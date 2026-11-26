बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! अब एक ही वेबसाइट पर मिलेंगी सरकारी और प्राइवेट नौकरियां, जानें कैसे
गांधीनगर में श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने NCS ONE पोर्टल, ई-श्रम पंच सुरक्षा और 8 करियर लाउंज लॉन्च कर रोजगार प्रणाली को जोड़ा.
Published : November 26, 2026 at 2:17 PM IST
गांधीनगर: देश में अब नौकरी ढूंढना और भी आसान होने वाला है. केंद्र सरकार ने युवाओं और कामगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए एक बड़ा डिजिटल कदम उठाया है. भारत के चार लेबर कोड्स के लागू होने का एक साल पूरा होने के मौके पर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने 'नेशनल करियर सर्विस (NCS) ONE पोर्टल' लॉन्च किया है. 22 नवंबर 2026 को गुजरात के गांधीनगर में दो दिनों तक चले 'चिंतन शिविर' के समापन पर इस नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई.
क्या है NCS ONE पोर्टल और कैसे करेगा काम?
अक्सर नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अलग-अलग सरकारी और प्राइवेट जॉब वेबसाइटों पर भटकना पड़ता है. इस परेशानी को खत्म करने के लिए सरकार NCS ONE पोर्टल लेकर आई है. यह पोर्टल पुराने नेशनल करियर सर्विस की जगह नहीं लेगा, बल्कि एक बड़े डिजिटल नेटवर्क की तरह काम करेगा. यह देश के सभी सरकारी और निजी जॉब पोर्टल्स, राज्य सरकारों के रोजगार दफ्तरों, कंपनियों के हायरिंग प्लेटफॉर्म और कॉलेज कैंपस को एक ही छत के नीचे जोड़ देगा. यानी अब नौकरी मांगने वालों और नौकरी देने वालों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी जानकारी मिल जाएगी.
पोर्टल की तीन सबसे बड़ी खासियतें
- सब कुछ एक ही जगह: सरकारी और प्राइवेट जॉब प्लेटफॉर्म के आपस में जुड़ने से युवाओं को बार-बार अलग-अलग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा.
- बोलकर और चैट करके ढूंढें नौकरी (AI सपोर्ट): जो लोग ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं या जिन्हें अंग्रेजी समझने में दिक्कत होती है, उनके लिए पोर्टल में वॉयस बॉट और चैट बॉट की सुविधा दी गई है. अब लोग अपनी भाषा में बोलकर या मैसेज लिखकर भी नौकरी खोज सकेंगे.
- कहां है कामगारों की कमी, तुरंत चलेगा पता: पोर्टल में ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स (OSI) नाम का एक खास डेटा टूल जोड़ा गया है. यह रीयल-टाइम में बताएगा कि देश के किस सेक्टर या ट्रेड में कुशल कारीगरों और कर्मचारियों की सबसे ज्यादा कमी है.
मजदूरों और युवाओं के लिए तीन और बड़े तोहफे
इस पोर्टल के साथ ही मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और युवाओं के लिए तीन अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की भी शुरुआत की है
- ई-श्रम आजीविका प्रोफाइल मॉड्यूल: असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ई-श्रम पोर्टल पर एक नया फीचर जोड़ा गया है. इसमें मजदूर के कामकाज के ब्योरे के साथ-साथ 'पंच सुरक्षा'—यानी राशन, इलाज, जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन से जुड़ी सारी जानकारी एक ही प्रोफाइल में दिखेगी.
- 8 नए करियर लाउंज की शुरुआत: केंद्रीय मंत्री ने जयपुर, लुधियाना, भुवनेश्वर, कानपुर, बेंगलुरु, वाराणसी, हैदराबाद और गुवाहाटी में ऑनलाइन माध्यम से 8 'करियर लाउंज' का उद्घाटन किया. सरकार की योजना देश के छोटे शहरों (टियर-2 और टियर-3) के रोजगार दफ्तरों और यूनिवर्सिटी में ऐसे कुल 200 सेंटर खोलने की है, जहां युवाओं को करियर काउंसलिंग और ट्रेनिंग मिलेगी.
- नई नौकरियों की किताबें जारी: बदलते दौर और ग्रीन एनर्जी से जुड़ी नई नौकरियों की पहचान के लिए सरकार ने दो विशेष प्रकाशन भी जारी किए हैं.
आम आदमी और युवाओं को क्या होगा फायदा?
21 नवंबर 2025 को देश में चार लेबर कोड्स लागू हुए थे. इसके एक साल पूरे होने पर सरकार का पूरा फोकस अब योजनाओं को जमीन पर उतारने पर है. जहां एक तरफ कंपनियों और ट्रेनिंग सेंटरों को यह पता चल सकेगा कि बाजार में किस तरह के हुनर की मांग है, वहीं दूसरी तरफ देश के करोड़ों मजदूरों और युवाओं को बिना किसी परेशानी के रोजगार और सरकारी सुरक्षा योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा.
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