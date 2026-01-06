ETV Bharat / business

जनवरी में 2% तक बढ़ेगा महंगाई भत्ता? कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में होगा सीधा लाभ

जनवरी 2026 में DA 2% बढ़ने का अनुमान, जिससे सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी, आठवें वेतन आयोग पर भी सकारात्मक असर होगा.

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 6, 2026 at 2:11 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: नए साल की शुरुआत के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में बढ़ोतरी का इंतजार है. वर्तमान में DA 58% है और अनुमान है कि जनवरी 2026 से इसमें 2% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे यह 60% तक पहुंच जाएगा. यह बढ़ोतरी सीधे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर असर डालेगी.

नवंबर के आंकड़े क्या कहते हैं?
सरकार साल में दो बार – जनवरी और जुलाई में – DA और पेंशनरों के लिए DR (Dearness Relief) की दर तय करती है. दिसंबर के महंगाई आंकड़े आने के बाद ही अंतिम फैसला होगा, लेकिन नवंबर के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आंकड़े यह संकेत दे रहे हैं कि इस बार भी बढ़ोतरी तय मानी जा सकती है.

इस बार कितनी बढ़ोतरी की संभावना?
पिछले साल जनवरी में DA को 2% बढ़ाकर 55% किया गया था और जुलाई में 3% की और बढ़ोतरी के बाद यह 58% पर पहुंच गया. इसी पैटर्न के आधार पर कर्मचारियों को उम्मीद है कि जनवरी 2026 में DA 60% तक बढ़ सकता है.

DA की गणना कैसे होती है?
DA की गणना का फॉर्मूला इस प्रकार है

DA (%) = [{AICPI-IW का 12 महीने का औसत (आधार वर्ष 2001) – 261.42} ÷ 261.42] × 100

हालांकि वर्तमान CPI-IW का बेस ईयर 2016 है, इसलिए इसे 2001 बेस में बदलने के लिए 2.88 का लिंकिंग फैक्टर इस्तेमाल होता है .

उदाहरण: मान लें, किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹50,000 है

  • वर्तमान DA 58% = ₹29,000
  • अनुमानित नया DA 60% = ₹30,000
  • अतिरिक्त लाभ = ₹1,000 प्रति माह

यानी महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी सीधे सैलरी में फायदा देगी. पेंशनर्स को भी इसी प्रतिशत पर DR मिलेगा .

आठवें वेतन आयोग से क्या कनेक्शन है?
आठवें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय मिला है. इस दौरान DA/DR हर छह महीने में बढ़ेगा – जनवरी 2026, जुलाई 2026, जनवरी 2027 और जुलाई 2027 में . यदि इन चार किस्तों में कुल DA बढ़ोतरी 8% की बजाय 10% तक पहुंचती है, तो फिटमेंट फैक्टर ज्यादा तय हो सकता है.

इसका मतलब है कि नई सैलरी, पेंशन और एरियर तीनों में ज्यादा फायदा होगा . इसलिए DA की हर 1% बढ़ोतरी सिर्फ मौजूदा राहत नहीं, बल्कि आने वाले वेतन आयोग के फैसले में भी अहम भूमिका निभा सकती है .

