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पेट्रोकेमिकल्स पर सीमा शुल्क माफ, रिलायंस एसईजेड रिफाइनरी से डीजल और एटीएफ के निर्यात पर कोई अप्रत्याशित कर नहीं लगेगा

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “न्यायिक निर्णयों के अनुसार, विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एसईजेड रिफाइनरियों पर लागू नहीं होता है.” इससे निर्यात-उन्मुख इकाइयों को कर के बोझ से प्रभावी रूप से छूट मिल जाती है. यह छूट महत्वपूर्ण है क्योंकि एसईजेड रिफाइनरियां भारत के ईंधन निर्यात में, विशेष रूप से यूरोप और अन्य घाटे वाले बाजारों में, महत्वपूर्ण योगदान देती हैं.

दिसंबर 2024 के अंत में कुछ समय के लिए स्थगित होने के बाद, अमेरिका ने आयातित वस्तुओं के साथ-साथ गैसोलीन पर भी यह कर फिर से लागू करने का निर्णय लिया है. हालांकि, राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, एसईजेड रिफाइनरियां इन शुल्कों के दायरे से बाहर रहेंगी.

रूस और यूक्रेन के बीच संबंधों को लेकर हालिया हिंसा और इसके परिणामस्वरूप वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि के कारण, अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता और ऊर्जा उपलब्धता से संबंधित मुद्दों के चलते जुलाई 2022 से लागू अपने मूल कर को फिर से लागू कर दिया है.

सरकार ने गुरुवार को न्यायिक मिसालों का हवाला देते हुए पुष्टि की कि डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर हाल ही में पुनः लागू किए गए अप्रत्याशित निर्यात शुल्क एसईजेड-आधारित रिफाइनरियों पर लागू नहीं होंगे. इस स्पष्टीकरण से परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के भारत के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक के लिए एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता दूर हो गई है.

सरकार ने 26 मार्च से प्रभावी निर्णय के तहत, ईंधन पर कर ढांचे में बदलाव करते हुए डीजल पर 21.50 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 29.50 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क फिर से लगा दिया है, जबकि पेट्रोल निर्यात इससे बाहर रखा गया है. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एसईजेड रिफाइनरी पर ये फैसले लागू नहीं होंगे.

नई दिल्ली : पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपने ऊर्जा और व्यापार तंत्र को स्थिर करने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं. सरकार ने राजकोषीय, नियामक और रसद संबंधी उपायों की घोषणा करते हुए स्पष्ट किया है कि ईंधन पर लगने वाले अप्रत्याशित निर्यात कर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) रिफाइनरियों पर लागू नहीं होंगे.

उद्योग को समर्थन देने के लिए सीमा शुल्क में छूट - घरेलू विनिर्माण पर लागत के दबाव को कम करने के उद्देश्य से, सरकार ने चुनिंदा रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर 30 जून, 2026 तक तीन महीने की अवधि के लिए पूर्ण सीमा शुल्क छूट की घोषणा की है.अधिकारियों ने कहा कि यह उपाय प्लास्टिक, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, पैकेजिंग और ऑटोमोटिव विनिर्माण जैसे उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक "अस्थायी और लक्षित राहत" के रूप में तैयार किया गया है.वैश्विक व्यापार मार्गों पर दबाव के समय, इस छूट से कीमतों को स्थिर करने और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है. सरकार ने इस कदम से संभावित राजस्व हानि को स्वीकार करते हुए कहा कि अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों और अन्य जगहों से प्राप्त शुल्क संग्रह के कारण सटीक राजकोषीय प्रभाव अनिश्चित है.

होर्मुज जलडमरूमध्य का रणनीतिक महत्व - होर्मुज जलडमरूमध्य एक महत्वपूर्ण और अत्यंत रणनीतिक समुद्री परिवहन मार्ग है, जहाँ से विश्व के 20% से अधिक कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होती है. भारत के सबसे महत्वपूर्ण (और वास्तव में कुछ लोग तो इसे भारत का सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं) समुद्री परिवहन मार्गों में से एक होने के नाते, इस मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा का भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक व्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है. उदाहरण के लिए, 2024 के दौरान, भारत में परिवहन किए गए लगभग 90% एलपीजी और लगभग 45% कच्चे तेल की आपूर्ति इसी मार्ग से होकर हुई.इसके अलावा, अधिकारियों ने बताया है कि क्षेत्र में अस्थिरता के कारण माल के मार्ग में बदलाव से यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका को आयातित वस्तुओं की शिपिंग लागत में वृद्धि और शिपिंग में देरी हुई है.

अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर आर्थिक प्रभाव - आर्थिक संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों पर दिखने लगा है, विशेषकर उन क्षेत्रों पर जो पश्चिम एशियाई क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर हैं. 2024 के दौरान, भारत और खाड़ी क्षेत्र के बीच व्यापार 187 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें से 56 अरब डॉलर आयात लेनदेन थे.व्यापार की शर्तें भारत के कई क्षेत्रों, जैसे रत्न और आभूषण, दवा उत्पाद, कृषि उत्पादन, इंजीनियरिंग और विभिन्न रसायनों के लिए महत्वपूर्ण नई समस्याएं पैदा कर रही हैं. नाशवान वस्तुओं के निर्यातकों को शिपिंग में देरी और भुगतान चक्र में विस्तार का विशेष रूप से सामना करना पड़ रहा है. इंजीनियरिंग वस्तुओं के लिए रसद संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जो इस क्षेत्र के देशों को भारत के सबसे बड़े निर्यात/राष्ट्रीय उत्पाद श्रेणियों में से एक है. व्यापार मार्गों और व्यापार प्रवाह में बदलाव के कारण रत्न और आभूषण क्षेत्र भी काफी प्रभावित हुआ है. इसके अलावा, कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से खाद्य तेल, प्राकृतिक गैस, एलपीजी, उर्वरक और पेट्रोकेमिकल्स में आयात पर भारत की उच्च निर्भरता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के प्रबंधन को और भी जटिल बना देती है.

सरकार की संकटकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली - सरकार ने बदलती स्थिति से निपटने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समन्वय परिषद का गठन किया है. वाणिज्य विभाग द्वारा समन्वित इस समिति में वित्त, विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय जैसे अन्य प्रमुख मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक और रसद सेवाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हैं.

व्यापार में होने वाली बाधाओं की वास्तविक समय में निगरानी करने और सुधारात्मक उपाय विकसित करने के लिए समिति प्रतिदिन बैठक करती है. अब तक 20 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं.इसके अतिरिक्त, निर्यातकों को समर्थन देने के लिए नीतिगत समायोजन किए गए हैं, जिनमें उनके निर्यात दायित्वों (जैसे अग्रिम प्राधिकरण और निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तुएं (ईपीसीजी)) की समय सीमा बढ़ाना और कार्यशील पूंजी तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए निर्यात दायित्व मुक्ति प्रमाणपत्र जारी करने में तेजी लाना शामिल है.उपरोक्त उपायों से आगे के नीतिगत समायोजनों के माध्यम से निर्यातकों के लिए कार्यशील पूंजी को मुक्त करने में सहायता मिलेगी.

भारतीय रिजर्व बैंक और बंदरगाह एवं अन्य लॉजिस्टिक्स विभाग वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं.इसके अतिरिक्त, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शिपिंग लागत कम करने और वैश्विक बाजार के अवसरों तक पहुंच बनाने हेतु लगभग एक अरब यूरो की शिपिंग निधि उपलब्ध कराने के उपाय किए गए हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यातकों के लिए ऋण अवधि बढ़ा दी है और शिपमेंट से पहले और बाद के वित्तपोषण संबंधी नियमों में ढील दी है.बंदरगाह एवं शिपिंग प्राधिकरणों ने माल प्रबंधन को प्राथमिकता देने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं सक्रिय कर दी हैं, विशेष रूप से समयबद्ध शिपमेंट के लिए. भारत के सभी हिस्सों में माल और उत्पादों के परिवहन और प्रबंधन की दक्षता बढ़ाने के लिए, शिपिंग महानिदेशालय ने समुद्री गतिविधियों की निगरानी के लिए 24 घंटे, सातों दिन चलने वाला एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है और क्षेत्र से लगभग 1000 भारतीय नाविकों को वापस लाने के लिए हजारों अनुरोधों को संभाला है.

घरेलू एलपीजी आपूर्ति पर्याप्त बनी हुई है. सरकार ने आश्वासन दिया है कि आपूर्ति उपलब्धता को लेकर जारी वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद, भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए प्रोपेन, ब्यूटेन और गैसोलीन की पर्याप्त आपूर्ति है. सरकारी अधिकारियों ने बताया कि कच्चे तेल की मांग और आपूर्ति के आधार पर वैश्विक मूल्य निर्धारण के कारण घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है. इसके अलावा, सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक (प्रोपेन और/या ब्यूटेन) को प्राप्त करने और उन्हें घरेलू एलपीजी आपूर्ति श्रृंखला में शामिल करने की योजना शुरू की है ताकि इन उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाई जा सके. वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति लगभग 70% तक बहाल हो गई है, जिसमें रेस्तरां, होटल और अन्य थोक उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है. प्रवासी श्रमिकों के लिए छोटे सिलेंडरों को प्राथमिकता दी जा रही है.अधिकारियों ने कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है, हजारों निरीक्षण किए हैं और दोषी वितरकों को निलंबित किया है.

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