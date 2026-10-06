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गांवों में बढ़ेगा रोजगार, VB-G RAM G योजना में अब मिलेंगे 375 तरह के काम, देखें पूरी लिस्ट

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त और बुनियादी रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)' यानी VB-G RAM G के तहत अनुमेय कार्यों की सूची में भारी विस्तार किया है. मंत्रालय द्वारा 5 अक्टूबर को जारी की गई नई अधिसूचना के अनुसार, अब इस योजना के तहत 375 विभिन्न प्रकार के कार्यों को मंजूरी दी गई है. यह कदम पुरानी व्यवस्था मनरेगा के तहत स्वीकृत 266 कार्यों की तुलना में 41 प्रतिशत के भारी विस्तार है.

सरकार की इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य केवल पारंपरिक रूप से मैन्युअल श्रम उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि गांवों में स्थायी संपत्ति का निर्माण करना और मौसम के बदलते मिजाज से ग्रामीण क्षेत्रों की रक्षा करना है. चार प्रमुख श्रेणियों में बांटे गए कार्य

मंत्रालय ने सभी 375 कार्यों को ग्रामीण जीवन की प्राथमिकताओं के आधार पर मुख्य रूप से चार श्रेणियों में विभाजित किया है 1. जल सुरक्षा - 128 कार्य

जल संरक्षण और सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करना इस योजना का सबसे बड़ा हिस्सा है. इसके तहत कुल 128 प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है पारंपरिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार: गांवों के पुराने तालाबों, नहरों, और पारंपरिक जलाशयों की मरम्मत और गाद निकालना.

गांवों के पुराने तालाबों, नहरों, और पारंपरिक जलाशयों की मरम्मत और गाद निकालना. आधुनिक जल संचयन: भूजल स्तर को सुधारने के लिए रीचार्ज पिट, इंजेक्शन वेल, परकोलेशन टैंक, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों का निर्माण.

भूजल स्तर को सुधारने के लिए रीचार्ज पिट, इंजेक्शन वेल, परकोलेशन टैंक, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों का निर्माण. आइस स्तूप (Ice Stupas): पहली बार भौगोलिक रूप से ठंडे और शुष्क पहाड़ी इलाकों में पानी की उपलब्धता बढ़ाने और सिंचाई के लिए कृत्रिम ग्लेशियर यानी 'आइस स्तूप' के निर्माण को मंजूरी दी गई है.

पहली बार भौगोलिक रूप से ठंडे और शुष्क पहाड़ी इलाकों में पानी की उपलब्धता बढ़ाने और सिंचाई के लिए कृत्रिम ग्लेशियर यानी 'आइस स्तूप' के निर्माण को मंजूरी दी गई है. मिट्टी का कटाव रोकना: पर्यावरण संतुलन के लिए बड़े पैमाने पर बांस, मैंग्रोव, नारियल, रबर और कृषि-वानिकी (Agro-forestry) के वृक्षारोपण कार्य.