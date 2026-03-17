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आढ़तियों और समितियों की बल्ले-बल्ले! केंद्र ने गेहूं-धान खरीद कमीशन में की भारी बढ़ोतरी

सांकेतिक फोटो ( PTI )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश के कृषि क्षेत्र और अनाज खरीद प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में आढ़तियों (कमीशन एजेंटों) और सहकारी समितियों के कमीशन की दरों में वृद्धि को मंजूरी दे दी है. यह निर्णय विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जहाँ गेहूं और धान की सरकारी खरीद में आढ़तियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है. संशोधित दरें और प्रभावी समय

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, नई दरें 2026-27 के रबी विपणन सत्र (RMS) से प्रभावी होंगी. सरकार ने यह कदम राज्य सरकारों की लगातार मांग और भारतीय खाद्य निगम (FCI) व राज्य प्रतिनिधियों वाली एक उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर उठाया है. किसे कितना फायदा मिलेगा?

संशोधित संरचना के तहत कमीशन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है: पंजाब और हरियाणा के आढ़ती: गेहूं की खरीद पर इन्हें अब 50.75 रुपये प्रति क्विंटल का कमीशन मिलेगा, जो पहले 46.00 रुपये था.

राजस्थान के आढ़ती: यहां गेहूं पर कमीशन 41.40 रुपये से बढ़कर 45.67 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है.

धान की खरीद: धान पर कमीशन को 45.88 रुपये से बढ़ाकर 50.61 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है.

सहकारी समितियां: गेहूं की खरीद पर इनका कमीशन 27.00 रुपये से बढ़ाकर 29.79 रुपये और धान पर 32.00 रुपये से बढ़ाकर 35.30 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है.