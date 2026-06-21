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सरकार ने 2025-26 के लिए PF पर 8.25% ब्याज को दी मंजूरी, सात करोड़ लोगों को होगा फायदा

PF पर 8.25% ब्याज को दी मंजूरी ( सांकेतिक फोटो - getty image )

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए कर्मचारियों के भविष्य निधि (EPF) जमा पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूर प्रदान कर दी ही. इस राशि को इस महीने ही सात करोड़ से अधिक अंशधारक सदस्यों के खातों में जमा किए जाने की संभावना है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा तय की गई ब्याज की दर को वित्त मंत्रालय के जरिए से सरकार की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाता है. हालांकि वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) द्वारा निर्धारित 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को अपनी स्वीकृति दे दी है. बता दें कि इससे पहले दो मार्च, 2026 को केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई सीबीटी की बैठक हुई थी. इसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25 प्रतिशत ब्याज दर तय की गई थी. यह लगातार तीसरा साल है जब यह दर बरकरार रखी गई है. इसके बाद यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया था, क्योंकि ईपीएफ का ‘गारंटर’ केंद्र सरकार होती है. बताया जाता है कि वित्त मंत्रालय ने जांच के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है. इस वजह से श्रम मंत्रालय के निर्देश पर ईपीएफओ इसी महीने 2025-26 के लिए 8.25 प्रतिशत ब्याज राशि अंशधारकों के खातों में जमा कर सकता है.