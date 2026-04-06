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सोना खरीदने वालों के लिए खुशखबरी! सोमवार को आई बड़ी गिरावट, ज्वेलरी खरीदने से पहले चेक करें लेटेस्ट रेट

नई दिल्ली: भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी सोमवार को सोने की कीमतों में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है. पिछले कई हफ्तों से रिकॉर्ड ऊंचाई की ओर बढ़ रहा सोना आज अचानक नीचे आ गया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में युद्ध की बदलती परिस्थितियों और निवेशकों द्वारा की गई मुनाफावसूली के चलते घरेलू बाजार में सोने के भावों में 170 रुपये से लेकर 360 रुपये तक की गिरावट दर्ज की गई है.

क्यों आई सोने की कीमतों में गिरावट?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों में आई इस नरमी के पीछे मुख्य रूप से वैश्विक कारण जिम्मेदार हैं. हाल के दिनों में जारी तनाव के बीच कुछ सकारात्मक संकेतों ने सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग को थोड़ा कम किया है. इसके अलावा, ऊंचे भावों पर पहुंचे सोने से निवेशकों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है, जिसे 'प्रॉफिट बुकिंग' कहा जाता है. डॉलर की मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने भी सोने पर दबाव बनाया है.

देश के महानगरों में आज का हाल (प्रति 10 ग्राम)

सोने की कीमतों में यह गिरावट देश के लगभग सभी बड़े शहरों में देखी गई है: