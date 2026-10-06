गांवों में बढ़ेगा रोजगार, VB-G RAM G योजना में अब मिलेंगे 375 तरह के काम, देखें पूरी लिस्ट
केंद्र ने VB-G RAM G योजना का दायरा बढ़ाकर 375 तरह के कार्यों को मंजूरी दी, जिससे जल सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी.
Published : October 6, 2026 at 5:15 PM IST
नई दिल्ली: ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त और बुनियादी रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)' यानी VB-G RAM G के तहत अनुमेय कार्यों की सूची में भारी विस्तार किया है. मंत्रालय द्वारा 5 अक्टूबर को जारी की गई नई अधिसूचना के अनुसार, अब इस योजना के तहत 375 विभिन्न प्रकार के कार्यों को मंजूरी दी गई है. यह कदम पुरानी व्यवस्था मनरेगा के तहत स्वीकृत 266 कार्यों की तुलना में 41 प्रतिशत के भारी विस्तार है.
सरकार की इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य केवल पारंपरिक रूप से मैन्युअल श्रम उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि गांवों में स्थायी संपत्ति का निर्माण करना और मौसम के बदलते मिजाज से ग्रामीण क्षेत्रों की रक्षा करना है.
चार प्रमुख श्रेणियों में बांटे गए कार्य
मंत्रालय ने सभी 375 कार्यों को ग्रामीण जीवन की प्राथमिकताओं के आधार पर मुख्य रूप से चार श्रेणियों में विभाजित किया है
1. जल सुरक्षा - 128 कार्य
जल संरक्षण और सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करना इस योजना का सबसे बड़ा हिस्सा है. इसके तहत कुल 128 प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है
- पारंपरिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार: गांवों के पुराने तालाबों, नहरों, और पारंपरिक जलाशयों की मरम्मत और गाद निकालना.
- आधुनिक जल संचयन: भूजल स्तर को सुधारने के लिए रीचार्ज पिट, इंजेक्शन वेल, परकोलेशन टैंक, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों का निर्माण.
- आइस स्तूप (Ice Stupas): पहली बार भौगोलिक रूप से ठंडे और शुष्क पहाड़ी इलाकों में पानी की उपलब्धता बढ़ाने और सिंचाई के लिए कृत्रिम ग्लेशियर यानी 'आइस स्तूप' के निर्माण को मंजूरी दी गई है.
- मिट्टी का कटाव रोकना: पर्यावरण संतुलन के लिए बड़े पैमाने पर बांस, मैंग्रोव, नारियल, रबर और कृषि-वानिकी (Agro-forestry) के वृक्षारोपण कार्य.
2. मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा- 111 कार्य
गांवों में सार्वजनिक सुविधाओं और जीवन स्तर को सुधारने के लिए 111 तरह के निर्माण कार्यों को हरी झंडी दी गई है
- कनेक्टिविटी और रास्ते: ग्रामीण सड़कों, पुलिया, और पैदल पथों का निर्माण और रखरखाव.
- सार्वजनिक संस्थान: ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सा केंद्र और ग्रामीण पुस्तकालयों का निर्माण.
- शिक्षा क्षेत्र में सुधार: सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, शौचालयों, किचन शेड और खेल के मैदानों का निर्माण.
- कचरा और नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन: गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए रीसाइक्लिंग प्लांट, वेस्ट सेग्रिगेशन शेड, कंपोस्ट पिट, सौर स्ट्रीट लाइट और बायोगैस प्लांट की स्थापना.
- दिव्यांग अनुकूल व्यवस्था: सरकारी भवनों में दिव्यांगजनों के लिए रैंप और सीढ़ियों का अनिवार्य निर्माण. साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत ग्रामीण आवास निर्माण को भी इसमें जोड़ा गया है.
3. आजीविका से जुड़ा बुनियादी ढांचा - 98 कार्य
ग्रामीण आबादी की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए 98 तरह के बिजनेस-ओरिएंटेड कार्यों को शामिल किया गया है
- स्टोरेज और मार्केट्स: ग्रामीण उत्पादकों के लिए कोल्ड स्टोरेज, अनाज भंडारण गोदाम, ग्रामीण हाट और मार्केट यार्ड का निर्माण ताकि फसल खराब न हो.
- कृषि और संबद्ध क्षेत्र: मवेशियों, बकरियों, सूअरों और मुर्गियों के लिए आधुनिक शेल्टर. इसके अलावा झींगा, मछली, केकड़ा और मोती की खेती के लिए बुनियादी ढांचा.
- प्रोसेसिंग इकाइयां: गांवों में ही रोजगार पैदा करने के लिए मिनी आटा मिल, काजू प्रोसेसिंग यूनिट, तिलहन तेल निष्कर्षण इकाइयां और हथकरघा प्रोसेसिंग हब की स्थापना.
- महिला सशक्तिकरण: स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए विशेष कार्यशालाएं और फेडरेशन भवनों का निर्माण.
4. आपदा प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन - 38 कार्य
मंत्रालय ने इतिहास में पहली बार 38 कार्यों की एक पूरी तरह से अलग श्रेणी बनाई है, जो चरम मौसम की घटनाओं जैसे बाढ़, चक्रवात से निपटने और गांवों की सुरक्षा के लिए समर्पित है
- सुरक्षा दीवारें और शेल्टर: चक्रवात और बाढ़ राहत आश्रयों का निर्माण, नदियों के किनारे सुरक्षा दीवारें और तटबंध बनाना.
- जंगलों की सुरक्षा: जंगलों को आग से बचाने के लिए फायरलाइन, ईंधन बफर जोन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए विशेष खाइयां खोदना.
- त्वरित बहाली: किसी भी प्राकृतिक आपदा के बाद क्षतिग्रस्त हुई ग्रामीण सड़कों और सामुदायिक संपत्तियों का तेजी से पुनर्निर्माण करना.
विकेंद्रीकृत योजना
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इन कार्यों की पहचान और मंजूरी ऊपर से थोपी नहीं जाएगी. इसके बजाय, विकेंद्रीकृत योजना प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, जिसमें स्थानीय ग्राम सभाएं और ग्रामीण समुदाय खुद तय करेंगे कि उनके गांव की प्राथमिकताएं और जरूरतें क्या हैं.
VB-G RAM G का यह नया ढांचा पारंपरिक रोजगार सूची से आगे बढ़कर गांवों में टिकाऊ विकास की नींव रखेगा. इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के दिन और अवसर बढ़ेंगे, बल्कि कृषि उत्पादकता और आपदाओं से लड़ने की क्षमता में भी गुणात्मक सुधार देखने को मिलेगा.
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