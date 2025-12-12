भारत आएंगी विदेशी बीमा कंपनियां, इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI को मंजूरी
सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है. अब विदेशी कंपनियां पूरी तरह से भारत में बीमा व्यवसाय कर सकेंगी.
Published : December 12, 2025 at 5:26 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक बिल को मंजूरी दी, जिसके तहत भारत में इंश्योरेंस कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की सीमा 100 प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी. इसके साथ ही सेक्टर को मजबूत बनाने और संचालन में सुधार के लिए कई संरचनात्मक सुधार भी शामिल किए गए हैं.
इस बदलाव से भारतीय इंश्योरेंस मार्केट में विदेशी पूंजी आने की संभावना बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी. यह बिल वर्तमान सर्दियों के सत्र में संसद में पेश किया जाएगा, जो 19 दिसंबर को समाप्त होने वाला है.
लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, Insurance Laws (Amendment) Bill 2025 का उद्देश्य बीमा कवरेज बढ़ाना, सेक्टर की वृद्धि और विकास को तेज करना और व्यवसाय करने की आसान प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है. यह बिल आगामी सत्र में चर्चा के लिए 13 प्रमुख विधायी प्रस्तावों में शामिल है.
इस वर्ष बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी. अब तक बीमा उद्योग ने कुल 82,000 करोड़ रुपये के FDI को आकर्षित किया है.
वित्त मंत्रालय ने Insurance Act, 1938 में संशोधन की सिफारिश की है. प्रस्तावित बदलावों में FDI की सीमा बढ़ाना, पेड-अप कैपिटल आवश्यकताओं को कम करना और कंपोजिट लाइसेंस फ्रेमवर्क लागू करना शामिल है.
इसके अलावा, Life Insurance Corporation Act 1956 और IRDAI Act 1999 में भी संशोधन किए जाएंगे. LIC एक्ट में बदलाव बोर्ड को संचालन संबंधी अधिक अधिकार देने के लिए हैं, जैसे नई शाखाएं खोलना और कर्मचारियों की नियुक्ति करना.
इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य पॉलिसीधारकों की सुरक्षा मजबूत करना, वित्तीय स्थिरता बढ़ाना और बाजार में नए प्रतिभागियों को आकर्षित करना है. इसके साथ ही उद्योग की दक्षता बढ़ेगी, व्यवसायिक संचालन आसान होगा और भारत में बीमा कवरेज को बढ़ावा मिलेगा.
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इन सुधारों से ‘2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल’ की दृष्टि को साकार करने में मदद मिलेगी. 1938 का इंश्योरेंस एक्ट अब भी भारत में बीमा कंपनियों के संचालन और नियामक ढांचे की आधारशिला के रूप में लागू है.
