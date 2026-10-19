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भारतीय कंपनियों को हो सकता है बड़ा नुकसान, चीन ने मशीनों के निर्यात पर लगा दी रोक

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ( IANS )

नई दिल्ली : चीन ने सोमवार को टनल बोरिंग मशीनों सहित कई अहम मशीनों के निर्यात पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है. इस कदम का भारत के बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के विकास पर बुरा असर पड़ सकता है.चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि ये प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए लगाए गए हैं.

निर्यात पर ये नए प्रतिबंध 18 नवंबर से लागू होंगे.टनल बोरिंग मशीनों और उनसे जुड़ी अन्य चीजों के निर्यात पर लगे इन प्रतिबंधों से भारत की कई परियोजनाओं पर असर पड़ सकता है. इनमें अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम, हाई-स्पीड रेल लाइनें और सीमावर्ती इलाकों सहित कई जगहों पर बन रही सुरंगें शामिल हैं.हाल के वर्षों में चीन ने भारत को टीबीएम के निर्यात पर रोक लगा रखी है.

भारत मशीनों के लिए आयात पर निर्भर है. 2024 में चीन से आयात करने में मुश्किलें शुरू हो गईं. उसी साल अक्टूबर में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जर्मनी के उप-चांसलर रॉबर्ट हेबेक के साथ बातचीत के दौरान सार्वजनिक रूप से यह मुद्दा उठाया. उन्होंने बताया कि चीन, एक जर्मन कंपनी द्वारा वहां बनाई गई टीबीएम मशीनों के निर्यात को रोक रहा है. 2024 में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जर्मनी के वाइस चांसलर रॉबर्ट हेबेक को बताया था कि चीन में टीबीएम बनाने वाली एक जर्मन कंपनी को बीजिंग भारत में अपनी मशीनें निर्यात करने की अनुमति नहीं दे रहा है.वाणिज्य मंत्रालय की घोषणा के अनुसार, चीन के इन नए प्रतिबंधों में वॉकिंग एक्सकेवेटर (चलने वाले खुदाई यंत्र) और प्लेटो-टाइप वेट शॉटक्रिट मशीनें भी शामिल हैं. वॉकिंग एक्सकेवेटर एक ऐसी मशीन है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह अपने अटैचमेंट, आउट्रिगर या पहियों की मदद से हर तरह के कठिन इलाकों में चल सके और खुदाई का काम कर सके.प्लेटो-टाइप वेट शॉटक्रिट मशीन का इस्तेमाल ऊंचाई वाले पठारी इलाकों में किया जाता है. यह मशीन मिश्रित सामग्री को नोजल तक पहुंचाती है और हवा तथा एक एक्सेलरेटिंग एजेंट (तेजी से जमने में मदद करने वाला पदार्थ) मिलाकर उसे काम वाली सतह पर स्प्रे करती है. इस घोषणा के मुताबिक, कुछ खास तकनीकी मानकों को पूरा करने वाले ड्रेजर से जुड़े उपकरणों - जैसे स्लरी पंप, ड्रैगहेड और कटरहेड - के निर्यात पर भी नए नियम लागू किए गए हैं. गत शुक्रवार को चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट प्लान जारी किया, जिसमें 14 तरह की तकनीकों के निर्यात पर नए प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है. इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी से लेकर फोटोवोल्टिक सोलर पावर तक के क्षेत्र शामिल हैं.इन प्रस्तावित प्रतिबंधों का वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा पर बड़ा असर पड़ सकता है, खासकर उन देशों के लिए जो चीनी एआई पर निर्भर हैं. सोमवार की घोषणा के तहत, संबंधित वस्तुओं के निर्यातकों को चीन के निर्यात नियंत्रण कानून और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात नियंत्रण संबंधी नियमों के अनुसार एमओएफसीओएम से लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा.इस घोषणा में निर्यातकों से यह भी अपेक्षा की गई है कि वे नियंत्रित वस्तुओं की सही पहचान करें और कस्टम घोषणाओं में उनके दोहरे उपयोग वाले निर्यात नियंत्रण कोड का उल्लेख करें.