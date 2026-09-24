ETV Bharat / business

कल 25 सितंबर को ही आ जाएगी आपकी सैलरी और पेंशन, सरकार का बड़ा फैसला

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की एक बड़ी खबर आई है. सितंबर महीने की सैलरी और पेंशन के लिए अब महीने के आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना होगा. केंद्र सरकार ने एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है कि सितंबर 2026 की सैलरी, वेज और पेंशन का भुगतान कल यानी शुक्रवार, 25 सितंबर को ही कर दिया जाएगा. हड़ताल की वजह से लिया गया फैसला

आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों का वेतन महीने के आखिरी वर्किंग डे पर आता है. लेकिन इस बार सरकार ने यह कदम 28 सितंबर से 30 सितंबर तक होने वाली 3-दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया है. वित्त मंत्रालय के आधिकारिक संदेश के मुताबिक, इस हड़ताल के कारण बैंकिंग ट्रांजैक्शन और चेक क्लियरिंग सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं. चूंकि 26 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार है और 27 सितंबर को रविवार है, इसलिए महीने के अंत में कर्मचारियों और पेंशनर्स को पैसों की कोई किल्लत न हो, इसके लिए सभी पे एंड अकाउंट्स ऑफिस (PAO) और बैंकों को 25 सितंबर को ही भुगतान क्लियर करने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही, छमाही क्लोजिंग से जुड़े अन्य जरूरी वित्तीय भुगतानों को भी समय से पहले निपटाने के आदेश दिए गए हैं.