कल 25 सितंबर को ही आ जाएगी आपकी सैलरी और पेंशन, सरकार का बड़ा फैसला
सरकार ने साफ किया है कि 25 सितंबर को मिलने वाली रकम को 'एडवांस पेमेंट' माना जाएगा. तुरंत चेक करें सरकारी आदेश
Published : September 24, 2026 at 1:00 PM IST
नई दिल्ली: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की एक बड़ी खबर आई है. सितंबर महीने की सैलरी और पेंशन के लिए अब महीने के आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना होगा. केंद्र सरकार ने एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है कि सितंबर 2026 की सैलरी, वेज और पेंशन का भुगतान कल यानी शुक्रवार, 25 सितंबर को ही कर दिया जाएगा.
हड़ताल की वजह से लिया गया फैसला
आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों का वेतन महीने के आखिरी वर्किंग डे पर आता है. लेकिन इस बार सरकार ने यह कदम 28 सितंबर से 30 सितंबर तक होने वाली 3-दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया है. वित्त मंत्रालय के आधिकारिक संदेश के मुताबिक, इस हड़ताल के कारण बैंकिंग ट्रांजैक्शन और चेक क्लियरिंग सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं.
चूंकि 26 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार है और 27 सितंबर को रविवार है, इसलिए महीने के अंत में कर्मचारियों और पेंशनर्स को पैसों की कोई किल्लत न हो, इसके लिए सभी पे एंड अकाउंट्स ऑफिस (PAO) और बैंकों को 25 सितंबर को ही भुगतान क्लियर करने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही, छमाही क्लोजिंग से जुड़े अन्य जरूरी वित्तीय भुगतानों को भी समय से पहले निपटाने के आदेश दिए गए हैं.
September Salary & Pension Early— 8th pay commission (@8thpaycommision) September 23, 2026
Due to the proposed 3-day nationwide bank strike from 28–30 September 2026, the September 2026 salary, wages and pension of Central Government employees and pensioners will be paid early on 25 September 2026 to avoid banking disruptions.… pic.twitter.com/0yXqvv9Btu
अक्टूबर की सैलरी में होगा हिसाब
सरकार ने साफ किया है कि 25 सितंबर को मिलने वाली रकम को 'एडवांस पेमेंट' माना जाएगा. सितंबर का महीना खत्म होने के बाद जब सैलरी का अंतिम निर्धारण होगा, तो यदि कोई अंतर या एडजस्टमेंट निकलती है, तो उसे बिना किसी अपवाद के अक्टूबर 2026 की सैलरी से एडजस्ट कर लिया जाएगा.
पहली बार: इस रविवार को भी खुलेंगे सरकारी बैंक
हड़ताल के कारण आम जनता को लगातार कई दिनों तक होने वाली परेशानी से बचाने के लिए वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है. इस रविवार, 27 सितंबर 2026 को देश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आम दिनों की तरह खुले रहेंगे. आरबीआई ने बैंकों की सभी शाखाओं, करेंसी चेस्ट और एटीएम-लिंक्ड ब्रांचेज को रविवार के दिन सामान्य रूप से चालू रखने की विशेष मंजूरी दे दी है ताकि लोग हड़ताल से पहले नकदी और जरूरी काम निपटा सकें.
क्यों हो रही है हड़ताल?
करीब 90 फीसदी बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन 'यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस' (UFBU) ने मुख्य रूप से '5-डे बैंकिंग' को लागू करने की मांग को लेकर इस 3-दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है. यदि सरकार और यूनियंस के बीच बातचीत सफल नहीं होती है, तो 28 से 30 सितंबर के बीच देश भर की बैंक शाखाओं में कामकाज ठप रह सकता है. हालांकि, इस दौरान यूपीआई और नेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी.
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