Home Loan Interest Rates 2026: इन बैंकों में मिल रहा है सबसे सस्ता होम लोन, देखें पूरी लिस्ट

आरबीआई की दर कटौती से होम लोन सस्ता हुआ. घर खरीदने का यह सुनहरा अवसर हो सकता है.

सांकेतिक फोटो (कैनवा)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 24, 2026 at 1:18 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: भारतीय रियल एस्टेट बाजार में इस समय जबरदस्त तेजी देखी जा रही है. घरों की आसमान छूती कीमतों के बावजूद मांग में कमी नहीं आई है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तेजी के पीछे दो मुख्य कारण हैं, भारतीयों की बढ़ती डिस्पोजेबल इनकम और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा हाल ही में रेपो रेट में की गई कटौती. ब्याज दरों में इस कमी ने होम लोन को सस्ता कर दिया है, जिससे मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदने का सपना अब अधिक सुलभ हो गया है.

ब्याज दरों का वर्तमान परिदृश्य
पैसाबाज़ार (Paisabazaar) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में होम लोन की ब्याज दरें पिछले कुछ वर्षों के निचले स्तर पर हैं. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है. जहां सरकारी बैंक 7.10% से 7.50% के बीच शुरुआती दरों की पेशकश कर रहे हैं, वहीं प्रमुख निजी बैंक भी 7.45% से 8% के दायरे में प्रतिस्पर्धी दरें दे रहे हैं.

प्रमुख बैंकों की दरें एक नजर में

  • सरकारी बैंक: बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया वर्तमान में सबसे सस्ते विकल्पों में शामिल हैं, जिनकी दरें 7.10% से शुरू हो रही हैं. देश का सबसे बड़ा बैंक, SBI भी 7.50% के आसपास आकर्षक दरें दे रहा है.
  • निजी बैंक और HFCs: ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की दरें 7.45% से शुरू हैं. वहीं, LIC हाउसिंग फाइनेंस और बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनियां भी 7.15% की शुरुआती दर पर लोन उपलब्ध करा रही हैं.

क्या आगे और घटेंगी दरें?
बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि इस वित्त वर्ष के अंत तक RBI के पास अधिकतम एक छोटी कटौती की ही गुंजाइश बची है. इसका मतलब है कि ब्याज दरें अब अपने निचले स्तर के करीब हैं. ऐसे में जो लोग दरें और गिरने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह 'Wait and Watch' के बजाय निर्णय लेने का समय हो सकता है.

खरीदारों के लिए सलाह
घर खरीदने से पहले केवल ब्याज दर न देखें, बल्कि प्रोसेसिंग फीस और छिपे हुए शुल्कों की भी तुलना करें. इसके अलावा, आपका सिबिल (CIBIL) स्कोर 750 से ऊपर होना आपको सबसे कम दर दिलाने में मदद करेगा. यदि आप एक महिला के नाम पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आप अतिरिक्त 0.05% की छूट का लाभ भी उठा सकते हैं.

