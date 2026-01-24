ETV Bharat / business

Home Loan Interest Rates 2026: इन बैंकों में मिल रहा है सबसे सस्ता होम लोन, देखें पूरी लिस्ट

हैदराबाद: भारतीय रियल एस्टेट बाजार में इस समय जबरदस्त तेजी देखी जा रही है. घरों की आसमान छूती कीमतों के बावजूद मांग में कमी नहीं आई है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तेजी के पीछे दो मुख्य कारण हैं, भारतीयों की बढ़ती डिस्पोजेबल इनकम और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा हाल ही में रेपो रेट में की गई कटौती. ब्याज दरों में इस कमी ने होम लोन को सस्ता कर दिया है, जिससे मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदने का सपना अब अधिक सुलभ हो गया है. ब्याज दरों का वर्तमान परिदृश्य

पैसाबाज़ार (Paisabazaar) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में होम लोन की ब्याज दरें पिछले कुछ वर्षों के निचले स्तर पर हैं. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है. जहां सरकारी बैंक 7.10% से 7.50% के बीच शुरुआती दरों की पेशकश कर रहे हैं, वहीं प्रमुख निजी बैंक भी 7.45% से 8% के दायरे में प्रतिस्पर्धी दरें दे रहे हैं.