अब कैब कंपनियां नहीं मांगेगी एडवांस टिप, केंद्र सरकार ने लगायी रोक
टिपिंग, जो पारंपरिक रूप से सेवा के बाद आभार व्यक्त करने का एक तरीका था, एक वास्तविक अधिभार में बदल दिया था.
Published : December 29, 2025 at 3:45 PM IST
सुरभि गुप्ता.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सवारी-बुकिंग कंपनियों (जैसे Ola और Uber) को अब यात्रा शुरू होने से पहले ग्राहकों से एडवांस टिप मांगने पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी है. यह निर्णय मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 में संशोधन करके लिया गया है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं पर सेवा से पहले ही भुगतान का दबाव बनाने वाली इस प्रथा को खत्म करना है.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा जारी और इस सप्ताह सार्वजनिक किए गए इस निर्देश में एक नई सुरक्षा सुविधा भी अनिवार्य की गई है, जिसके तहत प्लेटफॉर्म को महिला यात्रियों को महिला ड्राइवरों का विकल्प चुनने की अनुमति देनी होगी. MoRTH ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन संशोधनों को तत्काल लागू करने का निर्देश दिया है
यह कदम टिपिंग फीचर को लेकर व्यापक उपभोक्ता आक्रोश के लगभग सात महीने बाद आया है. आलोचकों का तर्क था कि इस फीचर ने टिपिंग को, जो पारंपरिक रूप से सेवा के बाद आभार व्यक्त करने का एक तरीका था, एक वास्तविक अधिभार में बदल दिया था, जिसे यात्री बुनियादी सेवा सुनिश्चित करने के लिए भी भुगतान करने का दबाव महसूस करते थे.
इस मुद्दे को पहली बार 28 मई की ETV भारत की एक खबर में उजागर किया गया था, जिसका शीर्षक था "नो टिप, नो ट्रिप: राइड ऐप्स पुश एडवांस टिप विदाउट सर्विस गारंटी" (No Tip, No Trip: Ride Apps Push Advance Tip Without Service Guarantee). इस खबर में दस्तावेज़ीकरण किया गया था कि Uber, Ola और Rapido जैसे प्लेटफॉर्म किस तरह उपयोगकर्ताओं को राइड कन्फर्म होने से पहले ही टिप जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे.
शिकायत के बाद नियम कैसे बने
पीक आवर्स के दौरान, Uber या Ola ऐप खोलने वाले उपयोगकर्ताओं को अक्सर ऐसे संदेश मिलते थे: "तेज़ पिकअप के लिए एक टिप जोड़ें. यदि आप टिप जोड़ते हैं तो ड्राइवर इस राइड को स्वीकार करने की अधिक संभावना रख सकता है." सुझाई गई राशियां लगभग 50 से 100 रुपये तक होती थीं, जिसने एक वैकल्पिक 'धन्यवाद' के रूप में शुरू हुई चीज़ को उन यात्रियों के लिए एक सर्वव्यापी अतिरिक्त शुल्क में बदल दिया जो अनिश्चित काल तक इंतज़ार नहीं करना चाहते थे.
उपभोक्ता संस्था ने चेतावनी जारी की
उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ताओं और डिजिटल नैतिक विशेषज्ञों ने इन प्रथाओं पर तुरंत ध्यान दिया, और इन्हें अनुचित और अपारदर्शी बताया. मई 2025 में, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने औपचारिक रूप से एडवांस टिप फीचर को "अनुचित व्यापार प्रथा" के रूप में चिह्नित किया.
उपभोक्ताओं से ढेर सारी शिकायतें मिलने के बाद, जिन्हें लग रहा था कि उन्हें केवल आवश्यक सेवाएं प्राप्त करने के लिए 'भुगतान करो और प्राथमिकता पाओ' की बोली में मजबूर किया जा रहा है, इस निगरानी संस्था ने कैब कंपनयों को नोटिस जारी किया और अन्य प्लेटफॉर्म की जांच शुरू की.
उस समय, उपभोक्ता मामलों के एक प्रमुख विशेषज्ञ बेजॉन मिश्रा ने कहा था: "टिप आभार का प्रतीक होना चाहिए, न कि अधिभार. टिपिंग को सेवा के लिए पूर्व-आवश्यकता बनाना भ्रामक है और प्लेटफॉर्म की वेतन ज़िम्मेदारियों को उपयोगकर्ताओं पर डाल देता है."
यदि सेवा खराब भी हो तो टिप वापस लेने का कोई तंत्र नहीं था, और इस बात पर भी कम पारदर्शिता थी कि क्या ड्राइवरों को वास्तव में क्रेडिट की गई राशि मिल रही थी, या यदि प्लेटफॉर्म उसमें से एक हिस्सा ले रहे थे.
ड्राइवर को खबर ही नहीं
Uber, Ola और Rapido के कई ड्राइवरों ने ETV भारत को बताया कि टिप शायद ही कभी, या कभी भी, उन्हें पास की जाती थीं. Ola और Rapido के ड्राइवर ललित कुमार ने सीधे तौर पर कहा: "मुझे कोई टिप नहीं मिली है. प्लेटफॉर्म की कटौती के बाद हमें किराए का लगभग 70 प्रतिशत मिलता है. अगर कोई ग्राहक टिप जोड़ता भी है, तो वह हमें नहीं दिखती है."
एक अन्य ड्राइवर, राज कुमार ने कहा, "अगर कुल किराया 130 है, तो हमें सिर्फ 100 मिलते हैं. टिप जोड़ी गई थी या नहीं, इसका कोई संकेत नहीं होता. ऐप यह नहीं दिखाता." Uber ड्राइवर मोहित कुमार ने बताया कि यदि पीक आवर्स के दौरान कोई टिप वाली राइड रिक्वेस्ट किसी ऐसे ड्राइवर के पास आती थी जो उसे जल्दी स्वीकार कर सकता था, लेकिन यह कोई लगातार या पारदर्शी सिस्टम नहीं था.
बशीर अहमद खान जैसे नए ड्राइवर, जो तीन महीने पहले Uber से जुड़े थे, इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थे कि ऐसी कोई टिपिंग सुविधा मौजूद भी है. उन्होंने कहा, "हमें किसी ने टिप्स के बारे में जानकारी नहीं दी. हम रोज़ाना 10-12 घंटे काम करते हैं और लगभग 12 राइड पूरी करते हैं. हमें एकमात्र प्रोत्साहन जो पता है, वह है एक सप्ताह में 75 राइड के बाद 500 रुपये और वह भी नियमित नहीं है."
कैब से करी तक: फूड डिलीवरी में फैलाव
टिपिंग का विवाद केवल टैक्सियों तक ही सीमित नहीं रहा. 2025 के मध्य में, Swiggy और Zomato जैसे फूड डिलीवरी प्रोवाइडरों ने डिलीवरी होने से पहले ही यूज़र्स को टिप देने के लिए प्रेरित करना बढ़ा दिया.
दिल्ली की निवासी मीना शर्मा ने कहा, "मुझे टिप देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेवा की गुणवत्ता देखे बिना नहीं. यह एक दिया गया तथ्य है, मेरा खाना देर से डिलीवर हो सकता है या खराब हो सकता है और मैं अपनी टिप वापस नहीं ले सकती."
सरकार के प्रयास
उपभोक्ता आक्रोश और समीक्षा के लिए सरकारी विनियमों के साथ, MoRTH ने मोटर वाहन (एग्रीगेटर्स) दिशानिर्देश, 2025 (Motor Vehicle (Aggregators) Guidelines, 2025) के अनुसार बुकिंग के समय टिपिंग के किसी भी विकल्प को विशेष रूप से प्रतिबंधित करने के लिए अपने 15 दिसंबर के सर्कुलर को संशोधित किया. इसके बजाय, टिपिंग सुविधाएं केवल यात्रा पूरी होने के बाद ही दिखाई जा सकती हैं, और पूरी राशि ड्राइवर को बिना प्लेटफॉर्म द्वारा कोई कटौती किए क्रेडिट की जानी चाहिए.
सर्कुलर के अतिरिक्त, MoRTH ने क्लॉज़ 15.6 जोड़ा है, जिसमें कहा गया है कि सुरक्षा कारणों से राइड-हेलिंग सेवाओं को महिला सवारों को, जहां संभव हो, महिला ड्राइवरों का चयन करने का विकल्प देना आवश्यक होगा. इससे महिलाओं के लिए बेहतर सुरक्षा राइडिंग विकल्पों की चल रही मांग को पूरा करने की उम्मीद है, साथ ही महिला ड्राइवरों के लिए कार्यबल (workforce) का हिस्सा बनने के अवसर भी बढ़ेंगे, जो वर्तमान में इस उद्योग की कुल गिग इकोनॉमी का केवल 1% है.
कानूनी, आर्थिक और नैतिक आयाम
दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त, अनिल छिकारा ने एडवांस टिपिंग की इस प्रथा की आलोचना करते हुए इसे "डिजिटल ब्लैकमेल" बताया. उन्होंने ETV भारत को बताया, "ड्राइवर की अनुपलब्धता के बहाने यात्रियों को अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है. यह न केवल अनैतिक और भ्रामक है, बल्कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act) का उल्लंघन भी है. राइड का किराया राज्य परिवहन प्राधिकरणों (State Transport Authorities) के दायरे में आता है, और एग्रीगेटर अनियंत्रित अधिभार (unregulated surcharges) नहीं लगा सकते."
डिजिटल अधिकार अधिवक्ताओं (Digital rights advocates) ने भी इसी तरह की चिंताएं व्यक्त कीं. उन्होंने चेतावनी दी कि एडवांस टिपिंग सिस्टम प्रभावी रूप से 'भुगतान करो और प्राथमिकता पाओ' मॉडल पेश करता है जहां जो लोग टिप देने का खर्च उठा सकते हैं, उन्हें तेज़ सेवा मिलती है, जबकि गरीब उपयोगकर्ताओं को इंतज़ार करना पड़ता है.
अतिरिक्त उपायों की मांग
- अनिवार्य प्रकटीकरण: यह अनिवार्य रूप से बताया जाना चाहिए कि ड्राइवरों को टिप मिलती है या नहीं और कितनी राशि उन तक पहुंचाई जाती है.
- सेवा के बाद टिप की वापसी या समायोजन की सुविधा: यदि सेवा की गुणवत्ता खराब हो तो टिप वापस लेने या समायोजित करने की सुविधा होनी चाहिए.
- पारदर्शी राइड-मैचिंग सिस्टम: आर्थिक बोलियों (economic bids) के बजाय निकटता (proximity) और उपलब्धता को प्राथमिकता देने वाले पारदर्शी राइड-मैचिंग सिस्टम होने चाहिए.
- उपभोक्ता संरक्षण मानदंडों के उल्लंघन के लिए मज़बूत प्रवर्तन तंत्र और दंड: उपभोक्ता संरक्षण के नियमों का उल्लंघन करने पर मज़बूत प्रवर्तन तंत्र और दंड (penalties) होने चाहिए.
उद्योग की प्रतिक्रिया
Uber, Ola, Rapido और Namma Yatri सहित प्रमुख राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म ने सरकार के नए दिशानिर्देशों पर टिप्पणी के अनुरोधों का कोई औपचारिक जवाब नहीं दिया था. बताया गया है कि उद्योग के हितधारक (stakeholders) संशोधन के निहितार्थों का मूल्यांकन कर रहे हैं और अनुपालन रोडमैप तैयार कर रहे हैं, खासकर बुकिंग से पहले टिपिंग प्रॉम्प्ट्स को हटाने के लिए यूज़र इंटरफेस को अपडेट करने के संबंध में.
इसे भी पढ़ेंः