अब मिनटों में फ्री में चेक करें CIBIL स्कोर, लोन लेने से पहले क्यों है जरूरी?
डिजिटल युग में लोन के लिए क्रेडिट स्कोर अहम है. इसे आप आसानी से ऑनलाइन कुछ मिनटों में चेक कर सकते हैं. आइए जानते
Published : December 6, 2025 at 3:30 PM IST
हैदराबाद: यदि आपने कभी लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया है या किसी बैंकिंग सेवा के लिए आवेदन किया है, तो आपने CIBIL स्कोर का नाम जरूर सुना होगा. यह स्कोर आपकी वित्तीय विश्वसनीयता को दर्शाता है और बताता है कि आप कितने जिम्मेदार उधारकर्ता हैं. यह किसी भी बैंक या NBFC (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) के लिए आपकी फ़ाइनेंशियल कुंडली है.
अच्छी खबर यह है कि वह जमाना गया जब इस स्कोर को जानने के लिए भारी भरकम फीस चुकानी पड़ती थी. अब आप कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन अपना CIBIL स्कोर बिल्कुल फ्री में जान सकते हैं. लेकिन यदि आप विस्तृत रिपोर्ट या बार-बार चेक करना चाहते हैं, तो CIBIL की पेड सेवाएं उपलब्ध हैं. वहीं, इससे भी बड़ा सवाल यह है कि लोन लेने से पहले इसकी जांच करना इतना अनिवार्य क्यों है? आइए जानते हैं...
CIBIL स्कोर: आपका 'वित्तीय पासपोर्ट'
CIBIL स्कोर तीन अंकों वाला नंबर है जो 300 से 900 के बीच होता है. यह स्कोर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर बनता है, जिसमें चार मुख्य कारक शामिल होते हैं:
- आपने अपनी EMI समय पर चुकाई या नहीं,
- क्रेडिट कार्ड का उपयोग कितना किया,
- आपने कितने कर्ज लिए और कैसे उन्हें मैनेज किया.
आम तौर पर 750 या उससे ऊपर का स्कोर उत्कृष्ट माना जाता है. ऐसे व्यक्ति को बैंक आसानी से लोन देते हैं और ब्याज दर भी कम लगती है. वहीं, कम स्कोर होने पर बैंक इसे जोखिम के रूप में देखते हैं और लोन मंजूरी में परेशानी आती है.
अब मिनटों में फ्री में चेक करें अपना CIBIL स्कोर
आज कई भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स पर आप बिना एक रुपया खर्च किए अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि मुफ्त में स्कोर चेक करने पर आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता.
|प्लेटफॉर्म
|प्रक्रिया
|1. CIBIL की आधिकारिक वेबसाइट
|साल में एक बार आप CIBIL की वेबसाइट पर जाकर मुफ्त में अपनी पूरी क्रेडिट रिपोर्ट देख सकते हैं (PAN कार्ड और ID प्रूफ जरूरी). 'Get Your Free CIBIL Score' पर क्लिक करें.
|2. PhonePe/Paytm/Google Pay
|ये सभी फ़ोन पेमेंट ऐप्स अब 'Check Credit Score' या 'Loans' सेक्शन में यह सुविधा देते हैं. मिनटों में स्कोर देखने के लिए सिर्फ अपना नाम और PAN डिटेल दर्ज करें.
|3. Bajaj Finserv / Bank Portals
|कई एनबीएफसी और बैंक जैसे बजाज फिनसर्व अपनी वेबसाइट पर मुफ्त स्कोर चेक करने की सुविधा देते हैं. ये प्लेटफॉर्म अक्सर क्रेडिट स्कोर के साथ-साथ उपयोगी वित्तीय सुझाव भी देते हैं.
कौन-कौन सी चीजें गिराती हैं CIBIL स्कोर?
- EMI और बिल देर से चुकाना: एक भी दिन की देरी आपके स्कोर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है.
- क्रेडिट लिमिट का अत्यधिक उपयोग: यदि आप क्रेडिट कार्ड की 80–90% लिमिट का लगातार उपयोग करते हैं, तो बैंक इसे वित्तीय संकट का संकेत मानते हैं. हमेशा 30% से कम लिमिट का उपयोग करें.
- एक साथ कई लोन के लिए आवेदन: बार-बार लोन के लिए 'Hard Inquiry' करने से बैंकों को लगता है कि आप पैसे के लिए बेताब हैं, जिससे स्कोर गिरता है.
- कर्ज अधिक होना: आपकी आय के मुकाबले कर्ज का अनुपात अधिक होना भी स्कोर को नीचे खींचता है.
यह भी पढ़ें- अब Loan लेना होगा आसान, क्रेडिट स्कोर हर 7 दिन में होगा अपडेट