भारत आएंगी विदेशी बीमा कंपनियां, इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI को मंजूरी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक बिल को मंजूरी दी, जिसके तहत भारत में इंश्योरेंस कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की सीमा 100 प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी. इसके साथ ही सेक्टर को मजबूत बनाने और संचालन में सुधार के लिए कई संरचनात्मक सुधार भी शामिल किए गए हैं.

इस बदलाव से भारतीय इंश्योरेंस मार्केट में विदेशी पूंजी आने की संभावना बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी. यह बिल वर्तमान सर्दियों के सत्र में संसद में पेश किया जाएगा, जो 19 दिसंबर को समाप्त होने वाला है.

लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, Insurance Laws (Amendment) Bill 2025 का उद्देश्य बीमा कवरेज बढ़ाना, सेक्टर की वृद्धि और विकास को तेज करना और व्यवसाय करने की आसान प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है. यह बिल आगामी सत्र में चर्चा के लिए 13 प्रमुख विधायी प्रस्तावों में शामिल है.

इस वर्ष बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी. अब तक बीमा उद्योग ने कुल 82,000 करोड़ रुपये के FDI को आकर्षित किया है.

वित्त मंत्रालय ने Insurance Act, 1938 में संशोधन की सिफारिश की है. प्रस्तावित बदलावों में FDI की सीमा बढ़ाना, पेड-अप कैपिटल आवश्यकताओं को कम करना और कंपोजिट लाइसेंस फ्रेमवर्क लागू करना शामिल है.