे कई देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के उपाय तलाश रहे हैं.

विशेषज्ञों का सुझाव है कि अगर चीन एक ऐसी डिजिटल मुद्रा प्रणाली विकसित करने में कामयाब हो जाता है जो देशों को अपनी स्थानीय मुद्राओं को डॉलर में बदले बिना सीधे व्यापार करने की अनुमति देती है, तो यह वैश्विक वाणिज्य के लिए एक बड़ा लाभ साबित हो सकता है. हालांकि, बड़ा सवाल यह है कि क्या अन्य देश चीन पर इतना भरोसा करेंगे कि वे अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए उसकी डिजिटल मुद्रा पर निर्भर रहें?

जब हमने विशेषज्ञों से यह सवाल पूछा, तो उन्होंने इस पर अधिक स्पष्टता दी. एक्सिस बैंक के सेवानिवृत्त उपाध्यक्ष डॉ. नरिंदर कुमार भसीन ने ईटीवी भारत को बताया कि चीन की नई डिजिटल युआन प्रणाली पश्चिमी नियंत्रण के बाहर सीमा पार भुगतान के लिए एक वैकल्पिक नेटवर्क बनाकर वैश्विक वित्त को नया आकार दे सकती है.

बीजिंग की नई भुगतान प्रणाली स्विफ्ट प्रोटोकॉल के बाहर काम करती है और दस सेकंड से कम गति से लेनदेन को संसाधित करती है. अगर यह आसियान और मध्य पूर्वी देशों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ती है, तो यह स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को सुव्यवस्थित कर सकती है और अमेरिकी डॉलर और स्विफ्ट पर निर्भरता कम कर सकती है.

इस तरह से यह एक वैकल्पिक वित्तीय बुनियादी ढांचा बनाकर जो तेज, सस्ता और प्रतिबंध-प्रतिरोधी है, बीजिंग सीधे अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के तीन स्तंभों- तेल व्यापार, स्विफ्ट (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस) मध्यस्थों और डॉलर मूल्यवर्ग के भंडार को चुनौती देता है. यह आर्थिक प्रतिस्पर्धा से कहीं अधिक है, यह एक समानांतर वित्तीय दुनिया का निर्माण है.

यह कैसे काम करता है? उन्होंने आगे बताया कि SWIFT के विपरीत, जो केवल बैंकों के बीच भुगतान निर्देश भेजता है, चीन की प्रणाली अपने केंद्रीय बैंक नेटवर्क के माध्यम से तुरंत वास्तविक डिजिटल मुद्रा स्थानांतरित करती है. यह तेज, सस्ता है और मध्यस्थ बैंकों पर निर्भर नहीं करता है, जिससे लेनदेन लागत और निपटान समय कम हो जाता है.

यह विस्तार वैश्विक व्यापार की मात्रा के लगभग 38 प्रतिशत को सीधे चीन के ब्लॉकचेन आधारित वित्तीय बुनियादी ढांचे से जोड़ता है. साथ ही पारंपरिक SWIFT प्रणाली को दरकिनार करते हुए, जो दशकों से अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग के भुगतानों की रीढ़ के रूप में काम करती रही है.

अपने डिजिटल मुद्रा एजेंडे को आगे बढ़ाने के प्रति चीन की गंभीरता उसके केंद्रीय बैंक के गवर्नर द्वारा इस साल की शुरुआत में शंघाई के लुजियाजुई फोरम में की गई टिप्पणियों से स्पष्ट है.

पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर पैन गोंगशेंग ने डिजिटल युआन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय परिचालन केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य रेनमिनबी की वैश्विक पहुँच और प्रभाव को मजबूत करना है.

इस तरह से यह कदम अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार और तकनीकी तनाव के बीच उठाया गया है. इसने युआन के अंतरराष्ट्रीय उपयोग को बढ़ावा देने और शंघाई को एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करने के बीजिंग के प्रयासों में एक नई तेजी ला दी है.

इस घोषणा से यह भी स्पष्ट होता है कि चीन न केवल डिजिटल युआन के अपने उपयोग को मजबूत करना चाहता है, बल्कि अन्य देशों को भी अपने विस्तारित वित्तीय नेटवर्क में शामिल करना चाहता है.

ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इस कदम से टैरिफ दबाव कम करने में मदद मिलेगी, तो इसका जवाब हां है, हालांकि सीधे तौर पर नहीं. अमेरिकी डॉलर का उपयोग न करने वाले देशों के बीच किसी भी प्रकार के मुद्रा विनिमय या व्यापार तंत्र के कुछ अप्रत्यक्ष लाभ हो सकते हैं. यह व्यापार को थोड़ा सस्ता बना सकता है, क्योंकि स्थानीय या वैकल्पिक मुद्राओं में लेन-देन करने से डॉलर-आधारित लेनदेन में आने वाली अतिरिक्त लागत कम हो जाती है.

क्या इससे पैसा बचेगा? पूर्व भारतीय व्यापार सेवा अधिकारी और ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के संस्थापक ने इसे इस तरह समझाया. कल्पना कीजिए कि आप एक जापानी खरीदार हैं और मैं एक भारतीय विक्रेता हूं. अगर मैं जापान को माल की आपूर्ति करता हूं, तो डिलीवरी होने के बाद भुगतान प्रक्रिया शुरू हो जाती है. जापान पहले अपनी मुद्रा को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करता है, और जब मुझे डॉलर में भुगतान प्राप्त होता है, तो मुझे इसे फिर से भारतीय रुपये में परिवर्तित करना पड़ता है. इनमें से प्रत्येक रूपांतरण में लगभग 3-4 प्रतिशत का शुल्क लगता है. इसलिए यदि हम एक ऐसी प्रणाली विकसित करते हैं, जो मुद्रा रूपांतरण के बिना व्यापार की अनुमति देता है, तो यह उन अतिरिक्त लागतों को बचाएगा और सीधे मुनाफे में वृद्धि करेगा.

उन्होंने आगे बताया कि लगभग 70 प्रतिशत वैश्विक व्यापार में स्थानीय मुद्राओं में विनिमय से पहले डॉलर में रूपांतरण शामिल है. उनके अनुसार, भारत और कई अन्य देशों ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए अपने स्वयं के तंत्र बनाने की कोशिश की है. हालांकि, चीन ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसे वह एक सकारात्मक विकास मानते हैं.

स्थानीय आयात के बारे में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि चीन ने अपनी मुद्रा में तेल खरीदना शुरू कर दिया है और इसी तरह, भारत रूस से गैर-डॉलर भुगतान प्रणाली के माध्यम से तेल खरीद रहा है. हालांकि यह बिल्कुल एक जैसी नहीं है.

उन्होंने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि यदि और अधिक देश इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाएं, तो इससे न केवल अंतर्राष्ट्रीय भुगतान तेजी से हो सकते हैं, बल्कि इस प्रक्रिया में काफी धन की बचत भी हो सकती है.