जनवरी में 2% तक बढ़ेगा महंगाई भत्ता? कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में होगा सीधा लाभ

हैदराबाद: नए साल की शुरुआत के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में बढ़ोतरी का इंतजार है. वर्तमान में DA 58% है और अनुमान है कि जनवरी 2026 से इसमें 2% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे यह 60% तक पहुंच जाएगा. यह बढ़ोतरी सीधे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर असर डालेगी.

नवंबर के आंकड़े क्या कहते हैं?

सरकार साल में दो बार – जनवरी और जुलाई में – DA और पेंशनरों के लिए DR (Dearness Relief) की दर तय करती है. दिसंबर के महंगाई आंकड़े आने के बाद ही अंतिम फैसला होगा, लेकिन नवंबर के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आंकड़े यह संकेत दे रहे हैं कि इस बार भी बढ़ोतरी तय मानी जा सकती है.

इस बार कितनी बढ़ोतरी की संभावना?

पिछले साल जनवरी में DA को 2% बढ़ाकर 55% किया गया था और जुलाई में 3% की और बढ़ोतरी के बाद यह 58% पर पहुंच गया. इसी पैटर्न के आधार पर कर्मचारियों को उम्मीद है कि जनवरी 2026 में DA 60% तक बढ़ सकता है.

DA की गणना कैसे होती है?

DA की गणना का फॉर्मूला इस प्रकार है

DA (%) = [{AICPI-IW का 12 महीने का औसत (आधार वर्ष 2001) – 261.42} ÷ 261.42] × 100

हालांकि वर्तमान CPI-IW का बेस ईयर 2016 है, इसलिए इसे 2001 बेस में बदलने के लिए 2.88 का लिंकिंग फैक्टर इस्तेमाल होता है .