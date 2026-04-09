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बड़ी गिरावट! धुआंधार तेजी के बाद औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी, फटाफट चेक करें आज के रेट

हैदराबाद: भारतीय सर्राफा बाजार और वायदा बाजार (MCX) में गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई. बुधवार को आई धुआंधार तेजी के बाद, सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन निवेशकों ने मुनाफावसूली की, जिसके चलते कीमती धातुओं के भाव धड़ाम से नीचे गिर गए. चांदी की कीमत में जहां ₹4,700 प्रति किलो से अधिक की गिरावट आई, वहीं सोना भी ₹1,100 प्रति 10 ग्राम से ज्यादा सस्ता हो गया.

चांदी में आई बड़ी गिरावट

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गुरुवार को कारोबार की शुरुआत होते ही चांदी के भाव में बड़ी गिरावट देखी गई. बुधवार को चांदी ₹2,39,918 प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी, लेकिन आज सुबह खुलते ही यह ₹2,35,133 के स्तर पर आ गई. इस तरह चांदी की कीमतों में ₹4,785 प्रति किलो की कमी दर्ज की गई.

अगर हम चांदी के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर से तुलना करें, तो इसमें भारी अंतर देखने को मिल रहा है. एमसीएक्स पर चांदी का रिकॉर्ड स्तर ₹4,39,337 प्रति किलोग्राम रहा है. आज की ताजा गिरावट के बाद, चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर से लगभग ₹2,04,204 प्रति किलो सस्ती मिल रही है.

सोने के भाव भी फिसले

चांदी की राह पर चलते हुए सोने की कीमतों में भी नरमी देखी गई. एमसीएक्स पर 5 जून की एक्सपायरी वाला 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) बुधवार को ₹1,51,776 पर बंद हुआ था. गुरुवार को बाजार खुलते ही यह ₹1,50,647 के स्तर पर आ गया, जिससे इसमें ₹1,129 प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई.

वर्तमान में सोना अपने ऑल-टाइम हाई ₹2,02,984 की तुलना में ₹52,337 प्रति 10 ग्राम सस्ता बिक रहा है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद यह लंबी अवधि के निवेशकों के लिए खरीदारी का एक अच्छा अवसर हो सकता है.