ETV Bharat / business

अब मिनटों में फ्री में चेक करें CIBIL स्कोर, लोन लेने से पहले क्यों है जरूरी?

हैदराबाद: यदि आपने कभी लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया है या किसी बैंकिंग सेवा के लिए आवेदन किया है, तो आपने CIBIL स्कोर का नाम जरूर सुना होगा. यह स्कोर आपकी वित्तीय विश्वसनीयता को दर्शाता है और बताता है कि आप कितने जिम्मेदार उधारकर्ता हैं. यह किसी भी बैंक या NBFC (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) के लिए आपकी फ़ाइनेंशियल कुंडली है.

अच्छी खबर यह है कि वह जमाना गया जब इस स्कोर को जानने के लिए भारी भरकम फीस चुकानी पड़ती थी. अब आप कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन अपना CIBIL स्कोर बिल्कुल फ्री में जान सकते हैं. लेकिन यदि आप विस्तृत रिपोर्ट या बार-बार चेक करना चाहते हैं, तो CIBIL की पेड सेवाएं उपलब्ध हैं. वहीं, इससे भी बड़ा सवाल यह है कि लोन लेने से पहले इसकी जांच करना इतना अनिवार्य क्यों है? आइए जानते हैं...

CIBIL स्कोर: आपका 'वित्तीय पासपोर्ट'

CIBIL स्कोर तीन अंकों वाला नंबर है जो 300 से 900 के बीच होता है. यह स्कोर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर बनता है, जिसमें चार मुख्य कारक शामिल होते हैं: