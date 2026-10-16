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खुशखबरी! केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस पर लगी मुहर, वित्त मंत्रालय ने जारी किया नया आदेश

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: केंद्र सरकार ने त्योहारों के इस मौसम में अपने लाखों कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगियों को एक शानदार तोहफा दिया है. वित्त मंत्रालय ने लेखा वर्ष 2025-26 के लिए नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस या एड-हॉक बोनस देने की घोषणा कर दी है. सरकार के इस बड़े फैसले के तहत पात्र कर्मचारियों को ₹6,908 का एकमुश्त बोनस मिलेगा, जबकि दैनिक मजदूरों को ₹1,184 की राशि दी जाएगी. 15 अक्टूबर 2026 को जारी इस आधिकारिक आदेश से केंद्रीय कर्मचारियों के परिवारों में दिवाली से पहले ही उत्सव का माहौल बन गया है.

इन कर्मचारियों की चमकी किस्मत, खाते में आएंगे पैसे

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, यह बोनस सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है. इसका लाभ केवल कुछ चुनिंदा श्रेणियों को ही दिया जाएगा: