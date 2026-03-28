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आसमान छू रहे हैं सोने-चांदी के दाम: 1.35 लाख से सीधे 1.42 लाख पहुंचा सोना, क्या और बढ़ेंगे दाम?

आज भारत में सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे 24 कैरेट सोना ₹1.48 लाख के ऐतिहासिक स्तर पर है

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 28, 2026 at 3:07 PM IST

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नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय बाजार और घरेलू सर्राफा बाजार में इस हफ्ते सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है. पिछले एक सप्ताह के दौरान सोने की कीमतों में 5.77 प्रतिशत की बड़ी तेजी दर्ज की गई. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी और दुनिया भर में जारी भू-राजनीतिक तनाव इस तेजी के मुख्य कारण रहे हैं.

बाजार का ताजा हाल
शुक्रवार को कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अप्रैल वायदा सोने में 0.15 प्रतिशत की मामूली बढ़त देखी गई, जिसके बाद यह 1,44,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. वहीं, चांदी की कीमतों में थोड़ी सुस्ती रही और चांदी मई वायदा 0.09 प्रतिशत गिरकर 2,27,750 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को बाजार खुलने पर 24 कैरेट सोने की कीमत 1,35,141 रुपये थी, जो शुक्रवार तक बढ़कर 1,42,942 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार (COMEX) में भी सोना 4,500 डॉलर प्रति औंस के महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर बंद हुआ.

कीमतें बढ़ने के बड़े कारण
कच्चे तेल में गिरावट
इस हफ्ते ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई. कच्चा तेल 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब से गिरकर 93 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. इससे वैश्विक बाजार में महंगाई का डर थोड़ा कम हुआ और निवेशकों ने सोने में खरीदारी बढ़ाई.

सुरक्षित निवेश
मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में चल रहे तनाव के कारण निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे विकल्पों के बजाय सोने को 'सुरक्षित निवेश' (Safe Haven) के रूप में देख रहे हैं.

केंद्रीय बैंकों की खरीदारी
दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने का भंडार बढ़ाने के फैसले ने भी कीमतों को सहारा दिया है.

आगे क्या उम्मीद है?
बाजार विश्लेषकों का कहना है कि सोने में हालिया गिरावट केवल अस्थायी थी, क्योंकि कुछ निवेशकों ने नकदी जुटाने के लिए सोना बेचा था. फिलहाल सोने का बुनियादी रुझान (Trend) काफी मजबूत है. विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले समय में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, जो काफी हद तक कच्चे तेल की चाल और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसलों पर निर्भर करेगा.

जानकारों का मानना है कि MCX पर सोने के लिए 1,36,000 से 1,40,000 रुपये का स्तर एक मजबूत सपोर्ट (आधार) है. वहीं, ऊपर की ओर 1,55,000 से 1,60,000 रुपये तक की कीमतें रेजिस्टेंस (बाधा) के रूप में देखी जा रही हैं.

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