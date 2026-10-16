खुशखबरी! केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस पर लगी मुहर, वित्त मंत्रालय ने जारी किया नया आदेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस को मंजूरी दे दी है. इन्हें 30 दिन के हिसाब से नॉन-प्रोडक्टिविटी-लिंक्ड यानी एड-हॉक बोनस मिलेगा.
Published : October 16, 2026 at 2:16 PM IST
हैदराबाद: केंद्र सरकार ने त्योहारों के इस मौसम में अपने लाखों कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगियों को एक शानदार तोहफा दिया है. वित्त मंत्रालय ने लेखा वर्ष 2025-26 के लिए नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस या एड-हॉक बोनस देने की घोषणा कर दी है. सरकार के इस बड़े फैसले के तहत पात्र कर्मचारियों को ₹6,908 का एकमुश्त बोनस मिलेगा, जबकि दैनिक मजदूरों को ₹1,184 की राशि दी जाएगी. 15 अक्टूबर 2026 को जारी इस आधिकारिक आदेश से केंद्रीय कर्मचारियों के परिवारों में दिवाली से पहले ही उत्सव का माहौल बन गया है.
इन कर्मचारियों की चमकी किस्मत, खाते में आएंगे पैसे
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, यह बोनस सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है. इसका लाभ केवल कुछ चुनिंदा श्रेणियों को ही दिया जाएगा:
ग्रुप 'C' और नॉन-गजेटेड ग्रुप 'B' कर्मचारी: केंद्र सरकार के ग्रुप 'C' के सभी कर्मचारी और ग्रुप 'B' के वे सभी अधिकारी जो राजपत्रित नहीं हैं और किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) के दायरे में नहीं आते, उन्हें यह लाभ मिलेगा.
- सुरक्षा बल और अर्धसैनिक बल: केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र जवानों को भी इस बोनस का नकद भुगतान किया जाएगा.
- केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मी: केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के वे कर्मचारी जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के वेतन ढांचे का पालन करते हैं, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया है.
बोनस पाने के लिए ये शर्तें पूरी करना जरूरी
सरकार ने इस बोनस को प्राप्त करने के लिए सेवा अवधि की कुछ कड़ी शर्तें लागू की हैं
- न्यूनतम सेवा: कर्मचारी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कम से कम 6 महीने की लगातार सेवा पूरी की हो.
- कट-ऑफ डेट: योग्य होने के लिए कर्मचारी का 31 मार्च 2026 को सेवा में बने रहना अनिवार्य है.
- प्रो-राटा भुगतान: यदि किसी कर्मचारी ने 6 महीने से अधिक लेकिन एक वर्ष से कम समय तक काम किया है, तो उसे कार्य अवधि के अनुपात में राउंड-ऑफ करके बोनस दिया जाएगा.
दैनिक मजदूरों के लिए क्या हैं नियम?
मंत्रालय ने सरकारी विभागों में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों की पात्रता भी तय की है
- 6 दिन के कार्यस्थल: जहां सप्ताह में 6 दिन काम होता है, वहां मजदूर ने पिछले 3 वर्षों में हर साल कम से कम 240 दिन काम किया हो.
- 5 दिन के कार्यस्थल: सप्ताह में 5 दिन काम वाले दफ्तरों में 3 साल तक लगातार हर साल 206 दिन की उपस्थिति जरूरी है. इनके लिए बोनस राशि ₹1,184 तय की गई है.
गणित समझिए: कैसे हुई ₹6,908 की कैलकुलेशन?
इस बोनस की गणना 30 दिनों के वेतन के आधार पर की जाती है. इसके लिए सरकार ने ₹7,000 की मासिक वेतन सीमा तय की है. यदि किसी कर्मचारी का औसत वेतन ₹7,000 से अधिक है, तो भी उसकी गणना अधिकतम ₹7,000 पर ही होगी.
कैलकुलेशन फॉर्मूला: (₹7,000 × 30 दिन) / 30.4 (महीने के औसत दिन) = ₹6,907.89. इसे राउंड ऑफ करके ₹6,908 कर दिया गया है.
इन्हें नहीं मिलेगा फायदा: सभी राजपत्रित अधिकारी और वे कर्मचारी जो रेलवे, पोस्ट या अन्य विभागों की प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) योजनाओं का लाभ उठाते हैं, वे इस रेस से बाहर रहेंगे.
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