भारतीय कंपनियों को हो सकता है बड़ा नुकसान, चीन ने मशीनों के निर्यात पर लगा दी रोक
चीन ने कहा उसने राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से उठाया कदम. अब क्या करेगा भारत, पढ़ें.
Published : October 19, 2026 at 6:27 PM IST
नई दिल्ली : चीन ने सोमवार को टनल बोरिंग मशीनों सहित कई अहम मशीनों के निर्यात पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है. इस कदम का भारत के बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के विकास पर बुरा असर पड़ सकता है.चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि ये प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए लगाए गए हैं.
निर्यात पर ये नए प्रतिबंध 18 नवंबर से लागू होंगे.टनल बोरिंग मशीनों और उनसे जुड़ी अन्य चीजों के निर्यात पर लगे इन प्रतिबंधों से भारत की कई परियोजनाओं पर असर पड़ सकता है. इनमें अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम, हाई-स्पीड रेल लाइनें और सीमावर्ती इलाकों सहित कई जगहों पर बन रही सुरंगें शामिल हैं.हाल के वर्षों में चीन ने भारत को टीबीएम के निर्यात पर रोक लगा रखी है.
भारत मशीनों के लिए आयात पर निर्भर है. 2024 में चीन से आयात करने में मुश्किलें शुरू हो गईं. उसी साल अक्टूबर में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जर्मनी के उप-चांसलर रॉबर्ट हेबेक के साथ बातचीत के दौरान सार्वजनिक रूप से यह मुद्दा उठाया. उन्होंने बताया कि चीन, एक जर्मन कंपनी द्वारा वहां बनाई गई टीबीएम मशीनों के निर्यात को रोक रहा है.
2024 में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जर्मनी के वाइस चांसलर रॉबर्ट हेबेक को बताया था कि चीन में टीबीएम बनाने वाली एक जर्मन कंपनी को बीजिंग भारत में अपनी मशीनें निर्यात करने की अनुमति नहीं दे रहा है.वाणिज्य मंत्रालय की घोषणा के अनुसार, चीन के इन नए प्रतिबंधों में वॉकिंग एक्सकेवेटर (चलने वाले खुदाई यंत्र) और प्लेटो-टाइप वेट शॉटक्रिट मशीनें भी शामिल हैं.
वॉकिंग एक्सकेवेटर एक ऐसी मशीन है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह अपने अटैचमेंट, आउट्रिगर या पहियों की मदद से हर तरह के कठिन इलाकों में चल सके और खुदाई का काम कर सके.प्लेटो-टाइप वेट शॉटक्रिट मशीन का इस्तेमाल ऊंचाई वाले पठारी इलाकों में किया जाता है. यह मशीन मिश्रित सामग्री को नोजल तक पहुंचाती है और हवा तथा एक एक्सेलरेटिंग एजेंट (तेजी से जमने में मदद करने वाला पदार्थ) मिलाकर उसे काम वाली सतह पर स्प्रे करती है.
इस घोषणा के मुताबिक, कुछ खास तकनीकी मानकों को पूरा करने वाले ड्रेजर से जुड़े उपकरणों - जैसे स्लरी पंप, ड्रैगहेड और कटरहेड - के निर्यात पर भी नए नियम लागू किए गए हैं. गत शुक्रवार को चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट प्लान जारी किया, जिसमें 14 तरह की तकनीकों के निर्यात पर नए प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है. इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी से लेकर फोटोवोल्टिक सोलर पावर तक के क्षेत्र शामिल हैं.इन प्रस्तावित प्रतिबंधों का वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा पर बड़ा असर पड़ सकता है, खासकर उन देशों के लिए जो चीनी एआई पर निर्भर हैं.
सोमवार की घोषणा के तहत, संबंधित वस्तुओं के निर्यातकों को चीन के निर्यात नियंत्रण कानून और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात नियंत्रण संबंधी नियमों के अनुसार एमओएफसीओएम से लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा.इस घोषणा में निर्यातकों से यह भी अपेक्षा की गई है कि वे नियंत्रित वस्तुओं की सही पहचान करें और कस्टम घोषणाओं में उनके दोहरे उपयोग वाले निर्यात नियंत्रण कोड का उल्लेख करें.
सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जिन वस्तुओं पर निर्यात नियंत्रण लागू नहीं है, लेकिन जिनकी तकनीकी विशेषताएं या कार्यक्षमता नियंत्रित वस्तुओं के समान हैं, उनके मामले में निर्यातकों को अपने दावों की पुष्टि के लिए विस्तृत तकनीकी पैरामीटर उपलब्ध कराने होंगे.
यदि घोषित जानकारी की सटीकता, पूर्णता या प्रमाणिकता पर कोई संदेह होता है, तो कस्टम अधिकारी अतिरिक्त सत्यापन की मांग कर सकते हैं. घोषणा में कहा गया है कि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान शिपमेंट को जारी नहीं किया जाएगा.
ये निर्यात नियंत्रण उन ड्रेजर स्लरी पंपों पर लागू होंगे, जिनका इनलेट व्यास कम से कम 0.55 मीटर है और जिनकी अधिकतम घूर्णन गति 400 चक्कर प्रति मिनट (आरपीएम) से अधिक नहीं है.ड्रेजर स्लरी पंप भारी-भरकम सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं, जिन्हें नदियों, झीलों, बंदरगाहों और महासागरों की तलहटी से पानी और ठोस पदार्थों (जैसे रेत, बजरी, गाद, मिट्टी और खदान के अवशेष) के सघन मिश्रण को खींचने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है.
ऐसे पंपों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए मुख्य पुर्जे भी निर्यात नियंत्रण के दायरे में आएंगे. इनमें कम से कम 1.3 मीटर आंतरिक व्यास वाले पंप केसिंग और कम से कम 1.3 मीटर व्यास वाले इम्पेलर शामिल हैं.
घोषणा के अनुसार, इन नियंत्रणों में ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर में इस्तेमाल होने वाले ड्रैगहेड भी शामिल हैं, जिनका सक्शन पाइप व्यास कम से कम 0.55 मीटर है. इसके अलावा, कटर सक्शन ड्रेजर में इस्तेमाल होने वाले कटरहेड भी इसके दायरे में आते हैं, जिनका बाहरी कटर रिंग व्यास कम से कम 2.1 मीटर है. इनका इस्तेमाल पानी के नीचे जमा तलछट को निकालने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले समुद्री जहाजों में से दो हैं, लेकिन ये पूरी तरह से अलग-अलग तंत्रों पर काम करते हैं और अलग-अलग वातावरण के लिए उपयुक्त होते हैं.
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