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सोना खरीदने वालों के लिए खुशखबरी! सोमवार को आई बड़ी गिरावट, ज्वेलरी खरीदने से पहले चेक करें लेटेस्ट रेट

सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट आई, जिससे 24 कैरेट सोना ₹1,49,320 के आसपास पहुंचा. युद्ध के बदलते रुख और मुनाफावसूली मुख्य कारण रहे.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 6, 2026 at 3:02 PM IST

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Updated : April 6, 2026 at 3:10 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी सोमवार को सोने की कीमतों में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है. पिछले कई हफ्तों से रिकॉर्ड ऊंचाई की ओर बढ़ रहा सोना आज अचानक नीचे आ गया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में युद्ध की बदलती परिस्थितियों और निवेशकों द्वारा की गई मुनाफावसूली के चलते घरेलू बाजार में सोने के भावों में 170 रुपये से लेकर 360 रुपये तक की गिरावट दर्ज की गई है.

क्यों आई सोने की कीमतों में गिरावट?
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों में आई इस नरमी के पीछे मुख्य रूप से वैश्विक कारण जिम्मेदार हैं. हाल के दिनों में जारी तनाव के बीच कुछ सकारात्मक संकेतों ने सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग को थोड़ा कम किया है. इसके अलावा, ऊंचे भावों पर पहुंचे सोने से निवेशकों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है, जिसे 'प्रॉफिट बुकिंग' कहा जाता है. डॉलर की मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने भी सोने पर दबाव बनाया है.

देश के महानगरों में आज का हाल (प्रति 10 ग्राम)
सोने की कीमतों में यह गिरावट देश के लगभग सभी बड़े शहरों में देखी गई है:

  • हैदराबाद: यहां सोने के दाम सबसे ज्यादा टूटे हैं. 24 कैरेट सोना 360 रुपये गिरकर ₹1,49,320 पर आ गया है, जबकि 22 कैरेट का भाव ₹1,36,876 दर्ज किया गया.
  • नई दिल्ली: देश की राजधानी में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,49,510 रही, जिसमें ₹170 की कमी आई है. 22 कैरेट जेवराती सोना ₹1,37,050 के स्तर पर है.
  • मुंबई: आर्थिक राजधानी में 24 कैरेट सोना ₹330 की गिरावट के साथ ₹1,49,350 पर बिक रहा है.
  • चेन्नई: यहाँ 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,49,397 है, जिसमें ₹283 की मामूली गिरावट आई है.
  • कोलकाता: कोलकाता के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना ₹310 गिरकर ₹1,49,370 पर पहुंच गया है.

खरीदारों और निवेशकों के लिए क्या है सलाह?
विशेषज्ञों के मुताबिक, कीमतों में आई यह गिरावट एक 'माइल्ड करेक्शन' है. हालांकि भाव अभी भी ऐतिहासिक रूप से ऊंचे स्तर पर हैं, लेकिन गिरावट का यह दौर उन लोगों के लिए मौका हो सकता है जो लंबे समय से खरीदारी का इंतजार कर रहे थे.

विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि सोने की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए हमेशा BIS हॉलमार्क वाली ज्वेलरी ही खरीदें. साथ ही, खरीदारी से पहले अपने स्थानीय सर्राफा एसोसिएशन या विश्वसनीय ज्वेलर्स से उस समय के लाइव रेट की पुष्टि जरूर कर लें, क्योंकि मेकिंग चार्जेस और स्थानीय टैक्स के कारण कीमतों में अंतर हो सकता है.

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Last Updated : April 6, 2026 at 3:10 PM IST

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