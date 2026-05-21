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ChatGPT की कंपनी OpenAI में पैसे लगाने का मौका, जल्द आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा IPO

मुंबई: द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी आने वाले कुछ हफ्तों में इसके लिए रेगुलेटर्स के पास गोपनीय रूप से ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर सकती है. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो यह ऐतिहासिक IPO इसी साल सितंबर 2026 तक अमेरिकी शेयर बाजार में दस्तक दे सकता है.

इस मेगा आईपीओ से जुड़ी बड़ी बातें और इसके मायने नीचे दिए गए हैं:

वॉल स्ट्रीट के दिग्गजों के साथ तैयारी

रिपोर्ट के मुताबिक, OpenAI इस कागजी कार्रवाई को पूरा करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकों—गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली के साथ मिलकर काम कर रही है. हालांकि, बाजार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए आईपीओ की सटीक टाइमिंग में थोड़ा बदलाव हो सकता है. कंपनी के प्रवक्ता ने कहा है कि एक सामान्य कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत वे रणनीतिक विकल्पों का मूल्यांकन करते रहते हैं, लेकिन उनका मुख्य ध्यान काम को बेहतर ढंग से लागू करने पर है.

रिकॉर्ड वैल्यूएशन और बढ़ती रेस

हाल ही में हुए एक फंडिंग राउंड के बाद, प्राइवेट मार्केट में OpenAI की वैल्यूएशन $730 बिलियन (करीब ₹61 लाख करोड़) आंकी गई है. बाजार के जानकारों का मानना है कि पब्लिक मार्केट में लिस्ट होते ही यह वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन ($1000 बिलियन) के आंकड़े को छू सकती है.सिर्फ OpenAI ही नहीं, टेक जगत में आईपीओ लाने की एक बड़ी होड़ मची है: